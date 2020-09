Bitcoins et autres crypto-monnaies : comment investir ?

Investir dans le bitcoin ou dans l’une des autres crypto-monaies est une bonne façon de varier ses actifs, en misant sur un placement qui pourra se révéler extrêmement lucratif à l’avenir. Ces monnaies virtuelles sont considérées comme le futur du placement par certains et la sécurité des transactions ainsi que leur totale indépendance vis-à-vis des institutions financières classiques les rendent très attractives.

Toutefois, pour des placements qui rapportent, il faut savoir vers quelle crypto-monnaie se tourner et de quelle manière investir.

Ce qu’il faut savoir avant d’investir dans la crypto-monnaie en 2020

Investir dans une crypto-monnaie revient à acquérir des jetons de cette devise numérique, qui seront stockés dans des portefeuilles virtuels sécurisés ou réinvestis / échangés quand leur taux sera le plus intéressant.

Le cours de la crypto-monnaie est très fluctuant et on ne peut pas considérer ces devises virtuelles comme des valeurs refuges, comme peut l’être l’Or par exemple. Toutefois, certaines monnaies numériques connaissent des envolées folles, comme ce fut le cas avec le Bitcoin qui a atteint les 20 000 dollars à la fin de l’année 2017, avant de retrouver un taux plus stable (environ 10 000 dollars).

En misant sur la bonne monnaie numérique, vous faites un investissement qui peut rapporter gros. Voici quelques conseils pour investir dans les bonnes devises :

Ne mettez pas tous vos capitaux dans une seule et même crypto-monnaie

Utilisez des plateformes fiables si vous désirez acheter ou investir dans des Bitcoins ou une autre monnaie numérique

si vous désirez acheter ou investir dans des Bitcoins ou une autre monnaie numérique Surveillez la confiance des experts dans les différentes devises

dans les différentes devises Tenez compte du nombre d’utilisateurs des différentes crypto-monnaie, car cela détermine la valeur de chaque jeton

des différentes crypto-monnaie, car cela détermine la valeur de chaque jeton Ne jouez pas au trader si vous ne l’avez jamais fait ; laissez faire les pros

Comment investir : minage, trading ou conversion de devises

Voici différentes façons de gagner de l’argent avec ces monnaies virtuelles. Selon vos capacités à comprendre le marché et les sommes que vous désirez investir et gagner, ces possibilités devraient vous ouvrir de nouveaux horizons.

Le minage de crypto-monnaies

La création de crypto-monnaies se base sur un système de Blockchain, qui nécessite une forte puissance de calcul informatique pour résoudre des problèmes cryptographiques.

Auparavant, les particuliers étaient en mesure de miner ces devises depuis un simple ordinateur, avec un logiciel adéquat installé sur la machine, ce qui leur permettait de récupérer des Bitcoins ou d’autres devises en échange de leur travail.

Désormais, d’immenses fermes de minages existent et le particulier n’a d’autres choix, s’il souhaite miner de la crypto-monnaie, que de passer par une entreprise qui lui louera les outils virtuels nécessaires. C’est un système contraignant et une source d’arnaque connue, alors méfiez-vous.

Les plateformes de Trading

Plus fiables pour investir de manière sécurisée dans la crypto-monnaie, les meilleures plateformes de trading que recense le site actufinance.fr seront des outils performants, simples à utiliser même pour un débutant et qui permettent à un particulier d’investir dans la crypto-monnaie sans prendre trop de risques.

Les interfaces de ces plateformes sont conçues pour être intuitives et la possibilité d’avoir les conseils de broker vous permettront de savoir où vous mettez les pieds.

Acquérir ou convertir des devises numériques

Si vous désirez investir dans les crypto-monnaies, sachez qu’il est possible de recevoir des paiements en Bitcoins, en Ethereum ou en Riplle (pour ne citer que les plus célèbres) lorsque vous vendez un bien ou un service en ligne, sur certaines plateformes. Une façon de recevoir quelques devises numériques, qui verront potentiellement leur valeur s’accroître.

Autre solution : l’achat de crypto-monnaies via des plateformes, qui proposent aux utilisateurs inscrits de convertir leurs euros, leurs dollars ou leurs yens en devises numériques, selon les taux en vigueur.

Dans ces deux cas, des commissions sont à prévoir sur les transactions.

Vers quelles crypto-monnaies faut-il se tourner ?

Il faut savoir que les monnaies virtuelles sont indexées sur le Bitcoin, qui reste la plus célèbre des crypto-monnaies. Sa valeur dépend principalement de l’offre et de la demande et sa disponibilité limitée fait varier sa fluctuation.

De plus, il faut savoir que la rémunération en Bitcoin offerte pour les mineurs ne cesse de diminuer – comme c’est prévu tous les 4 ans pour contenir sa diffusion – ce qui le rend toujours plus rare. Sachant que la prochaine baisse de rémunération des mineurs sera faite en 2020, et qu’à chaque baisse, la valeur du BTC augmente, il semble que l’année 2020 soit favorable à un investissement dans le Bitcoin.

Toutefois, il est préférable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de garder un œil sur les autres crypto-monnaies les plus populaires, qui sont :

L’Ethereum (ETH)

Le Ripple (XRP)

Le Bitcoin Cash (BCH), issu d’une séparation avec le Bitcoin classique

Le Tezos (XTZ)

Le Nano (NANO)

Le Basic Attention Token (BAT)

En suivants ces conseils avisés et avec l’aide de spécialistes de l’investissement, vous pourrez investir dans ces crypto-monnaies, qui seront potentiellement les devises du futur.