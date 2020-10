Quels sont les facteurs qui déterminent le prix du bitcoin ?

La valeur du Bitcoin est très volatile – c’est le propre des crypto-monnaies – mais plusieurs facteurs précis déterminent son prix. Si vous songez à investir dans cette devise virtuelle, il est très important de connaître l’ensemble des éléments qui vont impacter sur ce prix et on en dénombre 5 principaux : l’offre et la demande, sa notoriété, la situation mondiale, sa démocratisation et les lois en vigueur concernant les cryptomonnaies.

L’offre et la demande, la règle n°1

Si vous désirez acheter des bitcoins ou tout autre monnaie virtuelle, il convient de vous rendre sur un site spécifique comme https://cryptonaute.fr/acheter-bitcoin/, et de surveiller le cours du Bitcoin pour espérer faire une bonne affaire. Et pour les crypto-monnaies, tout est bien souvent question d’offre et de demande.

Pour schématiser très simplement, on dira que plus il y a d’investisseurs potentiels dans le Bitcoin, plus celui-ci deviendra rare et donc, comme tout produit peu répandu, plus il deviendra cher à l’achat.

L’offre et la demande dictent le prix du Bitcoin pour une raison évidente : le nombre maximal de cette devise virtuelle est limitée (à 21 millions de BTC) et un jour viendra – on ne sais pas quand – plus aucun nouveau Bitcoin ne sera en circulation, et il sera impossible d’en générer de nouveaux. Dès lors, des spéculations se font et les acheteurs sont prêts à investir, selon leurs prévisions de retour sur investissement, alors que les vendeurs peuvent décider de vendre à un moment précis, ou de patienter avec leur Bitcoin et d’attendre le moment propice.

Toutefois, si l’offre et la demande impactent la valeur du Bitcoin, des facteurs externes ont une influence sur la vente / l’achat de cette devise.

Le prix du Bitcoin en fonction de sa notoriété

Si tout le monde parle en bien d’un produit, alors il y a de fortes chances pour que celui-ci se vende beaucoup mieux et le Bitcoin n’échappe pas à cette règle.

Quand l’ensemble des médias s’est mis à parler de la flambée de la valeur de cette devise, alors que de nombreux particuliers ne connaissaient même pas son existence, son prix s’est envolé pendant encore quelques jours…avant de retomber lourdement, à des valeurs bien plus habituelles.

En Anglais, on parle de FUD – pour Fear, Uncertainty, and Doubt , soit la peur, l’incertitude et le doute – pour désigner une couverture médiatique qui peut changer la perception qu’aura la masse d’un évènement ou dans le cas présent d’une monnaie nouvelle.

Si les avis des médias sont positifs et qu’on suggère qu’une crypto monnaie représente un bon investissement, alors la demande croît fortement, ce qui impacte son prix. Si en revanche, les avis négatifs et les risques sont mis en avant, sa valeur chute. A l’heure ou les réseaux sociaux ont une force de persuasion très importante sur de nombreux utilisateurs – bien plus que la TV ou que les journaux – ils doivent être surveillés si vous désirez anticiper une possible flambée de la valeur d’une cryptomonnaie et suivre / refuser une tendance.

La géopolitique impacte la valeur du Bitcoin

L’actualité dans son ensemble peut déterminer le prix du Bitcoin, souvent en le faisant augmenter radicalement en cas d’événements négatifs. Si un pays est en crise, que la valeur de la monnaie locale risque de chuter drastiquement, alors les monnaies virtuelles – Bitcoin en tête – peuvent servir de valeur refuge pour les investisseurs.

On a pu voir, à de nombreuses reprises, des fluctuations du cours des cryptomonnaies lorsqu’un pays affronte un événement politique compliqué (un coup d’état par exemple) ou une situation qui engendre une grande incertitude sur les marchés financiers classiques, comme c’est le cas pour Hong Kong depuis la fin de l’année 2019.

Les élections présidentielles dans certains pays, ou les conflits armés ont également un impact qui peut être non négligeable sur les devises virtuelles.

Toute personne souhaitant investir dans le Bitcoin ou décider du bon moment auquel vendre ses actifs devra garder un œil attentif sur la géopolitique, afin d’en déduire les potentielles manœuvres financières à effectuer.

La démocratisation de son utilisation

Méconnu il y a encore quelques années, le Bitcoin (et l’ensemble des monnaies virtuelles comme l’Ethereum ou le Riple pour ne citer que les plus connues) s’est désormais forgé une petite place dans la tête des utilisateurs, qui savent comment l’acheter et où le dépenser.

Sa valeur peut augmenter avec sa démocratisation, surtout si les grandes chaînes marchandes se mettent à accepter les paiements en BTC. Subway, Badoo ou KFC ont lancé le mouvement et on compte plusieurs dizaines de milliers de lieux ou cette monnaie est acceptée. Au Japon, le Bitcoin est un moyen de paiement légal, ce qui nous amène au dernier facteur qui détermine le prix de cette cryptomonnaie.

Les lois et les réglementations

Si demain, de puissants pays décident d’autoriser le paiement en Bitcoin à grande échelle, il est évident que sa valeur en serait grandement impactée. Idem dans le sens contraire, si des pays décidaient de purement et simplement interdire l’utilisation de ces devises virtuelles, qui ne sont soumises à aucune réglementation mondiale, puisqu’elles possèdent une indépendance totale vis-à-vis des institutions financières.

Il est donc important de garder un œil attentif sur la politique gouvernementale mise en place par chacun des états afin de savoir comment peut évoluer le cours du Bitcoin dans les années à venir. On parle depuis quelque temps de la création de structures destinées à réglementer et à surveiller l’utilisation et l’échange des devises virtuelles, ce qui pourraient impacter la valeur de la monnaie.

Le prix du Bitcoin et sa volatilité : augmentation et chute de cette crypto-monnaie

Comme vous l’aurez compris, le prix du Bitcoin et des cryptomonnaies plus généralement sera déterminé par un facteur principal, qui est l’offre et la demande.

Celui-ci dépend de plusieurs éléments – politique ou médiatique – et de l’intérêt des gens vis-à-vis de ces nouvelles formes de paiements, et ce n’est qu’en contrôlant ces différentes données qu’il est possible de se projeter dans l’avenir du Bitcoin.

Il pourrait connaître une expansion folle, avec l’avènement d’une technologie toujours plus poussée et de potentielles réglementations favorables le concernant, ou chuter en cas de gros problèmes techniques ou d’une couverture médiatique négative à grande échelle.