Le design du Galaxy S23 révélé – Découvrez ces images incroyables !

Enfin le design du Galaxy S23 vient d’être dévoilé à travers des rendus 3D. On peut y voir le design sobre du modèle de base, du modèle Plus et aussi tout fraichement dévoilé, le design du modèle Ultra ! On peut voir que Samsung reprend le design du Galaxy S22 Ultra avec les trois caméras à l’arrière. Ces rendus 3D sont à prendre avec des pincettes tant qu’ils n’ont pas été officiellement annoncé par Samsung directement.

Samsung Galaxy S23 Design

Mais la personne qui a fait fuiter les rendus 3D est bien connu et n’en est pas à sa première fois. On peut donc penser que ce seront bien à quoi ressembleront les différents modèles du Galaxy S23. Sur les rendus, on peut voir que le design est très sobre et simple. Trois caméras à l’arrière ainsi qu’un écran de 6 pouces AMOLED à l’avant. Les bords sont uniformes et ne prennent que très peu de place pour profiter des couleurs de l’écran.

Le smartphone aurait une dimension de 146.3 x 70.8 x 7.6mm, qui est quasiment la même que celle du Galaxy S22, sauf que le S23 serait dans une coque en métal et non en plastique. Utilisant lui aussi la puce Snapdragon 8+, les performances semblent être similaires au Galaxy S22. C’est au niveau de l’appareil photo et de l’espace de stockage que les deux se différencient.

Pour le moment rien n’est complètement annoncé, mais des rumeurs indiqueraient la possibilité de 128Gb d’espace de stockage, voir de 256. L’appareil photo, quant à lui, serait muni d’une lentille de 10 mégapixels, avec à l’avant, un appareil photo à selfie utilisant une lentille de 12 mégapixels.

On parle aussi d’une meilleure utilisation de la batterie pour économiser de l’énergie, mais surtout d’une batterie plus grand tout court. À voir si Samsung préférera se débarrasser du système de charge rapide au profit d’une plus grande batterie.

Galaxy S23 Ultra :

Quelques heures à peine après la sortie des rendus 3D du modèle de base et du modèle Plus. Le design du modèle Ultra a aussi fait son apparition. Le design reprend presque à l’identique celui du modèle Ultra du Galaxy S22 à la différence que cette fois-ci, la coque est plus fine et plus carrée, rendant le S23 Ultra plus plat que son prédécesseur.

Cette différence fera qu’il sera normalement plus facile de maintenir en main le S23 Ultra.

D’après les dires du leaker, le capteur de profondeur de champ ainsi que le laser d’autofocus seront moins protubérants que l’ancien modèle.

On attend toujours l’annonce officielle de la part de Samsung pour savoir qu’elle serait les performances de chacun des modèles du Galaxy S23. Pour le moment rien n’a été divulgué, mais on s’attend à une sortie plus rapide que prévue. Les rumeurs parlent d’une sortie du Galaxy S23 pour début 2023. À voir.