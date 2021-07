Jeux comme Xcom et Xcom 2 : notre sélection complète

Envie de jouer à un jeu comme Xcom, ce titre déjanté mêlant parfaitement gestion, stratégie et combat au tour par tour ? Si vous avez terminé les deux premiers opus de la série rebootée en 2012, et que vous êtes en quête de titres reprenant ce même concept, vous êtes au bon endroit. On vous présente une sélection de jeux comme Xcom, pour que vous puissiez assouvir vos envies au plus vite, sur PC, consoles ou mobiles !

Mutant Year Zero : Road to Eden

Mutant Year Zero est un jeu comme Xcom, saupoudré d’une touche de Fallout. Vous prendrez le contrôle d’un groupe de mutants armés jusqu’aux dents, et il faudra avancer dans un monde postapocalyptique très crédible, avec ses nombreux détails.

L’aspect exploration est couplé à de la stratégie et de la furtivité, et les combats tactiques au tour par tour sont passionnants. Avec votre équipe d’humanoïdes mutants (des mélanges d’hommes avec le cochon ou le canard, notamment), vous parcourez ce monde dévasté afin d’atteindre l’Eden des légendes, un havre de paix dont parlent mes survivants…

Découvrez cet excellent titre, développé par des anciens créateurs de Hitman et de Payday, et plongez dans ce monde en ruine avec un jeu qui ne manque pas d’humour. Un petit bijou !

Xenonauts

Xenonauts se présente comme un simulateur de défense planétaire stratégique, et c’est exactement ce qu’il est ! On se retrouve face à un jeu comme Xcom, à la différence près que les graphismes ne sont pas en 3D, mais qu’ils optent pour une vue isométrique intéressante.

En pleine guerre froide, il faudra lutter contre l’invasion alien, à l’aide de troupes d’élite que vous enverrez en mission. Il faudra intercepter les aliens, les détruire dans des combats au tour par tour, récolter leur technologie pour faire avancer la recherche et améliorer les moyens de les repousser, afin de sauver la terre.

On a clairement à faire à un successeur spirituel de Xcom, avec cette possibilité de gérer les défenses de la planète entière, depuis le QG de votre organisation. Prenez les bonnes décisions, optez pour la bonne stratégie, et les extraterrestres repartiront chez eux les tentacules entre les jambes !

Invisible, Inc.

Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, vous composerez des équipes d’agents Invisibles, que vous enverrez infiltrer les bureaux des plus grosses corporations mondiales au péril de leur vie. On retrouve la tension qu’il peut y avoir dans les jeux comme Xcom, avec des mauvaises décisions qui peuvent ruiner tous vos efforts d’un coup, ou à l’inverse un coup de maître qui vous mènera à la victoire.

Invisible, Inc. vous demande d’améliorer vos agents, au fil du jeu, et de profiter des compétences propres à chacun pour déjouer les pièges et survivre. Passionnant, le jeu possède une grande jouabilité, plusieurs modes de jeu et une ambiance Cyberpunk qui devrait enchanter les amateurs du genre.

BattleTech

Prenez part à une guerre spatiale, dans ce jeu comme Xcom qui vous fait voyager en 3025. Ce n’est plus le monde qu’on a connu et désormais, les combats (au tour par tour) se font avec des Mechas énormes et surarmés. Si vous êtes fans de robot, que les univers de Gundam ou Macross vous rappellent de bons souvenirs, voici le titre qu’il faut essayer.

Dans ce titre, il faudra combattre, mais également gérer vos bases, les améliorer, négocier des contrats et prendre soin de vos robots ou de vos mercenaires, pour que la victoire soit vôtre. Avec son univers crédible, ses superbes graphismes et un scénario qu’on suit avec plaisir, Battletech ravira ceux qui cherchent à retrouver les sensations d’un jeu comme Xcom, en plus brutal.

The Last Spell

Ce tactical RPG aux mécaniques roguelite vous place dans la peau de combattants qui ont une mission capitale à mener : défendre le dernier bastion de l’humanité, face à des hordes de monstres qui sèment le chaos, nuit après nuit.

