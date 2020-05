Véritable phénomène de société, Fortnite, qui en est désormais à sa Saison 12, a rendu le Battle Royale plus populaire que jamais. Le titre d’Epic Games réunit des millions de joueurs, qui s’affrontent gratuitement sur le terrain de bataille dans le mode bac à sable du soft. Mais si vous n’adhérez pas à ses graphismes cartoon, que vous n’avez pas la configuration requise pour l’installer ou que vous n’appréciez pas la politique de Game Pass de Fortnite, il existe des alternatives !

On vous présente les 10 meilleurs jeux comme Fortnite, qui reprennent le concept d’affrontements multijoueur en mode Battle Royale et qui vous permettront de montrer au monde entier vos capacités à survivre en milieu hostile. Du jeu de guerre le plus réaliste au titre le plus loufoque, découvrez notre sélection !

Les meilleurs 10 jeux comme Fortnite !

Avec ses tempêtes qui réduisent la map petit à petit et son aspect construction, Fortnite est un titre très addictif, mais ô combien frustrant quand on se fait dégommer à peine quelques secondes après son arrivée sur la carte. Bien sûr, il est possible de s’améliorer sur Fortnite, mais vous pouvez également tenter votre chance sur des jeux similaires au titre d’Epics Games.

Voici les 10 meilleures alternatives !

PlayerUnknown Battle Ground Mobile (PUBG)

PlayerUnknown Battle Ground est, contrairement à ce que de nombreux joueurs pensent, le véritable pionner du Battle Royale. Apparu avant Fortnite, il a posé les bases du concept et s’il n’a pas connu le même engouement, du fait de ses graphismes bien plus adultes, il n’en reste pas moins l’un des titres les plus joués actuellement.

Si vous cherchez un jeu comme Fortnite, mais avec un style plus proches d’un Call of Duty ou d’un Battlefield, alors tournez-vous vers ce PUBG Mobile, gratuit et addictif à souhait !

Avec de nombreux modes de jeu, dont le fameux Battle Royale à 100 joueurs, ce jeu, récompensé par le titre de Jeu mobile de l’année 2018 au Golden Joystick Award est beau, profond et varié et seul ou en équipe, la survie sur le champ de bataille deviendra vite une seconde nature pour vous.

S’il n’a pas les éléments de construction propres à Fortnite, PUBG Mobile a développé son propre style et il peut sans mal tenir la comparaison avec le bébé d’Epic Games.

Battlelands Royale

Envie d’un jeu de survie fun et rapide à jouer ? Voici Battlelands Royale, un jeu comme Fortnite qui reprend le parachutage et les combats multijoueur menant à un unique vainqueur, mais de façon bien plus rigolote !

Ici, les parties sont très courtes (comptez entre 3 et 5 minutes par bataille) et les animations ne se prennent pas au sérieux. La preuve, avec les héros du jeu qui sont tous plus loufoques les uns que les autres. On adore les jeux décalés, (comme certains titres gratuits de ce top de jeux STEAM) et voir une momie, un chevalier, un simili-catcheur, un singe ou un faux Iron-man s’affronter, ça nous plait !

Dans Battlelands Royale, vous vous baladerez sur une map en 3D vue de haut, à la recherche d’armes pour faire sauter vos ennemis de pixels. Les joutes se font à 35 joueurs et ça va vite ! Parmi ses points forts, sa faible consommation de Data, qui ravira ceux qui n’ont pas un gros forfait mobile.

Pour passer un bref moment de plaisir, c’est un super titre qui sans prétention aucune prouve qu’on peut faire du Battle Royale de manière mignonne !

H1Z1: Battle Royale

Au départ, H1Z1 est un jeu de shoot de Zombie (comme Fortnite d’ailleurs) et il a évolué vers le Battle Royale à 150 joueurs, afin de suivre la mode. Pour autant, il ne s’agit pas d’un vulgaire clone de la concurrence, mais bel et bien d’un titre à part entière avec son style et ses spécificités.

