Le Galaxy S23 arrive avec une plus grosse batterie pour conserver l’écran 6,1 pouces

Le Samsung Galaxy S23 n’est pas encore là, mais grâce à un utilisateur de Twitter, nous en savons un peu plus sur le prochain smartphone de Samsung. La batterie du Galaxy S23 sera plus grande que son prédécesseur : le modèle de base du Galaxy S23 possèdera une batterie de 3,900 mAh. Ce qui correspondrait à une augmentation de 5% sur la durée de vie de la batterie.

Il explique aussi que l’écran du S23 sera le même que l’ancien modèle : un écran de 6,1 pouces avec le Full HD+. Samsung a donc réussi à mettre une meilleure batterie alors que la taille et le format du modèle de base ne semble pas avoir changé.

Le Galaxy S23 de base reprend par contre le design du modèle Ultra du Galaxy 22 avec une caméra pour selfie qui se trouve en haut de l’écran et les trois lentilles de l’appareil photo les unes au-dessus des autres. Pour un écran plus grand, il faut se diriger vers le Galaxy S23 Ultra : effectivement, il possèdera un écran de 6,6 pouces.

Ce qui est décevant, c’est qu’on apprend aussi que le smartphone ne chargera pas à plus de 25W, ce qui correspond à une ancienne fuite que beaucoup ne voulait croire.

Quant à la puce qui se trouvera dans chacun de ses modèles pour le moment nous n’avons que des rumeurs pour nous faire patienter l’annonce officielle. Le modèle de base du Galaxy S23 aurait la puce Snapdragon 8 Gen 2 ou la puce Exynos 2300, mais pour le moment rien n’est sûr. Et pour le Galaxy S23 Ultra, on peut s’attendre à plus de puissance avec une puce de dernière génération.

Pour le moment, rien de plus, mais nous pensons que les spécifications techniques du Galaxy S23 ne devraient pas tarder à fuiter par le même utilisateur. En attendant, il faut prendre son mal en patience.