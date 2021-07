GTA 5 est sorti il y a 8 ans et vous avez certainement eu le temps d’en faire le tour. Riche et complète, cette simulation de gangster de Rockstars a heureusement inspiré de nombreux autres titres que nous vous présentons. Découvrez des jeux comme GTA qui mêlent gunfight, scénario captivant et large terrain de jeux, et plongez dans des aventures virtuelles de longue haleine.

Red Dead Redemption 2

Quand on pense aux jeux comme GTA, le premier titre qui vient à l’esprit est évidemment Read Dead Redemtpion 2. Ce petit bijou est réalisé par le studio Rockstars – qui a créé GTA – et on retrouve tout ce qui a fait le succès de la saga de jeux de voyou mais dans un univers différent : le Far West.

Cette petite bombe graphique compte parmi les meilleurs jeux de la PS4 et les meilleurs titres Xbox One et on se retrouve à parcourir les Etats-Unis, souvent à cheval, pour profiter d’un dépaysement complet. Le jeu fait la part belle à un scénario passionnant qui vous fait croiser des tas de personnages secondaires aussi dingues que funs, et enchaîner les missions. Attaque de diligence, escorte, assassinat, braquage…On est en plein Far West et seuls vos talents de cow-boy feront la différence !

RDR2 est un immanquable pour les amateurs de jeux similaires à GTA qui ne seront pas perdus tant les deux titres ont beaucoup en commun, mais qui profiteront d’un monde totalement différent. Si vous avez du temps, le premier épisode, Read Dead Redemption, est également un excellent titre et il vous permettra de mieux appréhender l’histoire du second opus.

Saints Row IV

La série Saint Row s’est toujours présentée comme un GTA-like de qualité, combinant monde ouvert, pouvoir destructeur et histoire farfelue. Les fans de grand n’importe quoi seront aux anges, car dès les premiers pas dans le jeu, on nous explique que le chef du gang qu’on incarnait dans les précédents opus est devenu président des Etats-Unis et qu’il va nous falloir lutter contre une invasion extraterrestre.

Votre personnage surpuissant peut se déplacer vite et dans les airs, ce qui l’aide grandement durant ses joutes avec l’ennemi qui débarque en surnombre. Il est plaisant de se mouvoir dans la ville, a toute allure, et de détruire tout ce qui peut l’être. Il se dégage un sentiment de liberté et de puissance bienvenue, qu’on ne retrouve pas forcément dans un GTA.

Au rang des atouts de Saints Row IV, il y a la musique, détonante, les nombreuses missions secondaires assez fun, et les très nombreux clins d’œil aux films les plus fameux de la S.F, de Matrix à Star Wars en passant par Tron. Différent de ses prédécesseurs, car plus orienté action et chaos, Saints Rows IV fait sans aucun doute partie des meilleurs jeux comme GTA.

Yakuza, la saga complète

La saga Yakuza officie depuis la Playstation 2 et elle a souvent été présentée comme un GTA au Japon. Vous incarnez, dans la plupart des épisodes, Kiryū Kazuma (dit le dragon de Dojima), un Yakuza légendaire particulièrement doué quand il s’agit de se battre.

La série compte de nombreux épisodes, avec des remakes des premiers opus disponibles sur PS4 et Xbox, un Yakuza 6 magnifique sur les consoles de Sony et Microsoft qui vient conclure la trame principale, et des dérivés de qualité, comme le récent Yakuza : like a dragon qui penche du côté des RPG. Si vous cherchez des jeux comme GTA, mais faisant la part belle à l’honneur et aux combats à mains nues, les Yakuza vous enchanteront.

Quel plaisir de se promener dans les quartiers les plus animés du Japon avec ses girl’s bars, ses ramen shop, ses clubs chauds et ses grands croisements ! On a parfois l’occasion de s’en éloigner, pour découvrir des lieux plus calmes, ce qui offre un vrai voyage virtuel au Japon pour les amateurs. Pour ne rien gâcher, les scénarios et les missions sont prenants, les personnages très attachants, il y a de nombreux mini-jeux bonus à découvrir et le jeu (développé par SEGA, rappelons-le) profite des voix japonaises pour une immersion maximale. A ne pas manquer !

