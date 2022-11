Que ce soit pour le travail à la maison, pour emménager votre bureau dans une entreprise, ou pour une utilisation personnelle, il devient de plus en plus compliqué de s’en sortir sans avoir besoin une imprimante et un scanner. Qui a envie d’aller toutes les semaines à l’imprimerie ou au web café pour imprimer ses documents ?

Toutefois, la difficulté vient quand on doit choisir quel équipement acheter : depuis plusieurs années, on trouve de nombreuses imprimantes multifonctions qui font scanner et imprimante à des prix imbattables. Mais est-ce vraiment la meilleure solution ? Quels sont les avantages d’avoir un scanner et imprimante séparés ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui. Nous allons commencer par les avantages et inconvénients de chaque option, pour enfin vous aider à savoir laquelle vous convient pour votre utilisation habituelle.

Quels sont les avantages et inconvénients d’avoir un scanner et une imprimante séparés ?

Avant d’être séduit par les petits prix qui peuvent souvent accompagner les imprimantes multifonctions, pensez quand même à vérifier que deux appareils séparés ne vous conviendrait pas mieux.

Un premier atout d’avoir deux machines, c’est que la qualité de chacun sera meilleure. Si vous optez pour une imprimante qui n’est qu’une imprimante, vous pouvez choisir un modèle avec une qualité d’impression assez incroyable. Idem pour un scanner : généralement les scanners sur les imprimantes multifonctions vous offrent des images de basse qualité et se rayent facilement. Avec un scanner comme un scanner de bureau Brother, le rendu sur votre écran sera de haute qualité et offre une excellente définition.

Notez aussi que si vous imprimez beaucoup, mais que vous scannez très peu ou vice-versa, il est possible d’acheter un appareil de haute qualité et un autre bon marché pour vous éviter de dépenser une somme trop élevée dans l’équipement.

Un autre avantage d’avoir deux machines séparées, c’est que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois : plus besoin d’attendre que votre dossier de 50 pages soit imprimée pour scanner votre travail, allumez simplement votre scanner et allez-y ! C’est une excellente solution pour ceux qui utilisent fréquemment les deux machines et ont besoin d’être rapide.

Maintenant, pour parler des inconvénients, il y a notamment le prix : pour un petit budget, une imprimante multifonctions sera plus adaptée. Toutefois, comme nous l’avons déjà dit, vous pouvez acheter une machine de bonne qualité et l’autre plus bon marché en fonction de celui que vous utilisez le plus souvent. Ensuite, notez qu’avec cette option, vous allez avoir un peu moins de place : deux machines prennent deux fois plus de place au bureau.

Quels sont les avantages et inconvénients d’une imprimante multifonctions ?

En ce qui concerne les imprimantes multifonctions, elles sont également assez avantageuses pour différentes raisons.

Premièrement, notez que ceux sont des machines très peu chères. Vous pouvez trouver des imprimantes + scanners neufs pour moins de 50 € parfois. En revanche, faites vos recherches sur le prix de l’encre : certaines marques d’imprimante n’acceptent pas des encres génériques, et ne proposent que des cartouches très chères.

Ensuite, une imprimante tout-en-un est un gain de place. Plutôt que d’avoir deux machines encombrantes, vous pouvez tout faire à partir d’une seule machine compacte, ce qui est très pratique pour une utilisation personnelle ou pour les petits bureaux.

Pour parler des inconvénients, notez surtout qu’une machine de ce type ne permet pas d’avoir des impressions ou des images scannées de très haute qualité. La qualité sera largement suffisante pour des documents texte, mais pour des images avec des couleurs vives elle ne fera pas le poids à côté d’une imprimante indépendante.