La prospection figure parmi les meilleurs moyens de développer une entreprise. En effet, elle permet non seulement d’acquérir de nouveaux clients, mais aussi de les fidéliser. Néanmoins, pour profiter de vrais résultats, il faut s’y prendre correctement et passer par les bons canaux.

En plus des téléphones et de l’emailing, vous pouvez désormais vous servir des réseaux sociaux en privilégiant LinkedIn. Si vous avez envie d’essayer, voici quelques conseils à suivre pour réussir votre prospection sur LinkedIn.

Comment faire de la prospection sur LinkedIn ?

Même si LinkedIn est une plateforme vraiment efficace pour de la prospection, sachez que le succès n’est pas garanti. Vous devez respecter certaines règles pour exploiter pleinement le réseau. Quelques étapes sont à suivre et nous allons vous les montrer.

Travailler son profil

Il est nécessaire de créer une première bonne impression auprès de vos prospects. Pour cela, vous devez travailler votre profil afin qu’il soit suffisamment professionnel et conforme à l’image de l’entreprise que vous représentez. Pour démarrer, vous devrez personnaliser l’URL de votre profil en y intégrant votre nom et prénom. Nous vous conseillons également d’ajouter une photo de profil et une photo de couverture à votre profil.

Pour vous démarquer des autres, n’oubliez pas de bien remplir toutes les sections de votre profil. Ainsi, vous montrerez à vos prospects tout ce que vous pouvez réellement leur apporter.

Identifier ses prospects qualifiés

Rappelez-vous que l’objectif n’est pas d’accumuler les contacts. Il est alors inutile de se précipiter en essayant d’ajouter des centaines de personnes à son réseau en quelques jours seulement. Plus que la quantité, c’est la qualité de vos prospects qui prime.

Prenez donc le temps d’identifier qui sont les personnes morales ou physiques qui peuvent réellement être intéressées par vos services et produits.

Démarrer la conversation

Une fois que vous avez clairement défini la personne à aborder, vous pouvez démarrer la conversation. Pour cela, il y a une technique assez efficace qui consiste à envoyer 3 messages successifs : un pour remercier, un autre pour partager un contenu de qualité et un dernier pour se présenter. Attention, il ne faut surtout pas envahir la messagerie ou harceler vos prospects. Attendez 2 à 5 jours avant d’envoyer le prochain message. En outre, restez attentif aux retours et réactions de votre interlocuteur et adaptez vos messages en fonction.

Intégrer les prospects à sa stratégie

La prospection ne doit surtout pas se limiter à l’envoi de quelques messages. Si votre prospect vous paraît assez engagé, vous pouvez passer au niveau supérieur en lui proposant un rendez-vous par exemple. Dans le cas contraire, ne délaissez surtout pas votre potentiel client. Continuez à le relancer intelligemment en partageant régulièrement des contenus de qualité ou en lui prodiguant quelques conseils. Vous pouvez aussi l’inciter à s’inscrire à votre newsletter.

Quels logiciels utiliser pour automatiser sa prospection LinkedIn ?

Grâce aux divers logiciels disponibles sur le marché, la prospection sur LinkedIn n’a jamais été aussi simple. Grâce à ces outils, il est désormais possible d’automatiser certaines tâches afin de gagner du temps.

Parmi les nombreuses options qui s’offrent à vous, il y a Waalaxy, un logiciel de prospection LinkedIn. Il offre de nombreux avantages tels que la possibilité d’échanger en passant par différents canaux. Par ailleurs, il est simple d’utilisation et vous pourrez y accéder pour 40 euros par mois par utilisateur.

Dux-Soup constitue une autre solution intéressante. Le logiciel propose de multiples fonctionnalités : récupération des données de tous les profils, visite des profils, prise de notes sur les profils consultées, … L’autre atout de cet outil est que l’utilisateur peut choisir entre la version gratuite et la version payante à 15 dollars par mois.

Pourquoi utiliser LinkedIn pour prospecter ?

LinkedIn est un réseau qui permet la mise en relation et la communication entre les professionnels. Actuellement, le réseau figure parmi les plus larges avec près de 660 millions d’utilisateurs. En passant par ce canal, vous avez donc plus de chances d’atteindre des prospects de qualité.

Par ailleurs, sur LinkedIn, il est plus facile de collecter des informations sur vos contacts : son entreprise, son ancienneté dans la structure, sa localisation, … Vous pourrez ensuite exploiter ces données pour classer vos prospects.

Enfin, il ne faut pas oublier que LinkedIn est un outil puissant pour améliorer la visibilité et l’image de votre entreprise. Plus vous êtes visible, plus vous atteignez le statut d’expert. Ainsi, vous pourrez attirer plus facilement des clients.