Le titre mélange les phases de collectes et de reconstruction de votre ville, durant la journée, un moment qui vous permettra également d’organiser vos défenses. Elles ne seront pas inutiles quand viendra le crépuscule et les ténèbres qui l’accompagnent ! La nuit, ce sont les combats qui prennent le relais et il faudra tenir bon…Jusqu’au bout.

Avec un gameplay à la Xcom, des monstres qui semblent issus de Minecraft, de la magie et une narration agréable à suivre, The Last Spell enchantera les amateurs de Fantasy.

Shadowrun: Dragonfall

Shadowrun Dragonfall est considéré par certains joueurs comme l’expérience RPG tactique la plus aboutie et il est vrai que ce jeu à la Xcom, avec son univers Cyberpunk et ses nombreuses missions, a de nombreux atouts à faire valoir.

Vous vous retrouverez dans un futur dystopique ou la magie et la technologie se côtoient, et vous dirigerez des personnages qui ont tous un background développé. L’immersion dans l’histoire est totale et chacun de vos choix devra être mûrement réfléchi.

C’est très joli, l’expérience acquise au fil du jeu permet de se constituer une équipe de plus en plus solide et équilibrée pour affronter les dangers et avec les plus de 200 armes à votre disposition, les combats vous demanderont d’établir des stratégies bien senties, sous peine de sanctions immédiates.

Un excellent titre à l’ambiance unique, à conseiller à tous ceux qui veulent plonger dans un univers nouveau.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Les fans de jeux comme Xcom doivent certainement hausser les sourcils en voyant la combinaison de Mario et des Lapins Crétins dans cette sélection. Pourtant, ce titre se révèle étonnant à plus d’un titre et il permet à une frange de gamer très vaste de découvrir le combat au tour par tour.

Si on passera sur le scénario loufoque, comme à chaque fois que les Lapins crétins s’invitent dans une aventure, on trouve des mécaniques de jeu plaisantes et accessibles, avec un titre qui mêle aventure, exploration et batailles.

La variété est de mise dans les décors traversés, le fun est omniprésent et si parfois, la stratégie laisse place à des imprévus totalement barrés (qui frustreront ceux qui planifient leurs actions sur plusieurs tours), le titre se montre très amusant à parcourir seul ou en co-op.

Si vous possédez la Nintendo Switch et que vous cherchez un jeu comme Xcom, n’hésitez pas à donner une chance à ce titre !

Warhammer 40,000 Mechanicus

La saga Warhammer est l’une des références pour les combats au tour par tour et la stratégie et cet épisode permet de retrouver le plaisir d’un Xcom, couplé avec la gestion stratégique et l’univers propre aux Warhammer.

Cet épisode, acclamé par les critiques, propose plus de 50 missions, au sein desquelles vos choix seront capitaux. Il faudra préparer vos combattants comme il se doit, si vous ne voulez pas les voir s’écrouler à la première confrontation, et choisir les bonnes classes pour affronter tous les défis.

Le monde-tombeau Necron dans lequel prend place l’aventure fourmille de détails et l’atmosphère qui se dégage du titre est particulièrement prenante. L’immersion est forte, d’autant plus qu’on s’attache vite aux différents personnages. Les fans seront aux anges, les nouveaux venus découvriront un univers à part et un jeu comme Xcom, mais doté de sa propre personnalité.

Warhammer 40,000 Gladius : Relics of War

On reste dans l’univers Warhammer avec ce Gladius : Relics of War, qui vous amène cette fois sur une planète où la guerre fait rage. A vous de mener vos troupes à la victoire pour ramener la paix, dans ce jeu au tour par tour.

La gestion est moins poussée quand dans certains autres jeux comme Xcom, et une place prépondérante est offerte aux phases de stratégie et de combats. Très fluide, le titre émerveille à plus d’une reprise avec son monde détaillé et son histoire bien travaillée.

Vous voulez faire la guerre ? Ce Relics of War vous est destiné !

Skulls of the Shogun

Du fun, des graphismes colorés et une ambiance Japon médiévale, ça vous tente ? C’est ce que propose Skulls of the Shogun, un jeu de combat au tour par tour très rapide, dans lequel vous contrôler des samouraïs de l’au-delà.

