Il est gratuit en juin sur le Playstation Plus. Ce jeu magnifique est à télécharger d’urgence

Les joueurs du monde entier peuvent marquer leur calendrier : le 18 juin 2024 annonce l’arrivée d’une nouvelle vague de jeux sur PlayStation Plus, et cette fois-ci, c’est Monster Hunter Rise qui s’empare des projecteurs.

L’excitation est palpable alors que nous nous préparons à explorer les nouveautés et les trésors cachés de cette sélection mettant en vedette des mondes fantastiques, des défis de gestion et des aventures épiques. Dive into the details as we highlight the top picks of the PlayStation Plus lineup for June 2024.

Plongée dans la sélection de juin 2024

Ce mois de juin, PlayStation Plus nous gâte avec une sélection diversifiée de jeux à télécharger. Du retour dans le passé avec Anno 1800, à la stratégie et conquête de Crusader Kings III, en passant par l’action de Far Cry 4, chacun trouvera son bonheur.

Mais ce n’est pas tout, les fans de football pourront élaborer leurs stratégies dans Football Manager 2024, tandis que les adeptes de construction et d’aventures pourront se plonger dans LEGO The Hobbit et LEGO The Incredibles. Pour les amateurs de sensations fortes, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 et l’aventure dystopique de After Us, promettent des expériences palpitantes. Et ceux qui rêvent d’incarner les forces de l’ordre peuvent se lancer dans Police Simulator: Patrol Officers.

Monster Hunter Rise, un choix monstrueux

Gratuit pour les détenteurs d’un abonnement PlayStation Plus, Monster Hunter Rise est le diamant de cette sélection. Le jeu offre un mélange captivant d’exploration dans des mondes détaillés et des combats épiques contre des monstres géants, le tout sublimé par un gameplay en coopération invitant à s’allier avec des amis pour des chasses mémorables. Ce titre est non seulement un spectacle visuel mais aussi une aventure débordante de contenu qui saura captiver aussi bien les novices que les vétérans de la série.

Dragon’s Dogma 2 et Monster Hunter Rise : un savoir-faire Capcom

Le lancement de Dragon’s Dogma 2 est déjà un événement en soi, mais sa comparaison avec Monster Hunter Rise souligne l’excellence de Capcom dans le domaine des RPG d’action. Les joueurs qui s’essaient à Monster Hunter Rise pourraient trouver dans ce titre un avant-goût parfait avant de se lancer dans l’immense monde de Dragon’s Dogma 2. C’est un appel à l’aventure pour tous ceux qui cherchent à s’immerger dans des univers riches et des batailles haletantes.

La collection complète sur PlayStation Plus

L’éventail complet des jeux disponibles sur PlayStation Plus en juin 2024 est une caverne d’Ali Baba pour les joueurs de tous bords. Entre nouveautés et classiques, cette gamme soigneusement sélectionnée promet des heures innombrables de divertissement. Les adhérents au service auront l’embarras du choix pour vivre des expériences vidéoludiques inoubliables, chacune avec sa propre saveur et ses propres défis.

Retro-gaming Premium avec Daxter

Enfin, PlayStation Plus n’oublie pas les amateurs de retro-gaming avec un clin d’œil particulier aux possesseurs de l’abonnement Premium : le jeu Daxter. Tiré de la bibliothèque de jeux PSP, c’est une pépite qui ravira ceux en quête de souvenirs ou en découvrant les joies des premières heures du gaming portable.