Watch Dogs legion

La série Watch Dogs s’inspire très clairement d’un GTA, avec sa ville ouverte animée et ses nombreuses missions, mais le titre d’Ubisoft parvient à trouver son propre style, en proposant au joueur d’incarner des hackers. Si les deux premiers opus étaient assez conformistes, le 3e, baptisé Légion, offre une jouabilité différente, avec la possibilité de prendre le contrôle de n’importe quel passant.

Vous hackerez qui vous le souhaitez, pour recruter de nouveaux partenaires de rébellion ou simplement pour vous amuser à leur faire faire n’importe quoi. La ville de Londres, vaste terrain de jeu, est suffisamment grande pour s’y balader sans se lasser, les courses-poursuites sont plaisantes et les missions variées. On se prend au jeu, même si le scénario manque de relief. Toutefois, les possibilités offertes par la composition de votre équipe de pirates informatiques permettent au titre de se démarquer des autres jeux comme GTA !

On ajoutera la présence d’un mode multijoueur qui permet de réaliser des missions en ligne, entre experts du hack, ce qui est toujours amusant.

Just Cause 4

Si vous cherchez des jeux comme GTA mais en plus fous, plus déjantés voire plus extrêmes, Just Cause 4 est fait pour vous. La série est connue pour la grande liberté d’action qu’elle laisse aux joueurs, qui pourront venir à bout des missions de 1001 façons différentes, et pour la grande quantité d’armes qu’elle met à disposition du protagoniste principal.

Ce quatrième opus est encore plus barré que les 3 premiers et la sensation de faire ce que vous voulez se fait particulièrement ressentir. Vous naviguerez sur la carte comme bon vous semble, pour remplir les objectifs dans l’ordre que vous désirez et en usant des méthodes qui vous plaisent. Plutôt furtif ? Plutôt du genre à tout faire sauter ? A vous de jouer pour avancer dans l’histoire et aider Rico Rodriguez à libérer toutes les régions de l’île du dictateur qui les contrôle.

Jouissif, Just Cause IV est un défouloir à grande échelle qui offre bien plus de liberté d’action qu’un GTA, au détriment de la profondeur du propos. Mais si vous cherchez du fun avant tout, c’est un très bon choix.

Mafia

Mafia est une saga composée de 3 épisodes et dernièrement, un remake du 1er opus est sorti sur consoles d’avant-dernière génération sous le titre de Mafia : définitive Edition. De quoi plonger dans l’Amérique des années 30, en pleine prohibition, pour suivre le parcours de Tommy Angelo dans la mafia locale.

Si vous aimez l’ambiance des films de gangsters avec De Niro ou Al Pacino, Mafia vous séduira sans mal. Le titre oscille entre le GTA-Like pour son envergure et les jeux d’action plus classique, avec un monde scripté et non en open-world comme les jeux de la série de Rockstars.

Vous enchaînerez les rencontres avec des gueules atypiques, les missions plus ou moins violentes qui se composent de gunfight ou de courses-poursuites, de livraisons ou de protection, et il est facile de se laisser happer dans l’histoire pour peu que l’ambiance mafieuse vous attire.

Sleeping Dogs

Envie d’un GTA à Hong Kong ? Si vous en avez assez de parcourir les Etats-Unis dans les GTA, découvrez Sleeping Dogs, qu’on qualifiera sans mal de GTA en Asie. L’immersion dans la ville de Bruce Lee est incroyable tant la cité fourmille de détails et de vie et on prend un immense plaisir à s’y promener, pour découvrir des missions annexes ou pour achever les objectifs de nos quêtes.

L’histoire, palpitante, offre des rebondissements et quelques références qui plairont aux amateurs de cinéma hongkongais (et de fusillades à la John Woo), mais l’élément central du jeu, c’est bien entendu le Kung-fu. Le système de combat est particulièrement intéressant et manette en main, c’est un plaisir de réaliser des enchaînements toujours plus complexes, que ne renieraient pas Jackie Chan ou Jet Li.