Les affrontements sont très dynamiques, avec seulement 5 déplacements autorisés pour chaque équipe et le jeu propose plus de 20 missions solos et des modes multijoueurs, pour affronter vos amis. De quoi vous éclater sur de courtes sessions, dans un univers plein d’humour.

Si vous cherchez un jeu comme Xcom, qui vous donne le sourire toute en vous permettant de démontrer à tous vos compétences stratégiques, c’est un bon choix !

Battle Brothers

Plongez dans un monde médiéval fantaisiste, et gérer un groupe de mercenaires dans un monde en open-World qui se génère automatiquement. Pas de lassitude, les parties s’enchaînent sans se ressembler et ce jeu offre une énorme liberté au joueur, entre diplomatie, exploration et batailles.

Vous décidez de votre aventure, en engageant qui vous voulez, en choisissant les missions à effectuer, avant de faire parler vos capacités de leadership dans des combats au tour par tour aussi violents qu’intenses. Parmi les spécificités du titre, on citera les morts définitives, comme dans les Xcom, le développement des personnages qui possèdent tous une histoire, ou encore la gestion aléatoire des événements qui peuvent se déclencher sur la carte.

Une superbe expérience, avec un aspect RPG qui ravira les amateurs.

Wasteland 2

Développé par le producteur original de Fallout, ce titre fait partie des jeux comme Xcom avec une très forte personnalité. L’univers post-apo est crédible, l’immersion et totale et si vous avez déjà touché à un Fallout et apprécié l’expérience, vous plongerez de toute votre âme dans Wasteland 2.

Il s’agit d’un RPG tactique, avec ses combats au tour par tour, ses terres dévastées et ses rencontres hostiles. Vous prendrez le contrôle d’une escouade de 4 personnages, que vous personnaliserez comme bon vous semble afin d’avancer dans l’aventure. Il y a de nombreuses possibilités de vaincre lors des combats, et il faudra faire preuve d’une bonne dose de gestion et de stratégie.

À côté de ça, le titre se dote d’un aspect survie avec de la gestion de ressources et de l’exploration, et d’un scénario captivant. Un très bon jeu pour les amateurs d’univers post-nuke !

Into The Breach

Le monde est menacé par des créatures souterraines et c’est à vous, pilote de méchas et fin stratège, qu’incombe la tâche de sauver la planète. On retrouve, dans ce jeu comme Xcom, les combats au tour par tour, la gestion de compétences et de ressources et la possibilité de faire évoluer ses guerriers – ici de gros robots surpuissants – mais le titre se démarque sur plusieurs points de son illustre aîné.

D’abord, au niveau de graphismes, avec ici un style pixel-art qui rend à merveille et qui confère au jeu une ambiance particulière. Ensuite, avec ses cartes générées aléatoirement et qui font office, à chaque fois, de véritables puzzles qui enchanteront les fans de stratégie.

Simple en apparence, Into the Breach se révèle d’une profondeur incroyable et il devrait vous occuper de longues heures.

The Banner Saga

Vivez une épopée Viking avec ce jeu de rôle, dans lequel vos décisions et vos choix moraux influent directement sur le déroulement de votre aventure. Si un personnage meurt, par exemple, il disparaît à jamais de l’histoire, ce qui peut avoir d’énormes conséquences sur le scénario.

The Banner Saga jouit de graphismes magnifiques et l’univers nordique qu’on traverse, tout en 2D, est enchanteur. Et si l’histoire est prenante, les phases de combat stratégiques sont également très réussies.

Une très bonne alternative aux autres jeux comme Xcom, dans un monde enneigé tout à fait original.

Divinity : Original Sin 2

Divinity : Original Sin 2 est l’un des RPG les plus fameux de ces dernières années et s’il semble s’éloigner des jeux comme Xcom aux premiers abords, on retrouve le plaisir et l’intensité des combats tactiques au tour par tour qui font la force de ce type de jeux.

Vous plongerez dans une aventure d’une richesse inouïe, avec ses innombrables PNJ, des quêtes variées, un monde rempli de détails qui lui donne vie et diverses races, pour un ensemble très immersif.

Pour ne rien gâcher, il offre un mode multijoueur sur écran partagé, ce qui est assez rare pour être signalé !

