Les 10 meilleures applications de rencontres en 2025

Entre les sites et les apps de rencontre, comparé à il y a 20 ans, faire des rencontres de nos jours n’a jamais été aussi facile. Toutes avec un concept plus ou moins différent et avec des fonctionnalités qui facilitent les rencontres, la question se pose alors : quelle est la meilleure application de rencontre ?

Pour vous aider à vous y retrouver, on vous propose ici un top 10 des meilleures, avec la raison qui nous pousse à choisir cette appli plutôt qu’une autre. Commençons sans tarder…

1. Meetic

Et oui, pour nous, Meetic reste en 2025 une référence incontestée. Élue meilleure application de rencontre par Europe1.fr, c’est un choix évident. Pourquoi Meetic ? Parce que c’est une application qui est souvent oubliée face à des mastodontes comme Tinder ou Happn, mais en termes de qualité et d’efficacité, Meetic bat toute la concurrence.

Que ce soit au niveau des fonctionnalités avec son système d’événements et de soirées en réel qui permettent de rencontrer encore plus facilement des célibataires, de son interface qui fonctionne parfaitement autant sur mobile que sur ordinateur, de son coach séduction qui vous aide à prendre confiance en vous ou qui vous assiste à la création de votre profil, Meetic ne lésine pas sur la qualité de son offre.

On est ici face à une expérience de plus de 20 ans avec des millions d’utilisateurs mensuels et encore plus de résultats probants. Et même si pour certains « jeunes » Meetic fait vieillot ou n’est destiné qu’aux relations sérieuses, vous seriez surpris(e) de savoir qu’au contraire, Meetic a su changer avec le temps pour proposer tout type de relation. Cela permet à Meetic d’accueillir une communauté de jeunes célibataires active, autant en ville qu’en campagne.

Sachant qu’il est désormais possible de s’inscrire et d’utiliser gratuitement Meetic (avec quelques limites à la Tinder) sur mobile et sur ordinateur, il n’y a plus aucune raison de ne pas au moins l’essayer.

2. Tinder

Bon, c’est vraiment sans surprise que l’on met Tinder en deuxième place de notre classement. Tinder, malgré tous ses défauts, est l’une des meilleures applications de sa génération, tout simplement parce qu’elle a réussi à devenir synonyme de rencontre, en ligne ou en réel.

Avec plus de 75 millions d’utilisateurs dans plus de 190 pays, impossible donc d’échapper au raz de marée Tinder, qui depuis maintenant plus de 10 ans continue d’être en top des classements des apps de rencontre. Et à ce stade, tous les célibataires utilisent plus ou moins Tinder pour tous types de rencontres.

On ne présente plus non plus son système de swipe, qui a tellement chamboulé l’écosystème de la rencontre en ligne, que désormais toutes les autres applications de rencontre l’utilisent aussi. Mais malgré les années, Tinder ne s’est pas tant reposée sur ses lauriers et continue de proposer de nouvelles idées pour faciliter les rencontres, avec plus ou moins de succès.

Tinder est pour nous le fast-food de la rencontre en ligne : il ne faut pas s’attendre à une nourriture de qualité, mais quand on a la flemme de cuisiner, une fois de temps en temps, ça fait toujours du bien.

3. Bumble

On continue notre liste avec Bumble, un « petit » nouveau qui a été conçu et fondé par l’ancienne créatrice de Tinder, qui trouvait Tinder peu adapté à la gent féminine. Ici le concept est simple : ce sont les femmes qui décident d’envoyer le premier message ou non.

Et c’est ce petit changement qui a permis à Bumble de monter les échelons de la rencontre en ligne. Les femmes s’y sentent plus libres et moins attaquées de milliers de messages, parfois vraiment dégradants… Ici les femmes peuvent faire leur shopping sans stress.

La bonne nouvelle, c’est qu’avoir une plateforme avec des femmes relaxées permet de créer des connexions bien plus vite et authentiques. On recommande sans limites.

