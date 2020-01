Les amateurs de films et de séries, qui dévorent les dernières œuvres du 7e art et qui enchaînent les épisodes de leur série TV favorite, savent que le plus difficile quand on regarde de nombreux programme est de s’y retrouver. Il faut se souvenir de l’épisode auquel on s’est arrêté, se rappeler si on a vu tel ou tel film, retenir les saisons de chaque programme… Simple en théorie, c’est souvent un véritable casse-tête !

Afin de simplifier la vie des sérivores et des cinéphiles, Google lance un système de Watchlist qui permet d’organiser votre collection.

Des listes pour ne rien manquer !

Le célèbre moteur de recherche déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire autant à ceux qui aiment l’organisation qu’à ceux qui veulent un petit coup de pouce pour se rappeler de ce qu’ils ont vu ou non : la Watchlist.

Directement incluse dans le moteur de recherche Google, il s’agit d’un ensemble de 2 boutons qui apparaissent lorsque vous recherchez un film ou une série. En plus de toutes les informations d’usages que l’on trouve désormais – acteurs, réalisateur, année de production, résumé… – vous aurez désormais deux possibilités supplémentaires : Watched it ? (déjà visionné ?) ou Watchlist (à voir).

Le premier de ces boutons vous permet d’ajouter à votre collection des œuvres déjà vues, qui entreront dans une sorte de bibliothèque virtuelle du navigateur. Si auparavant, on entassait plutôt les VHS, les DVD puis les Blu-Ray sur nos étagères, les programmes dématérialisés prendront désormais place dans une liste virtuelle que vous n’aurez qu’à consulter pour vous faire une piqure de rappel, quand vous ne savez plus si vous avez vu ou non un film.

Le second bouton permet tout simplement d’ajouter à cette même liste les séries ou les films que vous n’avez pas encore vus mais qui vous intéressent. Vous disposez ainsi d’une bibliothèque virtuelle qui comprendra l’affiche du programme, les notes moyennes des critiques ou des spectateurs et quelques informations relatives à l’œuvre.

Les possibilités de cette Watchlist sont prometteuses, car on imagine déjà une fonction marque-page permettant de reprendre un épisode à l’endroit précis où on l’a laissé, des notifications vous signalant la sortie prochaine d’un nouveau film de votre réalisateur favori ou du dernier épisode de la série du moment, ou l’intégration de système de partage entre les utilisateurs, qui pourraient se retrouver par le biais de passions communes.

Vous serez à jour en permanence !

Des fonctionnalités pensées pour les accros aux films et aux séries

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et on ne la trouve pour l’instant que sur la version mobile et les applications Google d’iOS et Android. Ce sont des utilisateurs de Reddit qui ont partagé les premiers cette nouveauté, car Google n’a pas encore communiqué à son propos.

Bientôt, la gestion de vos programmes favoris sera un jeu d’enfant et vous pourrez partager avec vos proches ou avec d’autres amateurs de 7e art vos listes de visionnage. C’est un pas de plus pour Google vers la centralisation des informations des utilisateurs, qui pourront via leur compte Google se créer un profil complet, qui comprendra entre autres leurs goûts musicaux, ciné, leurs endroits favoris pour boire un coup ou leurs sites favoris.

De plus, cela permet de proposer directement un film ou un épisode à l’utilisateur, qui pourra se rendre sur la plateforme adéquate afin de le louer ou de l’acquérir.

Avec ce système de Watchlist, vous n’aurez plus l’excuse de dire « ah oui, j’ai oublié ! » quand on vous demandera pourquoi vous n’avez pas encore regardé le dernier épisode du Mandalorian ou quand est-ce que vous pensez aller voir le dernier Tarantino.

Guettez votre page Google Search pour voir apparaître cette nouvelle possibilité dans les prochaines semaines !