Frozen Synapse

L’aspect graphique de Frozen Synapse en fait un jeu comme Xcom tout à fait atypique. On se retrouve face à un titre à l’apparence qui rappelle l’univers de Tron, très stylisé, qui parvient toutefois à offrir une grande richesse de gameplay.

Les combats, au tour par tour et en temps réel proposent un concept déconcertant au départ, mais vite addictif, et il faut prendre des décisions rapides pour venir à bout des 55 missions proposées, sans encombre.

Frozen Synapse est une expérience à part, à conseiller à ceux qui veulent un peu d’originalité !

Halo Wars 2

La célèbre franchise, porte-étendard des consoles Xbox, se décline ici en RTS, avec Halo Wars 2. Si on ne retrouve pas les combats au tour par tour d’un XCom, on peut toutefois faire parler ses compétences en stratégie sur ce jeu, à la réalisation léchée.

Les cinématiques sont splendides, les effets visuels très convaincants et on avance avec plaisir dans l’aventure, à l’intérieur du monde d’Halo que certains gamers vénèrent. Bien qu’un peu classique dans son gameplay, ce titre reste un très bon représentant du genre sur console.

Xenowar

Ce titre s’inspire complètement des jeux comme Xcom et propose des combats tactiques entre Aliens et terriens. Rapidement, la touche graphique devrait vous séduire si vous n’êtes pas contre les cubes et l’aspect coloré du jeu lui offre une ambiance joyeuse.

Mais sous ses airs enfantins se cache un titre complet, avec de la gestion de base et de ressources, des améliorations à créer pour combattre l’envahisseur efficacement, et une très bonne durée de vie. C’est un peu le remake mobile de Xcom !

Strike Team Hydra

Un jeu de combat tactique, dans lequel vous dirigez le chef d’un escadron et ses membres, dans un univers Science-fiction réussi. Avec ses nombreuses missions, une gestion poussée du moral de vos troupes, et un level-design qui permet d’exploiter correctement le décor pour avancer, vous pourriez passer de très bons moments sur Strike Team Hydra.

Templar Battleforce

Avec son style old School, ce jeu séduira ceux qui cherchent un titre à l’ancienne, avec des affrontements au tour par tour et de la customisation de personnages. Il faudra avancer dans des décors qui se renouvellent sans cesse, ce qui demande au joueur d’adapter son style et sa stratégie, pour découvrir l’histoire du titre.

Un mélange de SF futuriste et de fantasy qui offre son lot d’originalité, autant dans les ennemis rencontrés, dans les boss, que dans son côté RPG.

Aliens versus Humans

Ce titre, qui semble sans prétention, se montre vite prenant avec son style rétro et son gameplay, qui le rapproche fortement d’un jeu comme le premier Xcom. Votre stratégie sera capitale pour repousser les envahisseurs mais rien ne sert de la jouer bourrin, si vous voulez véritablement faire avancer les recherches et la technologie et repousser l’invasion.

Avec un gameplay parfaitement adapté au jeu mobile, vous recruterez vos troupes du bout des doigts, avant de les envoyer au combat, tout en profitant de l’humour décalé du jeu.

The Last Warlock

Il suffit de jeter un œil à The Last Warlock pour voir l’influence de Minecraft sur ce jeu. Toutefois, loin de n’être qu’un clone de ce dernier, il se rapproche davantage des jeux comme Xcom, avec ses batailles au tour par tour qui vous demanderont d’utiliser vos pouvoirs magiques.

Hormis l’aspect stratégique, on retrouve dans son jeu tout ce qui fait la saveur des openworld cubique, à savoir le craft, la découverte continue, la création, et une liberté quasi totale qui vous permet de vivre l’aventure que vous désirez vivre.

Star Chindy

Star Chindy mélange très bien deux genres : le combat spatial en temps réel et les affrontements d’escouades au tour par tour, à la manière d’un jeu comme Xcom. On ne s’ennuie donc pas, en arpentant cette aventure SF, dans laquelle il faudra veiller à bien gérer vos équipements et votre équipe de matelots spatiaux.

On notera les embranchements scénaristiques, avec divers choix de réponses qui impactent l’histoire, et les nombreux événements aléatoires qui ponctuent l’aventure. Très sympa… et très joli !