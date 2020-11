Meetic : quel est notre avis et que penser du site de rencontre ?

Vous aimeriez trouver l’amour sur internet, mais vous ne savez pas vers quelle plateforme vous tourner ? Il est vrai qu’il en existe un grand nombre, et qu’il peut parfois être difficile de faire son choix ! Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir Meetic, et notre avis sur ce site de rencontre pour les célibataires à la recherche de l’amour.

Si notre opinion sur ce site et sur ses différentes fonctionnalités vous intéresse, continuez la lecture, nous serions ravis de vous garder avec nous ! Vous verrez qu’il s’agit d’un site apprécié par la plupart des utilisateurs !

Meetic, site de rencontre pour célibataires sérieux

Meetic est un site de rencontre conçu pour les membres sérieux, qui recherchent de véritables histoires d’amour, et qui ne sont pas là pour s’amuser et pour prendre les rencontres à la légère. Vous avez donc de grandes chances d’y faire de belles rencontres, si vous jouez le jeu vous aussi. Vous pourrez en savoir plus ici sur l’avis Meetic.

Développé en 2002, le site compte aujourd’hui un total de plus de 8 millions de couples formés, ce qui n’est pas rien ! Ce chiffre devrait vous permettre de garder espoir dans votre recherche de l’amour. Il s’agit d’ailleurs du site de rencontre le plus recommandé par les utilisateurs, qui attestent de son sérieux.

La plateforme est claire et simple d’utilisation, et tout le monde pourra trouver son bonheur parmi les différents types de profils qui vous seront proposés. En général, les utilisateurs du site ont plus de 30 ans, ce qui vous garanti une nouvelle fois des rencontres matures, avec des célibataires réellement motivés.

Comment fonctionne Meetic ?

Le fonctionnement de Meetic vous intéresse ? Il n’y a rien de compliqué à cela, puisque le site fonctionne à la manière de la plupart des sites de rencontre de la sorte. En plus de cela, il faut savoir qu’il vous permet de profiter de l’application associée, pour pouvoir poursuivre vos rencontres sur votre téléphone portable. C’est une option très pratique.

A savoir également que le service de modération se tient à votre disposition, et qu’il fait en sorte de supprimer au plus vite les faux profils présents sur le site de rencontre.

Découvrons tout de suite quel est le fonctionnement de Meetic :

L’étape de l’inscription

Bien sûr, pour utiliser Meetic, vous devrez tout d’abord passer par l’étape de l’inscription. Cela ne devrait pas vous prendre très longtemps, si vous suivez pas à pas les démarches demandées par le site. Tout d’abord, vous devrez renseigner des informations de base vous concernant, comme votre âge, votre sexe, votre pseudo, un mot de passe et votre email.

Par la suite, pensez à personnaliser votre profil, en ajoutant toutes les informations qui pourraient vous permettre de plaire aux célibataires présents. N’oubliez pas d’ajouter une photo de profil attirante, c’est décisif pour trouver l’amour ! Une fois votre profil rempli, vous pourrez passer aux rencontres.

Vos premières rencontres

Si vous n’avez jamais utilisé de site de rencontre, l’étape des premiers échanges peut être intimidante. Tout d’abord, le site vous proposera des profils de célibataires sensés vous convenir, et vous pourrez vous aussi réaliser vos propres recherches grâce à des mots clés représentant vos critères, à insérer dans la barre de recherche prévue à cet effet.

Lorsqu’un profil vous plait, il est temps de lancer la conversation ! Petit à petit, à mesure des échanges, vous apprendre à vous connaître, et pourrez même décider d’un premier rendez-vous dans la vie réelle. Si tout se passe bien, pourquoi ne pas aller plus loin ?

Les évènements Meetic

Le site Meetic est aussi connu du fait qu’il vous propose de participer à différents évènements. Il s’agit de sorties variées, au cinéma ou dans un bar, de visites, ou encore d’activités organisées pour permettre aux célibataires du site de rencontre de se retrouver dans la vie réelle au plus vite.

C’est donc un très bon moyen de découvrir les profils qui vous intéressent dans un cadre ludique, sans avoir à vous retrouver en tête à tête dès le premier rendez-vous. Pensez à vérifier la liste des évènements disponibles dans votre ville !

Peut-on se servir de Meetic gratuitement ?

Sur Meetic, l’inscription est totalement gratuite. Si vous le désirez, vous pourrez également télécharger l’application du site gratuitement. Pour autant, si vous souhaitez profiter de toutes les options proposées sur l’interface de la plateforme, vous devrez cette fois choisir un abonnement payant. Il n’est pas obligatoire, mais il pourrait faciliter vos rencontres !

Un abonnement payant vous donne donc droit à de nombreux avantages, et vous pourrez notamment bloquer les pubs parfois envahissantes. Pour un mois d’abonnement, vous devrez compter un total de 29,99 euros, tandis qu’un abonnement de 6 mois vous reviendra à 59,94 euros, soit 9,99 euros par mois.

Quels sont les avantages et les inconvénients de Meetic ?

Bien qu’il s’agisse d’un site de rencontre possédant de nombreux avantages, il connaît également certains inconvénients ! Il est important de connaître cette liste avant de vous lancer à la découverte de Meetic.

Voici ces principaux avantages (vous pouvez retrouvez la liste exhaustive dans ce test et avis réalisé sur Meetic) :

• On trouve de nombreux utilisateurs sur la plateformes.

• Le service client est de qualité.

• Vous pourrez profiter d’un coaching personnel en cas de besoin.

• Le site est disponible sous la forme d’une application mobile.

• De nombreux évènements sont proposés aux célibataires.

Et ses inconvénients :

• Les tarifs d’abonnement peuvent être chers.

• Vous pourriez manquer de visibilité du fait de l’importante communauté présente sur le site.

• Votre abonnement se renouvelle automatiquement si vous n’y prêtez pas attention.

Notre avis final sur Meetic

Malgré les quelques points négatifs que nous vous présentions à l’instant, notre avis sur Meetic reste globalement très positif. C’est un site de rencontre que nous vous recommandons d’utiliser, si vous ne le connaissez pas encore. Il est très simple d’utilisation, son interface est soignée, et vous pourriez y faire des rencontres de qualité !

Alors, que pensez-vous de ce site de rencontre ? Si vous l’avez déjà utilisé, n’hésitez pas à nous donner votre avis sur Meetic ! Et si ce n’est pas encore fait, inscrivez-vous sans attendre !