On s’éclate, entre combats violents, sombres histoires de meurtres et triades omniprésentes, pour l’un des jeux comme GTA les plus intéressants, qui n’a pas eu le succès qu’il méritait lors de sa sortie en 2012. Son remake sur PS4, PC et Xbox One lui a heureusement donné une seconde chance et c’est mérité.

Payday 2

Si ce que vous avez préféré dans GTA 5, ce sont les casses, alors Payday 2 vous enchantera. Il s’agit d’un jeu multijoueur, qui vous propose de réaliser des casses de plus ou moins grandes envergures, selon vos talents et votre niveau. Du simple braquage de bijouterie au casse du siècle à la banque centrale, vous aurez le choix et vous serez récompensé par de jolies sommes d’argent…si vous en sortez vivant !

Quand on pense à des jeux comme GTA, on a souvent l’idée d’un titre offrant un vaste monde ouvert, des missions scénarisées et des gunfights. Mais ici, tout repose sur une préparation habile, avec étude du lieu à braquer et des environs, collaborations avec les autres joueurs et actions rapides et coordonnées, pour mener à bien la mission.

Payday 2 est l’un des meilleurs jeux multijoueurs et plus vous jouez, plus vous deviendrez un expert des braquages capable de se lancer sur de très gros coups. Vous allez voir qu’on devient vite accro !

The Simpsons : hit and run

Comment un titre estampillé Simpsons peut se retrouver dans une sélection de jeux comme GTA ? C’est simple, The Simpsons : hit and run est tout simplement un GTA qui se déroule à Springfield et qui reprend l’humour absurde de la série.

Le titre, sorti en 2003, a certes vieilli, mais il n’en reste pas moins l’une des meilleures adaptations de la série animée en jeux vidéo. On se retrouve à incarner Homer, Bart et d’autres personnages récurrents de la série, pour effectuer des missions dans la célèbre ville américaine. Simple d’accès, ce jeu peut être pratiqué par les plus jeunes, puisqu’il ne possède pas la moindre once de violence, contrairement au titre dont il s’inspire.

On retrouve l’ambiance de la série, des blagues qui font mouche, de très bons doublages (avec les voix officielles) et les fans des Simpsons passeront un très bon moment sur ce GTA bon enfant, disponible sur PC, PS2 ou Game cube.

Canis Canem Edit / Bully

Impossible de parler de jeux comme GTA sans citer Canis Canem Edit (ou Bully aux USA), également développé par Rockstars il y a quelques années. Ce titre mythique, dont de nombreux gamers attendent avec impatience une suite ou un remake HD, vous place dans la peau d’un sale garnement dans un collège privé. L’école sera votre monde et il faudra osciller entre les cours et les bêtises pour progresser et apprendre à vous faire respecter.

Bully est très amusant et il offre une grande liberté au joueur, qui devra éviter de se faire attraper par les pions, contrôler leurs horaires de cours pour ne pas manquer les leçons (ou sécher sans vergogne !), réaliser des missions pour gagner des bonus (lance-pierre, skate, etc.) et se battre fréquemment afin de gagner en réputation, pour ce qui s’avère être une véritable simulation de mauvais élève.

On retrouve le côté provocateur de Rockstars, comme dans les GTA, pour ce jeu de grande qualité sortie sur PS2 en 2006, mais désormais disponible sur les Stores virtuels.

L.A Noire

L.A Noire n’est pas développé directement par Rockstars mais porte le sceau de la firme en charge des GTA. Il s’agit d’un titre qui vous envoie dans le Los Angeles corrompu des années 40, époque à laquelle vous devrez gravir les échelons de la police pour résoudre des enquêtes toujours plus importantes.

Sur une carte assez large, vous partirez en quête d’indices qui vous aideront à résoudre vos enquêtes, ce qui demandera un travail d’observation minutieux. Ensuite, il faudra interroger de potentiels suspects, avec un mécanisme d’expression faciale assez stupéfiant : les visages changent, et c’est à vous d’analyser correctement les expressions pour déceler un mensonge ou une part de vérité chez vos suspects.

