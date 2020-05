Les smartphones et les tablettes nous facilitent la vie, en offrant des outils tous plus pratique les uns que les autres. Parmi les applications les plus utiles qu’on trouve sur ces appareils, il y a les agendas ! Qui d’entre vous a encore un calendrier cartonné fixé au mur, sur lequel il note ses rendez-vous, ses semaines de vacances, sa prochaine réunion ou les anniversaires de ses proches ? Presque personne ! Et c’est logique, car tous les smartphones sont fournis avec un agenda intégré. Mais ce n’est pas forcément le meilleur. On vous livre ici notre sélection des 10 meilleurs agenda Android pour, qui vous aideront à planifier votre vie.

Les meilleurs agendas Android : notre top 10 !

Vous êtes du genre à oublier certains rendez-vous ? Vous avez du mal à retenir les dates importantes liées à votre travail ou à votre vie personnelle ? Pourquoi vous torturer et vous stresser, quand il suffit d’avoir recours à un agenda virtuel !

Simple à utiliser, pratique à configurer et parfois totalement gratuit, l’agenda / le calendrier vous aidera à mettre de l’ordre dans votre quotidien. Voici les 10 meilleures applications disponibles pour les appareils Android.

aCalendar

Envie d’utiliser un calendrier digital tout en faisant une bonne action ? Alors sachez que 10 % des revenus générés par les ventes de la version Premium de aCalendar sont reversés à la préservation des forêt tropicales ! Cela dit, voyons ce que propose cet agenda Android.

Avec une interface classique mais très fonctionnelle, aCalendar permet à ses utilisateurs d’organiser leur planning quotidien de façon très simple. Vous aurez à disposition différentes couleurs pour marquer et différencier vos événements les plus importants, des rappels d’anniversaire issus de vos contacts Google, pour n’oublier personne, un système de liste de chose à faire / à acheter, qui évitera d’avoir à gribouiller vos listes de courses sur un petit morceau de papier, ainsi qu’un système de suivi de vacances qui aide à planifier les dates, les horaires de visite et les réservations.

Il supporte l’agenda Google, propose des graphiques parlant pour avoir un aperçu global de vos semaines ou de vos mois et offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

Pour vous faciliter la vie, c’est un super choix !

Télécharger sur le PlayStore

Google Agenda

Google Agenda est considéré comme l’un des meilleurs agenda Android, et c’est surtout le plus utilisé puisqu’il équipe souvent les appareils mobiles qui fonctionnent avec l’interface de Google. Clair et précis, gratuit et régulièrement mis à jour, c’est un outil complet qui permettra aux plus occupés d’avoir un suivi d’activités passées et à venir très utile.

Il possède différents modes d’affichage – jour, semaine, mois – et peut regrouper les informations issues de différents agendas que vous pourriez utiliser sur votre téléphone. Ceux qui aiment avoir différents outils auront ainsi un aperçu complet de leurs tâches.

Avec les listes personnalisables d’activités ou d’achat, un rappel des objectifs que vous vous fixez (faire 50 pompes chaque jour, lire 20 pages…), et la possibilité de gérer l’ensemble de vos réservations et événements liés à Gmail, que ce soit un concert, un billet d’avion ou une sortie au restaurant entre amis, c’est une aide appréciable qui profite de l’écosystème de Google pour rassembler un maximum d’information au même endroit.

Télécharger sur le PlayStore

Calendar Notify

Pour rassembler les informations de vos autres agendas Android et faire apparaître clairement les rendez-vous, les anniversaires, les réunions, ou les jours fériés, Calendar Notify est une application pratique à l’interface très lisible.

Classique dans ses fonctionnalités, elle brille surtout par son design et sa simplicité d’utilisation. Vous disposerez d’un aperçu directement depuis votre écran de verrouillage, pour savoir ce qu’il vous reste à faire dans la journée et vous également utiliser un Widget pour obtenir ce résumé d’informations sur vos différents écrans.

La personnalisation est poussée, avec des styles et de design à choisir, et même les icônes peuvent être modifiées. Si vous voulez le meilleur agenda Android à votre image, c’est celui-ci !

Télécharger sur le PlayStore

Any.do

Any.do est un organisateur de tâches, qui se présente à la base comme un To Do list géante. Il était possible de lister ce que vous vouliez faire de plus important dans votre vie, et de cocher les activités réalisées. Désormais, c’est un agenda ultra complet téléchargé par plus de 25 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Vous pourrez synchroniser l’ensemble de vos événements (et même en organiser via l’app) et de vos réservations pour les voir apparaître sur l’application, il sera possible de définir vos rappels avec précision – avec les heures et la récurrence –, et créer des tâches futures en les énonçant vocalement.

Compatibles avec la plupart des systèmes et des applications de communication (pro ou entre particuliers), que sont WhatsApp, Gmail, Slack ou Zapier, pour n’en citer que quelques-unes, ce planificateur de vie vous accompagnera aussi bien professionnellement que pour vos activités détentes.

Très complet, Any.do est l’un des meilleurs agenda Android et les ajouts de sa version payante justifient les quelques euros demandés pour son achat.