Parmi elles, des graphismes à mi-chemin entre la touche cartoon de Fortnite et le réalisme de PUBG et des affrontements variés et très speed. Si le mode survie à 150 joueurs est déjà une réussite, on salue son mode Auto Royale, au sein duquel 30 équipes de 4 joueurs devront combattre jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une. Les amateurs de coopération seront aux anges et pourront former des teams légendaires avec leurs amis !

Si vous cherchez un jeu comme Fortnite, mais plus vif et plus adulte, H1Z1 est une alternative très intéressante. Du Free to Play comme on les aime !

The Culling

Parmi les jeux comme Fortnite qui en reprennent le concept mais qui parviennent à innover de belles façons, on trouve the Culling, un titre qui met en compétition 16 joueurs sur une map pour des combats violents.

En effet, les armes à feu sont rares dans ce titre et même quand vous tombez sur un flingue ou une mitraillette, il y a si peu de balles qu’à moins de viser comme un as, vous ne tarderez pas à opter pour des armes de mêlées bien plus disponibles. Et c’est ce qui fait le piment de The Culling !

Vous combattrez au corps à corps, équipés de sabre, de massue, et de toute autre arme de poing que vous trouverez sur votre route. Peu à peu, la carte se réduit (à cause d’un gaz toxique, pas d’une tempête cette fois-ci) et vous ne tarderez pas à vous retrouver en tête à tête pour des duels intenses !

Rapide, les parties s’enchainent avec un plaisir non dissimulé dans ce titre plus original qu’il ne paraît !

Rules of Survival sur Android

Ce jeu reprend clairement le style graphique de Fortnite, ses parachutages et sa map, ce qui fait qu’on pourrait lui reprocher un léger manque de charisme. Toutefois, pad en main (ou combo souris / clavier), on se rend compte qu’il est assez nerveux pour qu’on ait envie de survivre jusqu’au bout !

Les affrontements regroupent 120 joueurs dans un mode de jeu comme Fortnite, c’est-à-dire un Battle Royale de grande envergure, mais il est possible de faire équipe avec un autre partenaire (dans le mode DUO) ou de former des escouades, avec vos amis ou d’autres joueurs venus du monde entier, pour des batailles qui demanderont plus de stratégies.

Revendiquant 150 millions d’inscrits, ce titre est très fréquenté et les serveurs sont stables, ce qui garantit une expérience de jeu plaisante. Vous voulez jouer à Fortnite sans le jeu officiel, c’est le soft qui s’en rapproche le plus !

Hopeless Land: Fight for Survival

S’il est graphiquement moins attrayant que la concurrence, Hopeless Land: Fight for Survival est un jeu similaire à Fortnite qui propose une guerre entre 120 joueurs, sur terre, mais également sur l’eau et dans les airs ! Des véhicules sont disponibles et vous pourrez embarquer à bord d’un bateau ou piloter un hélicoptère, si vous désirez faire pleuvoir les balles du ciel sur vos assaillants. C’est jouissif, surtout quand ils ne savent pas d’où ça vient !

La map de jeu est vaste, et le plaisir est bien réel, avec une variété d’armes et d’actions que ne renieraient pas certains titres plus classiques du genre. Il faudra parfois faire preuve de patience, parfois mettre en place des stratégies pour s’infiltrer dans les postes avancés que tiennent certains adversaires bien planqués, mais quand vous y parvenez, la sentence est immédiate : la mort pour eux et des points d’expérience pour vous !

Un titre très fun, qui s’il évolue graphiquement devrait être pratiqué encore longtemps !

Last Man Standing – le dernier homme debout

Avec un titre aussi explicite, on comprend de suite qu’on a à faire à un jeu comme Fortnite, dans lequel il faut se battre pour sa vie et terminer la partie en étant le dernier combattant sur la carte de jeu.