Le jeu propose aussi des phases d’actions, entre courses-poursuites (à pied ou en voiture) et séquence de shoot quand un potentiel criminel ne se montre pas aussi coopérant qu’il le devrait. C’est un excellent jeu, avec une ambiance sombre et une réalisation qui permet de s’immerger totalement dans cette atmosphère atypique. Mention spéciale à la version Switch, qui se prête parfaitement au titre, ainsi qu’a la possibilité d’y jouer en VR si vous êtes équipé.

Crackdown 3

Sur une grande carte où la plupart des décors sont destructibles, vous incarnez un Agent surpuissant, qui, au fil du jeu, acquiert des superpouvoirs. Il va se rapprocher d’un superhéros avec une puissance dévastatrice et vous pourrez vous amuser à détruire ennemis et bâtiments comme bon vous semble.

C’est bourrin, mais très amusant à jouer et si vous cherchez un jeu comme GTA qui donne bien plus d’importance à l’action qu’au scénario, vous êtes au bon endroit. La formule des Crackdown a toujours été celle-ci, à savoir proposer des joutes chaotiques et un gameplay très nerveux, et si on tourne en rond au bout d’un moment, il y a de quoi se défouler avec ce troisième épisode qu’on trouve sur PC et Xbox One.

Hitman 3

Dans la série des Hitman, vous incarnez l’Agent 47, un assassin expert à qui on confie des missions toujours plus ardues. Vous aurez tout un tas de possibilités de tuer votre cible, de l’approche ultra-discrète pour un meurtre silencieux au bourrinage absolu en tirant dans le tas. Vous êtes libre d’évoluer sur des cartes de grande taille, de les explorer pour trouver des failles dans la sécurité, de discuter avec des personnages pour grappiller des infos voire de vous fondre dans la masse, jusqu’à parvenir à localiser votre future victime.

S’il n’y a pas le côté frénétique et déjanté qu’on trouve dans les jeux GTA, on retrouve le plaisir de se promener dans des environnements 3D très détaillés et de croiser des personnages qui semblent mener leur propre vie, comme dans les rues de San Andreas ou de Vice City.

Le scenario est loin d’être anecdotique et le dernier épisode en date, Hitman 3, réserve son lot de surprise aux amateurs d’espionnage, de complot et de furtivité.

Far Cry 5

Contrairement aux autres jeux comme GTA, Far Cry 5 est un FPS et non un jeu à la 3e personne. Toutefois, on retrouve le côté grisant des GTA dans ce titre, qui offre une énorme liberté d’action aux joueurs. Sur une île, vous devrez faire face à un gourou fanatique et à ses disciples et vous vous déplacerez librement dans ce monde ouvert, à pied ou à bord d’un des véhicules disponibles (terrestre, maritime ou volant), pour effectuer les missions comme vous le sentez.

Far Cry 5 est graphiquement somptueux et l’immersion est totale. Pour peu que vous aimiez les séquences de tirs intenses, les scénarios un peu dingues et les discussions funs avec des PNJ, c’est un titre qui a tout pour vous séduire.

Avec une bande-son mémorable, pleine de folk américain, et une durée de vie qui peut atteindre les 40 heures si vous souhaitez tout explorer, c’est un jeu qui vous fera patienter jusqu’à Far Cry 6 (annoncé pour octobre 2021), en attendant d’en savoir plus sur la date de sortie du futur GTA 6 !

CyberPunk 2077

Promis à un grand destin mais gâché par une sortie trop rapide, Cyberpunk 2077 n’a pas comblé les attentes que les joueurs avaient placé en lui. Assez médiocre sur consoles de salon, il est toutefois bien plus attrayant sur un bon PC et peut être une alternative de choix à un Gran Theft Auto.

En effet, il plonge le joueur dans un monde vivant, celui de Night City, et vous narre une histoire captivante, à base de modifications corporelles, d’augmentation physique et de clans, dans une ambiance Cyberpunk très réussie.

L’open World est suffisamment vaste pour y errer sans déplaisir, les interactions nombreuses avec les PNJ et le titre méritent qu’on s’y attarde, pour son histoire, ses séquences de tirs intenses, les combats à mains nues et son univers adulte immersif (sans parler de la présence de Keanu Reeves… !). Une sorte de GTA punk, à l’humour parfois incisif.