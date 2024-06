Slitterhead: la date de sortie du nouveau jeu du créateur de Silent Hill enfin révélée !

Le nouveau jeu intitulé Slitterhead, dirigé par le créateur de la série Silent Hill, Keiichiro Toyama, sortira sur PC et consoles le 8 novembre. Cette date de sortie arrive juste un mois après la sortie du remake de Silent Hill 2, prévue pour le 8 octobre, développé par Bloober Team et Konami.

Une bande-annonce effrayante dévoilée au Summer Game Fest

Une nouvelle bande-annonce de Slitterhead a été dévoilée lors de l’événement de lancement du Summer Game Fest, offrant plus d’informations et de scènes sanglantes par rapport au teaser original de décembre 2021. Le jeu propose une expérience d’action et d’horreur en troisième personne, intégrant des mécaniques de possession et une variété d’ennemis géants ressemblant à des insectes à combattre.

Un gameplay intense et une intrigue intrigante

La bande-annonce laisse entrevoir des éléments d’une intrigue policière, bien que la majorité des scènes mettent en avant des combats intenses incluant des coups de poing, de pied, des tranchages et des tirs contre des monstres imposants dans des rues urbaines denses. L’atmosphère du jeu est étrange, effrayante et incroyablement satisfaisante.

Une équipe de vétérans de l’industrie à la barre

Slitterhead est développé par Bokeh Studio, fondé par Keiichiro Toyama et d’autres vétérans de Sony en 2020. L’équipe de développement inclut le designer de personnages de Devil May Cry, Tatsuya Yoshikawa, le lead designer de Gravity Rush, Junya Okura, et le lead designer de Puppeteer, Kazunobu Sato.

Sortie prévue sur plusieurs plateformes

Slitterhead sera disponible sur Xbox Series X/S, PlayStation 4, PS5, Steam et Epic Games Store. La proximité de sa sortie avec celle de la refonte de Silent Hill 2 crée une situation similaire à celle de Dead Space et The Callisto Protocol.

En résumé, Slitterhead promet une expérience immersive et effrayante, fidèle à l’héritage du créateur de Silent Hill, tout en introduisant de nouvelles mécaniques de jeu captivantes. Les fans d’horreur et d’action ont de quoi se réjouir avec ces deux sorties majeures rapprochées.