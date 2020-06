En voyage à l’étranger, que ce soit pour le travail ou pour vos vacances, ou bien lorsque vous étudiez une langue nouvelle, il est très fréquent de rencontrer un problème de traduction : un mot vous fait défaut, vous ne comprenez pas le sens d’une expression, ou vous ne savez tout simplement pas dire ce que vous aimeriez dire. Si auparavant, il fallait se débrouiller, en gesticulant ou en faisant de petits croquis, pour se faire comprendre, cette époque est maintenant révolue grâce aux meilleures applications de traduction vocales.

Ces programmes, qui comptent parmi les applications les plus utiles sur Android et sur Apple pour vos smartphones, vous faciliteront la vie et vous n’aurez plus aucun mal à vous exprimer, peu importe votre interlocuteur. Voici notre top 10 d’applications de traduction efficaces, pour vous sentir l’âme d‘un polyglotte !

Les 10 meilleures applications de traduction vocale

L’intérêt des meilleures applications de traduction vocale réside dans leurs capacités à traduire instantanément des textes, que vous aurez tapé ou photographié / scanné, mais également des phrases parfois complexes. Cela permet par exemple de converser en direct avec des étrangers même dans une langue qui vous est totalement inconnue, pour des échanges culturels passionnants. Voici notre top 10 !

Google translate, la meilleure application de traduction vocale

Le N°1 parmi les programmes de traduction, c’est sans nul doute Google Translate, le service de Google qui s’améliore de jour en jour et qui propose désormais une traduction de qualité pour 103 langues.

L’application peut s’utiliser hors ligne pour traduire 59 langues, et il est possible de faire passer un texte d’une langue à l’autre simplement en le photographiant. Vous avez un Menu en chinois devant les yeux ? Photographiez-le et vous le verrez apparaître en français !



Pour nous, c’est la meilleure application de traduction vocale. C’est simple, car il suffit de parler dans votre smartphone pour que Google Translate traduise vos mots dans le langage désiré. Et c’est très efficace, ce qui permet d’avoir des conversations fluides avec le monde entier !

Si on ajoute ses fonctions d’écritures manuscrites – très pratiques pour les kanji – ou la possibilité de garder en mémoire le lexique des mots / des expressions qui vous ont posé problème, on comprend que cette application de traduction va vite devenir un indispensable de votre téléphone, au même titre qu’un bon GPS hors-ligne comme Google Maps !

iTranslate Voice

Cet application de traduction vocale permet de traduire vocalement plus de 100 langues, simplement en parlant dans le téléphone. Vous pouvez choisir la voix – féminine ou masculine – qui lire vos messages traduits, et passer d’une langue à l’autre en un éclair.

On apprécie le menu, très clair, ainsi que différentes fonctionnalités très ingénieuse, comme celle qui permet d’échanger les traductions entre les smartphones, immédiatement, pour ne pas avoir à tendre l’appareil à votre interlocuteur à tout bout de champ. Cela facilite grandement les échanges !



Pour profiter de la fonction vocale, une connexion internet est requise, mais il est possible d’utiliser l’application offline pour les autres traductions, via le mode Pro. Ce dernier offre d’ailleurs une partie Conjugaison, qui sera un allié de taille pour les apprenants de langues étrangères, qui pourront ainsi découvrir le sens d’un verbe et se familiariser avec sa forme dans les différents temps. Avec de bons écouteurs sans fil dans les oreilles, l’immersion est totale et l’apprentissage n’en sera que plus rapide !

Un des meilleures applications de traduction vocale du moment, à n’en pas douter !

Say Hi

Avec la possibilité de traduire instantanément des phrases orales entre deux langues, mais également de nombreux dialectes, Say Hi compte 80 idiomes dans sa base de données et le résultat est très satisfaisant.

