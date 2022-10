GTA 6 : l’annonce officielle dans les prochains jours ?

Des rumeurs semblent prévoir l’annonce officielle de GTA 6. Il y a quelques jours plus d’une centaine de vidéos concernant GTA 6 avaient leak sur internet après le piratage des serveurs de Rockstar. Très rapidement, le développeur a su mettre la main sur ses vidéos ainsi que sur la personne (un jeune hacker de 17 ans) qui a mis en ligne les vidéos.

Malheureusement le mal était déjà fait et les fans de la licence pensent que Rockstar semble sur le point de faire une annonce officielle de GTA 6 dans les prochains jours. Vérité basé sur des faits ? Ou simple rumeur des fans qui espèrent la suite du fameux GTA 5 ?

Annonce officielle de GTA 6, vérité ou simple rumeur ?

Pour tout vous dire c’est un peu un mélange des deux. Il faut dire que les vidéos du leak montraient que le jeu était déjà avancé, ce qui a complètement embrasé la communauté. Mais c’est surtout l’historique des annonces de jeux Rockstar qui fait dire à la communauté que l’annonce officielle de GTA 6 est possiblement imminente.

Il suffit de regarder les dates d’annoncement de GTA 5 et de Red Dead Redemption pour comprendre pourquoi : GTA 5 a été annoncé en octobre 2011 et Red Dead Redemption 2, lui, a été annoncé en octobre 2016. De plus, Vice City fête ses 20 ans ce 29 octobre et bien plus encore : la série GTA fêtera ses 25 ans cette année.

Alors ce n’est rien de bien concret certes, mais c’est assez d’informations basé sur le réel pour enflammer la communauté qui s’attend maintenant à une annonce officielle de GTA 6.

Malheureusement, cela ne reste que des suppositions et Rockstar eux-mêmes, dans un effort de calmer la communauté, ont dit qu’ils n’annonceraient pas GTA 6 ce mois-ci. Rien de nous permet donc, de vraiment connaître les plans de Rockstar, sachant qu’ils gardent (généralement) très bien leurs secrets. Et ce n’est pas les leaks qui ont circulé qui vont forcer la main de l’entreprise New-yorkaise à faire une annonce plus tôt que prévu.

Il y a pourtant une autre information assez importante qui nous permet d’imaginer une possible annonce de GTA 6 dans les mois qui suivent. Take-Two Interactive, l’entreprise qui possède Rockstar, voit son bilan trimestriel arriver en novembre… et il est de coutume pour un éditeur d’annoncer un nouveau jeu pendant le mois de ce bilan. Faudra-t-il attendre novembre pour une potentielle annonce officielle de GTA 6 ? Encore une fois, ce ne sont que des suppositions.

Il faut dire que GTA 5 va bientôt fêter ses 10 ans, après sa sortie initiale le 17 septembre 2013 et après avoir amassé plus de 6 milliards de dollars et d’être sortie sur 3 générations de consoles différentes (PS3, PS4, PS5), il serait peut-être temps de sortir le nouveau jeu.

En attendant, vous pouvez rêver de ce possible GTA 6 avec quelques (supposés) informations concernant le jeu : la carte du jeu serait deux fois plus grande que celle de GTA 5 (rien que ça). Le système de police aurait été, lui aussi, complètement refait à neuf pour proposer un réalisme de meilleure qualité. Apparemment la police viendrait plus ou moins rapidement en fonction de la sévérité de vos crimes. À voir si ces informations se révèlent vraies ou non en attendant l’annonce officielle de GTA 6 par Rockstar.