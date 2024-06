Metal Gear Solid Delta dévoile une nouvelle bande-annonce de gameplay époustouflante, mais sans date de sortie

Le légendaire “one man army” est de retour. Konami continue de ravir les fans de la saga Metal Gear Solid en présentant une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le très attendu remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Cependant, aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Un aperçu impressionnant lors de l’Xbox Games Showcase 2024

Lors de l’Xbox Games Showcase annuel de Microsoft, Konami a dévoilé une nouvelle séquence de Metal Gear Solid Δ (Delta): Snake Eater, mettant en avant des éliminations furtives et des séquences de tir intense lorsque la discrétion n’est plus une option. Malgré l’enthousiasme généré par cette présentation, aucune date de sortie n’a été communiquée.

Un éventuel lancement en 2024?

Bien que la vitrine d’aujourd’hui n’ait pas fourni de date de sortie officielle, des signes d’une fenêtre de sortie pour 2024 avaient émergé en janvier lorsque Sony avait publié une vidéo sur YouTube mettant en avant une série de jeux de première et de troisième partie prévus pour sortir sur PS5 cette année.

Un remake très attendu

Konami avait annoncé lors d’un State of Play en mai 2023 son intention de refaire son classique de 2004. Le choix d’inclure le symbole Δ (Delta) dans le titre, plutôt que le chiffre 3, a été expliqué par Konami comme une manière de symboliser les changements apportés au jeu original sorti il y a près de 20 ans. Malgré plusieurs modifications prévues pour ce remake, Konami a indiqué qu’il ne prévoyait pas d’enregistrer de nouvelles lignes de voix pour le projet.

Les fans de la franchise Metal Gear Solid devront donc patienter encore un peu pour découvrir la date de sortie officielle de ce remake très attendu. En attendant, la nouvelle bande-annonce offre un aperçu prometteur de ce qui les attend.

Pour plus d’informations et rester à jour sur les dernières nouvelles, consultez les mises à jour de Konami et de Microsoft.