Google s’apprête à sortir le Google Pixel 4a, un modèle de milieu de gamme accessible qui sert de passerelle entre les smartphones classiques et le haut de gamme de la marque, mais sans renier sur les performances. Normalement prévu pour le printemps, ce modèle n’a pas pu être annoncé officiellement lors de l’événement Google I/O comme attendu, mais sa date sortie semble imminente et de nombreuses informations ont déjà filtré.

On fait le point sur tout ce qu’on sait sur ce nouveau smartphone de Google, de son design à sa fiche technique, ses performances en passant par les différentes versions qui pourraient être proposées, sa date de sortie et son prix si on en croit les rumeurs.

A quoi ressemble le Google Pixel 4a ? Un design sobre

Destiné à prendre la relève du Google Pixel 3a, ce modèle 4a disposerait d’un écran plus large, avec une taille de 5,7 ou 5,8 pouces pour un ratio de 19,5:9, plus long que celui de son prédécesseur. Si le design du Google Pixel 4a n’a pas tellement évolué, le téléphone serait toujours équipé d’un appareil photo de qualité et il disposerait de 2 coloris. Voyons cela en détails.

L’écran du Google Pixel 4a

Plusieurs fuites (notamment une image de l’emballage) ont confirmé cette évolution, ce qui place la taille de l’écran à mi-chemin entre ce qu’offre le Google Pixel 3a et le Google Pixel 3a XL. Le Google Pixel 4a sera équipé d’un écran OLED Full HD+ avec une résolution de 2340 x 1080 pixels, pour un rendu qui le rapprocherait des meilleurs modèles de la firme.

Le taux de rafraîchissement devrait être à 60 Hz, contre les 90 Hz du Pixel 4, ce qui constitue l’une des différences majeures avec le haut de gamme des smartphones Google.

Un design classique

Si les smartphones de Google ne brillent que rarement par leur design, souvent considéré comme très classique, celui-ci ne déroge pas à la règle et mise sur la sobriété avec un teint noir mat simple et des lignes peu originales. Toutefois, ce Pixel 4a propose des bordures plus fines que par le passé et un écran perforé, pour laisser place à la caméra à Selfie.

Niveaux coloris, il semble qu’en plus du modèle noir, un modèle bleu clair soit disponible lors de la sortie. Sans faire de folie, le Google Pixel 4a, avec un revêtement plastique, sera joli et contentera les amateurs de smartphones basiques.

Un capteur à photo unique

On notera également que ce modèle n’embarque qu’une seule caméra, annoncée en 12 MP, ce qui semble moins impressionnant que ce que propose Huawei avec son P40. Un Flash LED sera également de la partie, pour un rendu photo qui s’annonce toutefois prometteur. C’est, rappelons-le, l’un des arguments de vente majeur de ce smartphone pour cette gamme ! Quant à la caméra frontale, il s’agira d’un capteur à 8 Mégapixels identique à ce que proposait le Google Pixel 3a.

Le capteur d’empreintes fait son retour

Enfin, il embarquera un lecteur d’empreintes digitales qui avait disparu avec le Pixel 4, au profit du système de reconnaissance faciale développé par la marque.

Le design du Google Pixel 4a est sobre et plus fonctionnel qu’élégant, comme ces prédécesseurs. Ce design est en cohérence avec son positionnement de milieu de gamme.

Focus sur la caméra du Google Pixel 4a

Le Google Pixel 4a devrait être équipé de la même caméra que le Pixel 4, car c’est ainsi que Google vend son milieu de gamme : un téléphone à prix réduit pour des performances photos d’exception, qui pourrait affronter le Real ME X de Oppo sans souci.

Le capteur de 12.2 Mp (pour être précis) est doté d’un objectif f / 1,7 avec une stabilisation optique de l’image, pour un rendu qui s’annonce très bon. De quoi faire des photos de haute volée, avec un smartphone qui utilisera en plus l’intelligence artificielle pour améliorer les prises de vues.

On compte sur le système de vue nocturne, toujours impressionnant chez Google, pour parfaire le tableau dans le domaine de la photographie en cas de faible luminosité.

Cette caméra haute performance est un véritable plus pour le Google Pixel 4a.

Les caractéristiques techniques du Google Pixel 4a

Pour juger des performances d’un smartphone, il est important de savoir ce qu’il a dans le ventre et les informations concernant les caractéristiques techniques du Google Pixel 4a sont sorties.

Le téléphone de Google sera doté d’un processeur Snapdragon 730, qui ne permet pas une utilisation en 5G. Ce n’est pas bien surprenant venant de la part de la firme américaine qui n’a pas non inclut cette spécificité sur ses modèles plus haut de gamme, mais plusieurs téléphones de milieu de gamme, notamment chez Samsung, offre déjà la 5G en utilisant le Snapdragon 765.

Ce modèle sera équipé de 6 Go de RAM (contre seulement 4 Go de Ram pour le Pixel 3a) et soutenu par le GPU Adreno 618, pour des performances fluides et rapides. Niveau stockage, il y aura 2 versions : l’une avec 64 Go et l’autre en 128 Go.

Les caractéristiques techniques de la batterie du Google Pixel 4a devrait lui offrir une bonne autonomie. En effet, elle est de 3080 mAh, légèrement plus que ce que proposait la version précédente du Google pixel avec ses 3000 mAh. Mais il faudra le confirmer une fois l’appareil en main. Ce serait compatible avec le système de charge rapide à 18W en USB-C.

