L’affichage dynamique est un dispositif de communication qui consiste à diffuser dynamiquement différents contenus multimédias (informations textuelles, images, vidéos, …) sur des supports d’affichage numérique.

Le système présente de nombreux avantages et il peut être utilisé comme outil de vente, comme outil de communication (interne et externe) ou encore comme outil de divertissement.

Mais quelles sont alors les différentes techniques d’affichage dynamique ? C’est ce que nous allons détailler dans le présent article.

La synchronisation à l’identique

Avec la synchronisation à l’identique, plusieurs écrans vont diffuser un même contenu au même moment. Attention, pour que le résultat soit de bonne qualité, il est nécessaire de faire attention à la résolution du contenu original qui devrait être au moins égale à celle des écrans.

On retrouve souvent cette configuration dans les gares et les centres commerciaux. Et pour avoir ce résultat, on peut choisir entre plusieurs types d’installations.

Soit on a recours à un player qui dispose de plusieurs sorties vidéo, soit on utilise d’abord un splitter qui duplique le signal et qu’on va ensuite connecter au player. On peut également opter pour un chaînage d’écrans ou utiliser un player pour chaque écran.

La synchronisation étendue

La synchronisation étendue consiste à diviser un contenu en plusieurs parties que l’on va ensuite diffuser simultanément sur plusieurs écrans équipés.

Pour obtenir un excellent résultat, il faut veiller à bien disposer les moniteurs. En effet, il faut que les écrans soient suffisamment proches les uns des autres, avec un espace interécrans étroit.

La résolution du contenu original ne doit pas être négligée non plus. Si vous utilisez 4 écrans 1080p par exemple, préférez un contenu en 4K.

Les configurations possibles pour cet affichage dynamique multi ecran sont le player avec plusieurs sorties vidéo, le chaînage d’écran ou la disposition d’un player derrière chaque écran.

La synchronisation hybride

La synchronisation hybride également connue sous le nom de synchronisation multivoie sert surtout à attirer l’attention d’un public en diffusant des contenus promotionnels par exemple.

On retrouve également cette configuration le plus souvent dans des gares pour faire connaître au public les heures de départ et d’arrivée des trains par exemple. Les contenus affichés peuvent être de différentes durées.

En ce qui concerne les différentes installations possibles, elles sont les mêmes que pour la synchronisation étendue : un player avec plusieurs sorties vidéo, un player derrière chaque écran ou un chaînage d’écrans.

La synchronisation interactive

Avec cette dernière technique de synchronisation, vous pouvez diffuser des contenus sur plusieurs écrans tout en ayant la possibilité de gérer la publication à l’aide d’une télécommande.

En effet, il vous suffit d’utiliser un déclencheur qui peut être un bouton connecté. La manipulation des moniteurs peut aussi se faire depuis un smartphone par exemple.

La synchronisation interactive est le système que nous vous conseillons d’adopter si vous souhaitez attirer l’attention et faire participer votre public lors d’une présentation par exemple. Notez que les contenus diffusés peuvent être de même durée ou non, répliqués ou fragmentés.

Quel que soit votre secteur d’activité, l’affichage dynamique est la solution idéale pour faire passer un message et captiver l’attention de votre public.

Toutefois, il ne faut pas oublier que l’adoption d’un tel dispositif peut nécessiter un investissement conséquent. Il faudra donc bien s’y préparer.