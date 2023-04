Il y a quelques années, les gamers ne voulaient pas en entendre parler des PC gaming portables. A cette époque, c’était PC fixe ou rien – et les vrais savent qu’il fallait construire soi-même son PC fixe pour mériter le respect de la communauté. Mais les choses en bien changé en dix ans : les PC gaming portable ont fait des progrès incroyables, et sont de plus en plus populaires pour plusieurs raisons.

Aujourd’hui, nous allons voir un peu plus de détails sur chacun des types de PC gaming, les inconvénients et avantages de chacun, et comment choisir le bon PC pour soi.

PC « gaming », qu’est-ce que cela signifie ?

Tout le monde a un ordinateur. Que ce soit un PC fixe, portable, ou encore un Mac, ces outils sont indispensables dans la vie de tous les jours. Depuis le confinement en 2020, de plus en plus de personnes travaillent depuis la maison sur leur ordinateur, et les ventes de PC puissants ne cessent de s’accroître depuis. Aujourd’hui, nous allons vous aider à bien choisir votre PC Gamer.

En effet, qui dit PC gamer dit ordinateur très puissant – ce ne sont pas uniquement des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo, mais des outils ultra-puissants qui peuvent faire tourner tous les logiciels imaginables, même les plus exigeants.

Ce qui différencie un PC gaming d’un ordinateur de bureau, ce sont les composants. De manière générale, un PC gaming aura une carte graphique plus puissante, afin de pouvoir afficher des graphismes de haute qualité. Tout PC gaming doit également avoir une bonne carte mère et un bon processeur pour faire tourner les jeux modernes sans problème.

Quelle est la différence entre en PC gaming fixe et un PC gaming portable ?

Chacun des types d’ordinateur gaming est différent, et chacun à ses avantages comme ses inconvénients. Voici un récapitulatif de chacune des options.

PC gaming fixe

La première chose à savoir à propos des ordinateurs fixes, c’est qu’ils proposent un rapport qualité-prix beaucoup plus important que les portables. En effet, un PC portable avec des composants de la même qualité ou équivalent de celles d’un PC fixe peut vous couter jusqu’à deux fois plus cher.

Un autre avantage du PC fixe, c’est qu’il est totalement modulable. Tous les composants sont interchangeables, et vous pouvez monter un ordinateur qui vous est personnalisé et correspond à vos besoins. Cela veut également dire que sur le temps, vous pouvez remplacer et changer les composants pour toujours avoir un PC moderne sans tout racheter.

Non seulement les composants sont changeables, mais les périphériques aussi : autrement dit, avec un PC portable, vous allez devoir vous contenter de l’écran et le clavier intégrés. Avec un PC fixe, vous pouvez choisir les accessoires que vous voulez et créer un setup incroyable. C’est vraiment le confort avant tout.

Lisez aussi notre comparatif des meilleurs souris gamer, et notre comparatif des meilleurs claviers gamer.

PC gaming portable

L’ordinateur portable est aussi très avantageux, notamment pour son côté pratique. En effet, un PC gaming portable est, comme son nom l’indique, portable ! Emmenez votre ordinateur partout, et grâce à sa batterie, vous pouvez même jouer à vos jeux vidéos préférés sans prise électrique à proximité.

De nos jours, les PC portables gaming sont tout aussi puissants que les fixes. Cependant, une fois votre PC portable n’est pas à la pointe de la technologie, vous ne pourrez pas remplacer les composants comme avec un PC fixe.

Comment choisir ?

Pour choisir un ordinateur gaming qui répond à vos besoins, vous devez vous demander lesquels des avantages et des inconvénients sont les plus importants pour vous. Si vous bougez beaucoup, choisissez un portable. Si vous, ce qui vous aimez, c’est de toujours avoir un ordinateur puissant et à la pointe de la technologie, vous devriez prendre un PC fixe.