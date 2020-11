Drag’n Survey : présentation, avis et fonctionnalités

Vous souhaitez créer un questionnaire ou un sondage en ligne, qui vous permette de récolter un maximum de réponses en peu de temps ? Si tel est le cas, et que vous n’avez pas encore trouvé la plateforme dont vous avez besoins, nous vous parlons aujourd’hui de la plateforme Drag’n Survey. Vous verrez qu’il s’agit d’un site internet qui vous permet de mettre au point vos propres questionnaires en peu de temps, et sur lequel vous pourrez profiter de nombreux avantages. On vous les présente sans attendre.

Quel est le principe de Drag’n Survey ?

Drag’n Survey, c’est donc une plateforme de questionnaire en ligne disponible pour tous. Pour commencer à réaliser vos sondages, il vous suffit de vous créer un compte rapidement, en quelques étapes simples. Le site, élu meilleure solution d’enquête en ligne en 2020 vous aide à mettre au point un questionnaire qui vous représente, et qui vous permettra de détailler les attentes de vos consommateurs, ou vous aidera dans vos recherches.

Cette enquête pourrait être un sondage, un questionnaire, ou encore une étude de marché. Le site vous propose même de réaliser des quizz et des jeux. Tous ces outils sont très pratiques pour gagner du temps dans vos recherches, tout en profitant d’outils d’analyse précis pour vos recherches.

Personnalisez vos questionnaires à votre image

Sur Drag’n Survey, c’est vous qui développez entièrement vos questionnaires, pour qu’ils puissent correspondre à l’image de votre entreprise, association, ou autre société. Vous pouvez donc choisir les couleurs de vos questions, sélectionner un thème déjà existant, ou créer le votre, unique à 100%. Choisissez une image de fond qui vous représente, et n’oubliez pas d’ajouter votre logo. Ainsi, vous obtiendrez un questionnaire qui représente totalement votre recherche et vos services, pour que votre image soit lisible partout.

Une fois le questionnaire réalisé, il ne vous reste plus qu’à le diffuser. Là encore, le site Drag’n Survey vous propose différentes méthodes de diffusion des questionnaires. Vous pourrez le partager grâce à un lien sur internet, mais aussi par email, par QR code, ou grâce à la création d’un widget. Ces différentes méthodes de partage vous aideront à toucher un maximum de personnes.

A savoir également que le site vous propose lui même un panel de plus de 2 000 000 de consommateurs français. C’est donc autant de personnes qui pourraient répondre à vos questionnaires, directement sur la plateforme. De plus, vous pouvez rassurer les utilisateurs, qui restent propriétaires de leurs données.

Maintenant que votre questionnaire est terminé et diffusé il est temps d’analyser les données récoltées. Là encore, Drag’n Survey met tout en œuvre pour que vous puissiez rapidement consulter ces données. Les résultats de vos questionnaires sont actualisés en temps réel, et vous pourrez les exporter au format Excel ou PDF si désiré, selon vos besoins. De quoi vous permettre une analyse approfondie sur les réponses obtenues. Vous pourriez en découvrir plus par ici.

Quels sont les différents tarifs d’abonnement sur Drag’n Survey ?

Si vous souhaitez découvrir Drag’n Survey, vous pourrez créer votre compte gratuitement. Différentes solutions vous sont ensuite présentées, à vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins:

L’offre gratuite. Elle vous permet de créer un nombre illimité de questionnaires d’un total de 20 questions et de 3 pages. 200 personnes pourront répondre à vos questions, et 13 options de design vous sont proposées.

Elle vous permet de créer un nombre illimité de questionnaires d’un total de 20 questions et de 3 pages. 200 personnes pourront répondre à vos questions, et 13 options de design vous sont proposées. L’offre Plus. Elle est disponible à 24€ TTC par mois soit 240€ TTC / an (soit 20% de remise pour 1 an d’abonnement), et vous pourrez cette fois bénéficier d’un plus grand nombre d’options. Comme un nombre illimité de questions, ajouter votre logo ou votre charte graphique, nombre illimité de pages, et 2000 répondants par questionnaire.

Elle est disponible à 24€ TTC par mois soit 240€ TTC / an (soit 20% de remise pour 1 an d’abonnement), et vous pourrez cette fois bénéficier d’un plus grand nombre d’options. Comme un nombre illimité de questions, ajouter votre logo ou votre charte graphique, nombre illimité de pages, et 2000 répondants par questionnaire. L’option Premium. Cette offre vous est proposée à 49€ TTC par mois soit 490€ TTC / an (soit 20% de remise pour 1 an d’abonnement). C’est cette offre qui vous permet le plus grand nombre d’options, pour des questionnaires et des quizz de qualité professionnelle ainsi qu’une personnalisation complète vous attend.

L’analyse des résultats est la même pour les offres Plus et Premium. Les offres payantes peuvent être testées pendant 15 jours gratuitement.

Le service client reste à votre écoute

Vous avez une question concernant le principe de Drag’n Survey, un problème sur l’un de vos questionnaires, ou une interrogation concernant l’une des offres d’abonnement proposées ? En cas de besoin, l’équipe du site internet se tient à votre écoute à tout moment. Vous pourrez les contacter par téléphone. Et s’ils ne sont pas disponibles au moment de votre appel, ils vous recontacteront au plus vite.

Les équipes sont là pour vous aider à développer des questionnaires sur-mesure, qui s’adaptent à vos besoins.

Drag’n Survey : notre avis final sur la plateforme

Au final, notre avis sur Drag’n Survey est donc plutôt positif. Aujourd’hui, il compte un total de plus de 200 000 utilisateurs. Il s’agit d’une solution française, conforme RGPD, API, qui peut même vous permettre de créer vos premiers questionnaires gratuitement.

Pour la découvrir au plus vite, il ne vous reste plus qu’à vous créer votre compte. Et si vous connaissez déjà Drag’n Survey, laissez-nous votre avis dans les commentaires.