Plus complète que les traducteurs classiques de base, cette application dispose de diverses options qui raviront les traducteurs en herbe, soucieux de s’améliorer dans une langue, ainsi que les plus bavards qui auront ici un bon outil pour s’exprimer sans retenu dans tous les pays.



On peut par exemple régler la vitesse de défilement de la traduction vocale, ce qui permet parfois de mieux comprendre car celle-ci n’est pas parfaite (la voix est un peu robotique, avouons-le), ou le système de partage de trad’ qui permet d’envoyer, via Sms, Facebook ou Twitter, la conversation. C’est pratique pour lever un doute sur une expression, en se faisant aider par des natifs sur des groupes ou des forums spécifiques.

Say Hi nécessite une connexion internet permanente pour ses traductions, mais servira d’interprète de poche fiable à ceux qui l’installeront.

Pilot

Pilot est un système particulier, puisqu’il fonctionne avec des oreillettes de la marque, sans fil, qui sont reliées à l’application. C’est un système qui conviendra très bien à ceux qui étudient les langues étrangères, puisqu’ils auront à la fois le visuel des traductions mais aussi la voix, pour s’assurer des bonnes intentions et des bons accents.

Mais les oreillettes peuvent être partagées, à deux (et jusqu’à 5, si vous faites une conversation de groupe et que plusieurs paires sont disponibles), pour des échanges en temps réels très pratiques ! Les étudiants seront ravis, de pouvoir discuter avec un correspondant ou une personne en échange universitaire, les travailleurs qui doivent faire des réunions multilingues trouveront là un outil à même de faciliter le business.

Pilot peut traduire 15 langues, parmi les plus utilisées (mandarin, arabe, français, hindi…) et environ 50 dialectes. Il faut une connexion pour l’utiliser, mais il est possible de sauvegarder des traductions au préalable pour les réécouter / les diffuser hors ligne par la suite. Une option utile pour les voyageurs, qui pourront enregistrer des phrases comme « j’ai une réservation pour XXX », « puis-je avoir l’addition s’il vous plaît ? » ou « ou se trouve XXX ? ».

Waygo

Waygo est la meilleure application de traduction vocale pour les passionnés de langues asiatiques ! En effet, elle est capable de traduire le Chinois, le Coréen et le Japonais avec une précision remarquable, et surtout hors ligne. Vous n’aurez pas besoin d’utiliser vos données mobiles et vos précieux Gigas en voyage, quand vous débarquerez dans un restaurant ou un musée et que tout est écrit en signes qui vous sont inconnus… !

Il vous suffira de braquer votre smartphone sur le texte à traduire, et via la caméra, celui-ci sera analysé et traduit…en Anglais seulement pour l’instant. Ce sera toujours plus clair que du coréen… !

D’autres langues asiatiques sont en cours d’ajout, et on espère qu’il sera possible rapidement de traduire des signes écrits à la main directement sur le téléphone, ce qui serait bien pratique. En revanche, on peut déjà traduire des images stockées dans le téléphone, ce qui pourrait ravir les amateurs de mangas impatients qui possèdent des versions originales des œuvres ou les plus littéraires, qui aimeraient déchiffrer un poème ou un texte dans l’un des langues prises en charge.

Spécialité des langues asiatiques les plus courantes, Waygo est un essentiel en Asie.

Microsoft Traducteur

Si Google a toujours la main mise sur la traduction virtuelle, avec Google Translate, Microsoft compte bien ne pas se laisser distancer trop longtemps, comme le prouve l’une des meilleures applications de traductions écrites et vocales du marché : Microsoft Traducteur !

Cet outil gratuit est capable de prendre en charge 60 langues, et de les traduire instantanément, que vous passiez par une photo, la voix, un texte ou une image de votre smartphone / tablette. Parmi ses points forts : l’utilisation en ligne et hors ligne !

