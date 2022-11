Minecraft Legends : on connait enfin sa date de sortie !

Annoncé en juin dernier, Minecraft Legends est le nouveau jeu de stratégie dans l’univers de Minecraft du développeur Mojang. Sans donner de date de sortie concrète, l’annonce avait particulièrement fait plaisir aux fans de Minecraft, content de pouvoir retourner dans ce monde vidéoludique.

Et c’est lors du Minecraft Live 2022 que nous avons appris la fenêtre de sortie du jeu. Minecraft Legends sortira au printemps 2023 sur les consoles traditionnelles : Nintendo Switch, PC, Xbox One et Series X ainsi que sur Playstation. Et pour celles et ceux qui possèdent le GamePass, Minecraft Legends sera disponible day-one.

Minecraft Legends sera donc un jeu de stratégie en solo et en multijoueur, mélangeant phase d’exploration et stratégie/action, retournez dans l’univers de Minecraft pour aventure déjanté.

Voici la cinématique d’ouverture :

Et le trailer cinématrographique :