Lancé le 15 février dernier et déjà en rupture de stock en France, le Samsung Galaxy Z Flip, dernier smartphone de la marque Sud-coréenne qui se démarque de la concurrence par son écran pliable, semble rencontrer un succès non négligeable. Après les prouesses de la tablette Galaxy Fold de Samsung, les consommateurs paraissent prêts à adopter ce format, qui se montre aussi pratique qu’intrigant.

Découvrons ce que cache ce smartphone à écran pliant, ses caractéristiques techniques et sa véritable utilité.

Le smartphone de Samsung qui se plie en 2

Les amateurs d’innovations techniques n’ont pas pu passer à côté de la présentation du Samsung Galaxy Z Flip, le smartphone qui se plie en deux. Véritable prouesse technologique, ce téléphone pourrait bien lancer une mode nouvelle, avec une taille conséquente qui offre une excellente visibilité et la possibilité de le plier en 2 pour le transporter aisément.

L’appareil est superbe, peu importe le coloris choisi et ses dimensions en font un outil pratique. Déplié, il fait 16,73 cm de haut et 7,36 cm de large et peut être réduit à 8,74 cm de hauteur une fois replié.

Il pèse 183 g et ne manquera pas de rappeler aux utilisateurs de téléphones à clapets de la décennie précédente de très bons souvenirs. Evidemment, les performances ne sont pas les mêmes et si ce smartphone de Samsung n’atteint pas les caractéristiques techniques d’un Galaxy S11, par exemple, il n’a pas à rougir face à la concurrence, d’autant plus qu’il part avec une longueur d’avance du simple fait de son design !

Puissance et innovations au rendez-vous

Si on passe le cap de la surprise initial, avec un système de pliage très fonctionnel qui ne demande quasiment aucun temps d’adaptation, on constate que l’appareil de Samsung en a sous la coque.

Il est doté de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ce qui est conséquent et qui justifie peut-être le fait de ne pas pouvoir ajouter de carte Micro SD. L’autonomie promise est de 24 heures, grâce à un système de double batterie innovant, et il jouit d’un processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm qui lui garantit de belles performances.

Il dispose d’un double capteur photo et la possibilité d’utiliser l’un des deux écrans en mode semi plié, pour les retours photos, est une idée judicieuse. On trouve également un capteur d’empreinte et un système de déverrouillage par reconnaissance faciale en mode ouvert uniquement.

Tous les regards se tournent évidemment vers sa fonction pliable et on ne peut qu’être impressionné par cette nouvelle technologie. A deux mains, l’appareil s’ouvre et se referme très simplement, et il est possible, en poussant un peu plus fort du fait de la résistance inclut par Samsung entre les deux parties, d’ouvrir le smartphone d’une main en pressant avec le pouce. A ce titre, certains utilisateurs du modèle expriment déjà quelques craintes car le pouce a tendance à provoquer des micro-rayures en frottant toujours la même zone de l’écran, quand on l’ouvre.

Hormis ce constat, le Samsung Galaxy Z Flip est très au point et on apprécie la possibilité de l’utiliser en mode semi-ouvert comme un petit écran de télé pour visionner des vidéos ou pour se filmer.

D’ailleurs, hormis ces fonctionnalités destinées aux accros aux applications vidéos et aux réseaux sociaux, on peut se demander quelle est la véritable utilité d’un smartphone pliant.

Un smartphone pliant, pour quoi faire ?

A quoi sert le Samsung Galaxy Z Flip ? C’est une question que se posent légitimement de nombreux observateurs du marché, et qui mérite une réponse quand on sait que le prix de vente minimum de ce modèle est de 1500 euros.

En premier lieu, on évoquera le gain de place une fois plié, qui permet d’avoir un large smartphone qui tient dans la poche. S’il est un peu épais en mode fermé (1,73) et qu’il gêne dans un pantalon trop serré, c’est tout de même une innovation appréciable.

Hormis cela, le peu d’applications compatibles avec les modes double écran et les possibilités encore inexistantes en matière de gaming, notamment, font de ce smartphone un pionner technologique plus qu’un outil indispensable et son succès dépendra des évolutions futures.

On salue la prouesse, le design novateur et futuriste et on surveillera les avancées liées à ce Samsung Galaxy Z Flip !