On ne peut qu’apprécier la pertinence des traductions, qui permet des échanges bilingues fluides entre 2 personnes, ainsi que les nombreuses fonctionnalités intéressantes qu’offre MS Traducteur. On pense à cette liste d’expressions idiomatiques, qui facilite la compréhension de ces termes souvent compliqués à comprendre, car peu littéraux, ou le mode conférence ce qui prennent part à des réunions de grande ampleur, avec des participants de langues diverses.

Il suffira de connecter les téléphones entre eux, via le mode propose dans l’appli’ et vous pourrez avoir des conversations quasi naturelles et une traduction d’échanges en live, jusqu’à 100 personnes. C’est impressionnant et utile, pour les guides ou les professeurs notamment.

On peut également sauvegarder des traductions, les partager, et même les consulter via les smartwatch compatibles. Vraiment top !

Spread Signs

Pour se former au langage des signes de votre pays, vous pourrez vous faire aider par cette application ingénieuse, et très bien conçue, qui contient plus de 200 000 signes dans près de 30 langues.

Cet app’ est très utile pour les apprenants, et elle permet de communiquer avec les personnes malentendantes facilement, via un découpage des gestes bien pensé. Pas de mode vocale, certes, mais un outil de première nécessité dans certains cas !

Dictionnaire Linguee

Comme l’indique son titre, l’application dictionnaire Linguee est un dictionnaire avant d’être un outil de traduction vocale, mais il servira de parfait complément à l’une des meilleures applications de traduction de cette sélection.

En effet, il n’est pas rare que les résultats, même s’ils sont parfois très proches du sens final, ne vous donne aucune information sur l’origine d’un mot, sur ses double-sens, ou sur leur particularité d’utilisation dans un contexte spécial ou dans une expression. Les traducteurs sont souvent confrontés à ce type de dilemme et ils pourront, via l’application Dictionnaire Linguee, obtenir une réponse très précise.

Plus de 400 lexicographes sont consultés pour offrir les résultats très pertinents de cette application et elle est rarement prise en défaut, ce qui en fait un allié de poids pour ceux qui ont besoin d’un dictionnaire fiable et portable fréquemment.

Gratuit, il est également utilisable 100 % offline !

Trip Lingo

Vous êtes un voyageur invétéré, amateurs de trip à travers le monde ou businessman international ? Voici l’application qu’il vous faut ! Trip lingo fera office de traducteur portable, et se révèle particulièrement bien adaptée aux échanges amicaux / business.

En effet, elle intègre différentes sections, pour s’adapter aux situations à l’étranger : conversations locales et informelles, avec des possibilités de traduire vos pensées dans le Slang local, ce qui ne manquera pas de détendre l’atmosphère ! Mais aussi la traduction vocale en 19 langues, immédiate, une fonction d’apprentissage si vous souhaitez vous améliorer dans une langue ou vous préparez correctement à un séjour à l’étranger, ainsi que des guides de voyages / cultures locales.



Trip Lingo se présente comme l’outil ultime pour les voyageurs internationaux et on veut bien croire à sa grande utilité, quand on explore des terres inconnues, avec la prise en charge de 100 pays / 42 langues traduites vocalement et des leçons audio bien fichues.

Elle est disponible en version gratuite et en Premium !

Dict CC Dictionnaire

Offrant une traduction précise de plus de 51 langues, ce dictionnaire (virtuel) de poche est utilisable hors-ligne, du moment que vous avez téléchargé le pack de langue qui vous intéresse. C’est une bonne idée, qui évite de s’encombrer avec une application trop lourde pour un usage de 2 ou 3 langues uniquement.

Il existe une version payante, avec le mode vocale, mais la version gratuite est pratique pour lever de petits doutes, concernant un mot ou une expression qui vous fait défaut. Toutes les langues ne bénéficient pas du même traitement et de la même richesse de vocabulaire traduit mais cette app, légère et simple à utiliser, peut être utile et elle est fréquemment étoffée.

Alors maintenant vous avez le choix pour sélectionner la meilleure application de traduction vocale qui correspond à vos besoins.