Au niveau de la connectique, on retrouvera un système de Double SIM et un port jack audio, qui semblait voué à totalement disparaître quand on regarde ce qu’il se passe chez la concurrence et nottament Appel avec sa prise lightning.

Enfin, le Google Pixel 4a tournera bien évidemment sous Android 10 !

Des caractéristiques techniques du Google Pixel 4a satisfaisantes mais comme toujours pour ce domaine, on préfère tester pour voir le smartphone à l’oeuvre, notamment savoir s‘il est compatible avec Fortnite et d’autres jeux encore plus exigeants en termes de performances techniques.

Le prix du Google Pixel 4a ?

En général, c’est lors de la Google I/O, qui devait débuter le 12 mai 2020, que l’entreprise américaine dévoile ses plans pour ses nouveaux smartphones. Elle avait ainsi présenté son modèle 3a du pixel en 2019 et s’apprêtait à faire la même chose en 2020 avec le Pixel 4a cette année.

Mais suite à l’épidémie mondiale de coronavirus qui a frappé la planète, l’évènement de Google a été annulé. Du coup, pas de présentation officielle ni de prix annoncé !

Cependant, 2 informations nous permettent d’avoir une idée assez précise des tarifs pour ce Google Pixel 4a :

Les tarifs du Google Pixel 3a, qui la firme souhaiterait plus ou moins reproduire. Ce dernier était vendu 399 euros lors de son lancement, pour le modèle standard et 479 euros pour sa version XL. On peut donc penser que la tranche 400 -500 euros sera respectée.

lors de son lancement, pour le modèle standard et pour sa version XL. On peut donc penser que la tranche 400 -500 euros sera respectée. Plus précis encore, une campagne d’affichage publicitaire qui aurait été diffusée via des panneaux aux USA, et sur lesquelles on peut voir le slogan « Pixel 4a, The New Google Phone » avec une petite mention « starting at 399 dollars». Cela indique donc bien que le tarif devrait débuter à environ 399 euros mais aussi que d’autres version du Google Pixel 4a pourrait être dévoilées par la suite.

On garde en tête que Google n’est pas du genre à proposer des versions avec des espaces de stockage différents et on s’attend plutôt à des variantes, en taille ou en capacité. Avec une potentielle version compatible 5G ? A voir !

Quoi qu’il en soit, on peut tabler avec certitude sur un prix de vente du Google Piexel 4a qui oscillera entre 400 euros et 500 euros en Europe.

Quelle est sa date de sortie ?

Si le prix n’a pas été annoncé, la date de sortie du Google Pixel 4a est également une inconnue. Il faut savoir que lors de l’annonce du Google Pixel 3a durant la conférence Google I/O de l’année passée, le smartphone a immédiatement été proposé à la vente !

De ce fait, on imagine que même si l’événement n’a pas lieu – du moins pas de manière physique, mais une annonce virtuelle pourrait le remplacer – Google tablait sur une sortie à la mi-mai et cette deadline pourrait bien être respectée. On pourrait donc voir débarquer le dernier smartphone de Google dans nos contrées au printemps, comme prévu ! Une date de sortie du Google Pixel 4a qui ravira ce qui n’ont pu suivre la conférence Google I/O et qui sont en manque de nouvelle technologie !

Vers une version Google Pixel 4a XL ?

La firme de Mountain View à l’habitude de proposer des versions plus larges de ses smartphones, comme cela a toujours été le cas avec le Pixel, le Pixel 2 ou le Pixel 3 qui ont eu droit à leur déclinaison XL. Toutefois, la version XL du Pixel 3a ne s’est pas particulièrement bien vendue et Google pourrait bien décider de ne pas proposer de Pixel 4a XL cette fois-ci.

Rien n’est certain, car comme on l’a vu, divers tarifs sont proposés et une version plus chère, donc potentiellement plus grande pourrait voir le jour, mais c’est une stratégie qui a du sens, et qui verrait les versions les plus larges des smartphones de la marque réservées aux modèles haut de gamme.

Si rien n’a filtré pour l’instant, il n’y aurait pas la moindre de trace de Pixel 4a XL, à moins que les informations suivantes ne se vérifient.

D’autres versions du Google Pixel 4a en vue ?

Google aurait bien l’intention de sortir plusieurs smartphones de milieu de gamme en combinaison avec le Pixel 4A. Et l’un d’eux pourrait être une version à taille plus large, dotée notamment d’une comptabilité 5G.

En plus d’un écran plus grand, ce potentiel smartphone intégrerait Snapdragon 765 pour un fonctionnement avec le future 5G !

D’autres projets seraient en cours chez Google, avec des noms de codes pour l’instant connus comme Redfin et Bramble. Le premier pourrait bien correspondre à la version XL/ 5g de l’appareil, alors que le second serait simplement une version plus évoluée, capable de tourner sous Android 11, du Pixel 4a.

A voir si confirmation il y a !

Google pixel 4a, quel avenir pour le milieu de gamme de Google ?

Comme ses prédécesseurs, le Google Pixel 4a devrait séduire sans trop de mal les utilisateurs qui veulent un téléphone Mid range, capable d’un très bon rendu photo mais proposé à un tarif bien plus abordable que les smartphones haut de gamme du marché.

Si sa version de base ne supportera pas la 5G, et que son design reste d’une sobriété déconcertante, ce modèle est toujours une valeur sure et il ne reste qu’à attendre son officialisation et son lancement pour s’assurer qu’il est aussi plaisant à l’utilisation que ce qu’on en attend !

