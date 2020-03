Alors que les principaux fabricants se sont engagés sur le marché du smartphone pliable, avec en tête Samsung et son Galaxy Z Flip déjà disponible ou le Xiaomi Mi Fold qui devrait sortir sous peu, c’est la marque Chinoise Huawei qui vient d’annoncer la commercialisation en Europe de son modèle pliable, le Huawei Mate XS, attendu avec impatience par les amateurs de nouvelles technologies. Cet appareil haut de gamme, doté d’un système de pliage innovant, est en précommande jusqu’au 20 mars et il risque de faire du bruit.

Le très attendu smartphone pliant de Huawei est disponible

Le Huawei Mate XS fait suite à la première version Huawei Mate X, premier smartphone pliable de la marque chinoise sorti en 2019 et compatible avec la 5G. Leader de la vente des smartphones 5G l’année dernière, la firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et elle souhaite conquérir l’Europe, avec ce modèle Mate XS qui est le premier smartphone pliable de Huawei à être commercialisé dans l’hexagone.

Il propose un système de pliage différent de ses concurrents, puisqu’au lieu de se replier à la manière d’un livre, avec les deux faces qui se touchent, il opte pour un pliage inversé, vers l’extérieur, qui permet de garder un écran de grande taille face à nous, même dans sa configuration pliée. Une idée ingénieuse, qui améliore grandement la lisibilité.

Il faut savoir que suite au conflit avec les USA, le géant chinois ne propose pas les services de Google sur cet appareil, et qu’il faudra donc télécharger vos applications via la plateforme de la marque : AppGalery, en utilisant son propre système d’exploitation baptisé Huawei Mobile Services (HMS). Pour le reste, vous ne serez pas perdu car le Huawei Mate Xs fonctionne sous Android 10.

Voyons ce que cache cet appareil pliant haut de gamme !

Huawei Mate XS : quelles sont ses caractéristiques techniques ?

Le smartphone de Huawei dispose d’une dalle OLED de 8 pouces, pour une diagonale de 6,6 pouces en façade et de 6,38 pouces à l’arrière. L’écran est très lisible avec une résolution de 2480 x 2200 pixels et le pli au centre ne gêne aucunement, puisqu’il est quasiment indécelable.

Il dispose d’un quadruple capteur photo, respectivement doté de 40 mégapixels, 16 mégapixels et 8 mégapixels ainsi que d’un capteur Time of Flight qui permet de prendre des photos tenant compte de la profondeur de champ.

En termes de puissance, ce smartphone pliable embarque le Kirin 990 cadencé à 2,86 GHz, dernier fleuron de la gamme HiSilicon et il tourne avec une carte graphique ARM Mali G76, pour des résultats étonnants quand on joue et en navigation, supportés par les 8 Go de mémoire vive.

Son poids acceptable de 295 grammes et ses dimensions de 14,6 x 16,1 x 1,1cm permettent une prise en main aisée et on notera que sa batterie 4500 mAh devrait lui garantir une belle autonomie.

Reste à savoir où le trouver !

Où le précommander et à quel prix ?

Pour se procurer le nouveau venu de Huwaei, il est nécessaire de le précommander dans les magasins Darty ou à la Fnac, jusqu’au 20 mars prochain. En bonus, vous obtiendrez un étui de protection en cuir, qui permet de garder le smartphone à l’abri.

Niveau tarif, il faudra débourser 2499 € pour s’offrir ce bijou de technologie et profiter des innovations et du confort nouveau qu’apporte le système de pliage.