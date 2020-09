Minecraft est un monument du jeu vidéo, qui donné naissance à un genre à part et engendrer de nombreux jeux comme Minecraft. Et s’il est fun de jouer seul, à construire vos maisons ou à explorer ce monde cubique, l’aventure prend une toute autre ampleur en multijoueur, via un serveur local ou en ligne. On vous explique ici comment jouer à Minecraft avec des amis, pour une expérience inoubliable !

Jouer à Minecraft à plusieurs, en local ou en ligne !

Le mode multijoueur de Minecraft est similaire au mode solo et l’objectif sera, selon les joueurs, de créer un monde complet et viable, d’explorer le vaste univers pour trouver des éléments à transformer pour des objets et des possibilités toujours plus grandes, et pour les plus motivés de passer dans le Nether – le monde maléfique – pour affronter les créatures infernales.

Et pour ce faire, rien ne vaut le soutien de vos amis ! Selon les versions de Minecraft que vous possédez, le mode multijoueur peut varier, mais sachez que les 3 possibilités suivantes existent :

Le jeu en ligne via des serveurs Internet

via des serveurs Internet Le multijoueur en LAN (sur un serveur local), pour jouer avec vos proches

(sur un serveur local), pour jouer avec vos proches Le jeu multi-joueurs en écran splitté, de 2 à 4 joueurs, disponibles sur les meilleures consoles de jeux vidéo.

On vous détaille comment jouer avec des amis sur Minecraft, pour profiter de ce chef-d’œuvre du jeu vidéo en famille ou entre potes !

Comment jouer à Minecraft avec des amis en réseau local

La LAN (pour local area network, soit réseau local) est un système bien connu des joueurs de PC, qui permet de jouer à plusieurs à de nombreux titres multi sans avoir recours à un serveur pour héberger la partie.

Le principe est très simple, et les gamers y ont fréquemment recours pour des jeux à la Age of Empire afin de s’affronter entre proches, ce qui permet de jouer avec des règles précises, sans risquer de tomber sur un serveur rempli de tricheur ou de joueurs qui ne sont là que pour gâcher les parties.

Pour jouer en LAN à Minecraft, il faut que les utilisateurs possèdent la même version du jeu ou bien des versions compatibles, et qu’ils soient connectés sur le même réseau local (sur la même box internet, avec donc la même adresse IP). A partir de là, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Commencez votre partie en mode Solo

Ouvrez le Menu pause , qui propose diverses options comme Sauvegarder et Quitter, les Statistiques…et un onglet Ouvrir au LAN

, qui propose diverses options comme Sauvegarder et Quitter, les Statistiques…et un onglet Ouvrir au LAN Choisissez cette dernière option et vous accéderez aux options de configuration de votre partie, avec notamment la possibilité d’activer le mode créatif uniquement (si vous jouez avec votre petite sœur et que vous avez peur qu’elle détruise vos constructions… !) ou le mode survie classique.

Sélectionnez « Ouvrir au réseau Local» et vous obtiendrez un numéro de Port, à fournir aux autres joueurs

A noter : Si vous quittez la partie ou que votre connexion saute, l’accès LAN est immédiatement terminé pour les autres joueurs.

Les autres joueurs n’auront qu’à lancer le jeu depuis leur machine et à choisir l’option multijoueur. Normalement, le nom de votre réseau local s’affichera et il suffira de le sélectionner pour être téléporté sur la MAP.

Jouer en ligne à Minecraft facilement

La manière la plus courante de partager des parties de Minecraft entre amis, ou avec d’autres joueurs inconnus si vous le désirez, c’est de jouer en ligne. Gratuit sur PC, mais payant sur les consoles qui demandent des abonnements mensuels, c’est un système qui vous permet d’avoir votre propre serveur ou de vous rendre sur un serveur déjà créé.

Si vous voulez jouer avec vos amis, alors il vous suffira de choisir l’option Serveur en ligne et de lancer une partie, via laquelle vous pourrez inviter les membres de votre communauté.

Cela fonctionne entre joueurs d’une même plateforme mais depuis peu, le cross-plateform est disponible. Vous pouvez donc retrouver vos amis gamers même s’ils ne possèdent pas la même plateforme de jeu que vous, comme nous le présente cette vidéo officielle :

C’est une excellente façon de profiter de ce titre qui compte parmi les top jeux sur PC, PS4, parmi les meilleurs jeux de la Xbox One et les hits immanquables de la Nintendo Switch

Comment jouer avec des amis à Minecraft en écran splitté

Sur consoles, certaines versions du sandbox le plus célèbre du monde vidéoludique permettent de jouer à plusieurs sur le même écran. Pour partager vos aventures cubiques, c’est le top et vous aurez uniquement besoin du nombre de manettes correspondant au nombre de joueurs (de 2 à 4) et d’un écran suffisamment grand pour que la lisibilité reste correcte.

Ensuite, il suffit de lancer une partie classique, que les autres joueurs invités pourront rejoindre en appuyant sur Start / Option selon la machine. L’écran se scindera alors et vos compères apparaîtront à l’image, prêt à coopérer avec vous.

Créez votre propre serveur pour jouer avec vos amis !

Si vous avez certains capacités informatiques et que vous ne craignez pas la difficulté, sachez qu’il est possible de créer votre propre serveur Minecraft sur PC. Ce sera votre monde, unique, sur lequel vous pourrez inviter vos amis et définir des règles précises, développer une économie, créer des jeux ou des événements in-Game… De quoi donner un sens nouveau à vos parties !

On trouve des serveurs stupéfiants sur Minecraft, avec des joueurs qui se sont amusés à recréer l’univers du Seigneur des Anneaux, d’autres qui ont constitués des villes futuristes autogérées, pour un résultat assez spectaculaire, tout en cube !

Pour réaliser votre propre serveur, il suffit de télécharger l’éditeur de serveurs sur le site officiel de Minecraft, dans la partie téléchargement, et de suivre toutes les indications de configuration. Cela demande un certain savoir-faire dans le domaine et ce n’est pas la solution la plus accessible quand on veut savoir comment jouer à Minecraft avec des amis rapidement, mais les plus motivés savent que c’est une possibilité !

Minecraft Realms, la bonne solution pour jouer entre amis ?

Les développeurs de Minecraft savent que de nombreux joueurs se plaisent à ne jouer qu’en ligne, et ils ont décidé de proposer les Royaumes Minecraft (Minecraft Realms), des packs tout compris qui permettent de plonger dans un monde déjà fait, et d’inviter 10 amis pour vivre de folles aventures.

Une bonne idée, payante, qui permet de facilement se retrouver en privé pour s’amuser sans avoir besoin de créer vous-même un serveur en partant de zéro !

Conclusion : profitez des joies du Sandbox N°1 à plusieurs !

Vous savez désormais comment jouer avec des amis à Minecraft, via une LAN, un serveur en ligne, en créant votre propre serveur voire en optant pour les packs des Royaumes Minecraft.

Autant de possibilités pour décupler le pouvoir créatif de ce titre génial, et construire des bâtiments et des mondes que vous n’auriez jamais pu réaliser en mode solo. La coopération n’aura jamais été aussi gratifiante que dans Minecraft, alors invitez vos proches et partez à la conquête de ce monde de cubes !