4. Hinge

Et si on vous présentait une application de rencontre dont le but était que vous l’effaciez le plus vite possible ? C’est toute l’idée derrière Hinge, une appli avec un slogan vraiment particulier : « L’application de rencontre

conçue pour être supprimée »

Mais ça marche comment un concept pareil ? En fait c’est très simple, plutôt que de vous laissez swiper sur des profils pendant des heures. Hinge va créer un profil de vos envies, de vos attentes et de vos préférences pour ne vous proposer que 4 à 5 profils par jour, que vous allez devoir analyser et voir s’ils vous plaisent. À partir de là, vous pourrez décider ou non d’envoyer un message.

En fait Hinge, c’est un excellent mélange entre application de rencontre moderne et site de rencontre par affinité. Si vous êtes plutôt qualité > quantité, on vous conseille fortement Hinge.

5. Happn

Les applications de rencontre locales n’ont rien de neuf, mais pas au niveau qu’Happn le fait. Venant tout droit de France (cocorico), son concept est simple : vous vous baladez dans la journée et Happn note les endroits que vous fréquentez ainsi que les personnes que vous croisez. Une fois que vous êtes chez vous, vous pouvez entamer la discussion avec ces personnes.

Et c’est tout ? Oui, et malgré la simplicité de l’idée, ça fonctionne du feu de dieu. En quelques années, Happn a réussi à amasser plusieurs millions d’utilisateurs de par le monde et est bien parti pour détrôner Tinder. En fait, c’est le concept de pouvoir parler avec des gens qui partagent « théoriquement » les mêmes habitudes que vous qui rend Happn si intéressant.

6. Feels

Vous avez moins de 30 ans et vous voulez la meilleure application de rencontre pour cette tranche d’âge ? Pourquoi ne pas tenter votre chance sur Feels ? C’est une toute nouvelle appli qui se destine uniquement aux jeunes de 30 ans et fonctionne un peu comme un réseau social. Ici tout respire la modernité et Feels n’hésite pas à reprendre les codes de FaceBook, Insta ou encore Snapchat.

Cela veut dire qu’il est possible d’ajouter des stories, des photos, des posts et autres contenus uniques pour permettre aux gens de vraiment apprendre à vous connaître avant de se rencontrer. C’est une idée assez simple en soi mais qui fonctionne vraiment bien, et on apprécie la direction que prend Feels : plutôt que de swiper pendant des heures comme dans une usine, on préfère créer de vraies connexions.

7. Adopte

Un peu l’ancêtre de Bumble, Adopte (ou AdopteunMec à l’époque) est le précurseur des applications de rencontre pour femme. Ici ce sont elles qui font leur shopping en matant les profils des hommes disponibles. Et si elles aiment ce qu’elles voient, elles peuvent décider ou non de contacter la personne.

C’est simple, c’est efficace, et l’ambiance est assez décontractée, surtout si on a plus de 25 ans. Si vous êtes une femme qui en a un peu marre de se faire harceler sur les applis de rencontre plus classiquement, tentez votre chance sur Adopte, vous ne serez pas déçue.

9. Lovoo

Lovoo n’est pas forcément super connu en France, et pourtant, cette appli de rencontre accueille des millions d’utilisateurs en France et dans le monde entier. Rien de bien particulier ici, on est face à une application à la Tinder des plus classiques avec cependant un petit penchant pour les réseaux sociaux car Lovoo reprend certains codes (notamment dans le partage de contenu unique) pour vous aider à rencontrer différentes personnes.

Adapté à tous types de relation, Lovoo est surtout très intéressant parce qu’elle est utilisable sans limite même si vous ne payez pas.

10. Tandem

On finit avec Tandem, une application de rencontre qui a fait son apparition il n’y a pas si longtemps que ça mais qui semble déjà marcher à merveille. Le concept ? Si vous avez envie d’apprendre une nouvelle langue et de rencontrer des célibataires parlant cette langue, Tandem vous aide à trouver l’amour et à mieux parler la langue de votre amoureux(se).

Une super idée qui change vraiment la donne, surtout dans un marché parfois assez stagnant.