Comme tout bon Battle Royale qui se respecte, ce jeu à pour lui tout un tas d’armes plus ou moins sophistiquées, qui permettent de venir à bout de la centaine d’assaillants qui a le même objectif que vous : vous abattre. La partie construction est également de mise, et vous pourrez dresser une protection entre vous et les ennemis en montant un mur ou une porte blindée en un éclair. Futile au départ, ce système prend tout son sens lorsque vous n’êtes plus très nombreux et que chacun tente d’assassiner l’autre de loin.

Là où Last Man Standing tire son épingle du jeu, c’est dans ses graphismes plus adultes, qui comptent notamment sur la présence de sang pour se différencier. Les parois des bâtiments ne tarderont pas à se tapisser de rouge et on a un seul conseil à vous donner : faites en sorte que ça ne soit pas le vôtre !

Knives Out – Tokyo Royal Android

Développé par la société également responsable de Rules of survival, ce clone de Fortnite et de PUBG plonge le joueur dans d’intenses gunfight, qui demandent une certaine habilité pour s’en sortir vivant. Le principe reste inchangé, avec des joutes entre 100 joueurs dans un vaste espace urbain mais le titre, avec ce dérivé Tokyo Royal, permet aux gamers de s’affronter dans les rues de la capitale nippone.

C’est ce qui fait l’attrait si particulier de ce titre, car on y croise de Sakura en fleurs et des temples shinto, de grands buildings et même la Tokyo Sky Tree qui domine le paysage. Les amateurs de Japon y trouveront leur compte, mais qu’ils prennent garde à ne pas trop garder la tête en l’air car la sanction sera fatale ! Les ennemis sont partout et seuls, ou en équipe, ils vous laisseront peu de répit.

Un bon jeu comme Fortnite, mais au pays du soleil levant, ce ne se refuse pas !

SOS Battle Royale

Un autre Free to Play de qualité, qui reproduit les mécaniques de jeux de Fortnite mais qui dispose de sérieux atouts pour satisfaire les joueurs en quête de nouveauté, notamment une vue à la première personne qui ravira les amateurs de shoot (et si vous en avez marre des Battle Royale, consultez ce top jeux PC avec de sacrés FPS !).

Parachuté sur une île tropicale, vous devrez lutter pour votre survie, armé d’un pistolet d’un fusil à pompe ou des mitraillettes que vous trouverez dans les coffres des quelques habitations. Et si vous ne parvenez pas à mettre la main sur une arme à feu digne de ce nom, il faudra apprendre à maîtriser le lancer de machette !

Avec des décors variés, qui vont de la plage de sable fin en passant par la jungle touffue ou le vestige de temple, il y a de quoi faire pour se cacher et surprendre vos ennemis, ou pour les pourchasser afin d’être le dernier en vie.

Fun et sanglant, c’est une alternative de choix à Fortnite !

Minecraft

On termine avec un jeu atypique, qui n’est pourtant pas un Battle Royale mais qui a élevé la construction virtuelle au rang de religion pour certains : Minecraft !

Le meilleur jeu de bac à sable est toujours un titre passionnant, qui permet de se créer sa propre aventure dans un monde infini. Vous pourrez croiser d’autres joueurs, collaborer et bâtir des édifices, qui formeront des villes, qui deviendront des pays… Le jeu créé par Mojang reste l’un des meilleurs jeux vidéo de l’histoire et s’il est payant (mais on trouve des jeux gratuits comme Minecraft), il vous occupera entre deux parties intenses de Battle Royale.

En soi, le principe d’être le dernier survivant est le même, mais en lieu et place de gamers avides de shoot, vous ferez face à des monstres pas plus accueillants, mais dont il sera plus simple de se protéger en créant de belles structures défensives. Envie d’un château ? D’un palais de marbre ? D’un building de 100 étages ? Vous êtes libres de créer ce que vous désirez et contrairement à Fortnite, personne ne viendra détruire vos bâtiments !