Télécharger sur le PlayStore

Business Calendar

Pour gérer vos événements et contrôler les activités de votre quotidien, l’outil proposé par Business Calendar vous sera d’une grand aide. Si l’interface n’est pas des plus attrayantes, avec des coloris un peu fade, les utilisateurs aguerris profiteront des différents possibilités de visualisations pour créer des planning qui leur parle instantanément.

Cet agenda Android se synchronise avec la plupart des calendriers Google et offre une navigation confortable dans ses menus. Vous pourrez définir des codes couleurs, faire des recherches rapides, copier-coller des événements et même lier un contact à un événement particulier, pour une organisation sans faille même avec plusieurs collaborateurs.

Les Widgets et les thèmes proposés sont sympas, et seule la pub un peu intrusive (uniquement en version gratuite) ternie un peu l’expérience.

Télécharger sur le PlayStore

DigiCal Agenda

Digical Calendar est très populaire, notamment pour son design moderne qui tranche un peu avec le classicisme de nombre de ses concurrents. Il est compatible avec l’agenda de Google, avec Outlook ou avec Exchange et il dispose de 9 thèmes variés et de 6 widgets différents, pour s’adapter au style de chacun.

Si on retrouve bien évidemment les fonctionnalités les plus basiques des agendas Android, on apprécie les saisies d’adresses rapides qui utilisent les services de Google Places, la planification des rendez-vous en différents fuseaux horaires ainsi que la fonction météo qui ajoute un plus sympa, avec 15 jours de prévisions.

Il est possible de personnaliser totalement Digical Agenda, et de planifier en avance tous les événements les plus importants de la semaine, du mois ou de l’année à venir. Pour ceux qui aiment être organisés, c‘est un outil très agréable à utiliser.

Télécharger sur le PlayStore

Simple Calendar Pro

Si vous cherchez la simplicité et le meilleur agenda Android pour aller à l’essentiel, Simple Calendar Pro pourrait être le bon choix. Il dispose d’un calendrier classique, accessible à tout moment même sans connexion internet et sur lequel vous marquerez vos dates importantes, comme sur les calendriers en carton du passé.

De plus, il dispose d’un outil de planification pour noter vos rendez-vous chez les médecins, chez le dentiste, des réunions pro ou des diners entre amis, ainsi qu’un système de rappel qui vous enverra une notification, au moment défini au préalable (un jour avant, deux heures avant…) pour que vous ne manquiez pas le coche !

Simple, efficace et sans publicité, c’est l’agenda Android idéal pour ceux qui ne veulent pas s’encombrer de fonctionnalités annexes.

Télécharger sur le PlayStore

CalenGoo

A l’inverse du précédent, Calengoo se veut le plus complet possible. Il intègre des fonctionnalités de calendriers basiques, un gestionnaire de tâches personnalisables avec de multiples options et l’intégration avec des calendriers comme ceux de Google, Exchange, CalDAV et iCloud.

Vous aurez le choix entre 5 systèmes de visualisations différents pour prendre connaissances de vos tâches : jour, semaine, mois, années, et une vue globale. Intéressants également, la possibilité de retrouver un événement passé en un clin d’œil, et le contrôle tactile de l’agenda qui permet de faire glisser un rendez-vous facilement ou de déplacer un contact / une réservation d’une date à une autre très facilement.

CalenGoo propose également un grand choix de widgets, un système de rappels pour SMS ou par Mail, un service d’exportation de vos plannings en PDF, pratique pour partager des horaires avec une équipe par exemple. Enfin, le service d’assistance par mail de l’application est très réactif, pour répondre à toutes vos demandes !

Télécharger sur le PlayStore

My Study Life

L’organisation n’est pas réservée aux businessmen les plus occupés, ni aux parents débordés entre leurs enfants et les repas de famille à gérer, il y a aussi de nombreux étudiants qui doivent jongler avec un planning parfois fou : les cours, les sorties entres amis, un job étudiant, la famille et le petit copain / petite copine à voir. Un emploi du temps très serré, qu’un bon agenda Android permettra de tenir au mieux.

My Study Life est pratique, avec une gestion des différents modules de cours, une interface claire et des sections qui permettent de noter les prochaines leçons, les devoirs à faire pour la veille ou pour les prochaines semaines, ou les dates des prochains examens. De quoi mener sa vie étudiante de la façon la plus organisée possible.

C’est le meilleur agenda Android pour les lycéens et ceux qui vont à la fac, et il a le bon goût d’être 100 % gratuit !

Télécharger sur le PlayStore

Calendar Widget

Cet agenda mise sur les widgets pour permettre à ses utilisateurs de s’organiser de la meilleure des façons. Pour cela, ils auront la possibilité de voir les événements du jour, de la veille, les futures échéances enregistrées, sous la forme et le coloris qu’ils désirent.

Très simple dans son design, Calendar Widget possède de nombreuses possibilités de customisation, ce qui plaira à ceux qui veulent un outil qui match avec leur fond d’écran et il se synchronise avec Google agenda pour un maximum d’efficacité.

Les rappels ne sont pas trop intrusifs et les Widgets, transparents, offrent une très bonne lisibilité même si le planning est chargé. Un bel outil !

Télécharger sur le PlayStore

