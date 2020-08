GTA 5 est toujours aussi populaire, avec un mode solo captivant qui vous place dans la peau de 3 gangsters de Los Santos, ou le mode GTA Online et ses joutes folles dans la ville. Mais le nerf de la guerre, le symbole de la réussite dans GTA 5, c’est l’argent et l’une des préoccupations premières des joueurs, c’est de devenir riche. On vous explique ici comment gagner de l’argent sur GTA 5 sans tricher, avec les bonnes pratiques et les astuces les plus efficaces.

Comment avoir beaucoup d’argent dans GTA 5 rapidement

Parmi les titres mythiques disponibles sur la dernière génération de consoles, impossible de ne pas citer GTA 5, qui mériterait une place parmi les meilleurs jeux de la PS4 ou les titres les plus fous de la Xbox One. Et l’objectif de ce titre, hormis finir le mode histoire, c’est bien de faire un maximum d’argent pour étaler sa richesse en achetant les plus belles propriétés, les bolides les plus classes, des costumes griffés et des armes de folie, qui feront de vous l’homme le plus respecté de la ville.

Pour cela, autant bien commencer, avec les premières missions du jeu qui vous donnent accès aux bâtiments et aux activités, tout en vous formant sur les possibilités de gagner quelques dollars. Ne négligez pas le début, car c’est une bonne façon d’avoir quelques petites économies dès le départ. Enchaînez les missions, faites vos premiers braquages d’épiceries et ne dépensez pas inutilement. Petit à petit, votre pécule gonflera et vous saisirez toutes les mécaniques du titre, et toutes ses subtilités qui vous permettent de gagner de l’argent.

Si vous voulez une belle voiture (comme les bolides présents dans les meilleurs jeux de courses de PS4 !), volez-là, ou inscrivez-vous au Rockstar Social Club pour obtenir gratuitement le modèle Elegy RH8, qu’il faudra stocker dans un garage. On vous recommande d’en acheter un au plus vite, pour mettre à l’abri vos belles cylindrés ; il vous en coutera environ 30 000 GTA$. Ainsi, quand vous obtiendrez des véhicules de luxe capables d’atteindre des vitesses folles, vous saurez où les stocker quand vous n’êtes pas en train de faire participer à des courses.

Commencez petit, avec les tâches parfois ingrates que vous proposent le jeu au début et amassez suffisamment pour investir au bon endroit…et faire de sacrées bonnes affaires.

Devenir riche dans GTA 5 en investissant

Plutôt que de vous farcir le menu fretin pour grappiller quelques billets verts, placez votre argent va vous permettre de faire fructifier votre gain initial. Voici comment gagner de l’argent dans GTA 5 sur les marches financiers et immobiliers.

Devenir propriétaire

Investissez rapidement dans le QG du club de motards, peu cher et rentable, qui vous donnera accès à de nouvelles missions intéressantes et aux bâtiments de production qui sont un excellent moyen de générer des revenus. Achetez le moins cher, car il est inutile de se ruiner à ce stade, vous dépenserez sans compter une fois riche.

Ensuite, choisissez un des 5 bâtiments de productions parmi l’usine de fausse monnaie, l’usine de cannabis, l’usine de faux papiers, celle de métamphétamines et l’usine de production de cocaïne. Plus elles sont chères, plus elles rapporteront mais il faudra investit en fonction de vos moyens. On souhaite tous l’usine de Met’ pour se prendre pour Walter White mais générer des revenus stables facilement avec de faux billets ou du cannabis est un bon choix initial.

Enfin, acheter un appartement de luxe pour débloquer les braquages est un bon choix, qu’on vous recommande de faire dès que possible.

Acheter des actions

Vous cherchez comment avoir beaucoup d’argent dans GTA 5 ? Devenez trader ! Il existe tout un système de bourse sur lequel vous pouvez jouer pour amasser le pactole. Par exemple, investissez dans l’action AUG (AnguryInsurance), une assurance automobile…et détruisez un maximum de voiture pour faire grimper son prix. Revendez-alors le tout pour faire une jolie plus-value.

Idem avec Animal Ark, un site de chasse, pour lequel il suffira de tuer un maximum d’animaux afin de voir le prix de l’action s’envoler. Revendez au bon moment et vous deviendrez riche. C’est moins Thug que les assassinats et les braquages, mais c’est redoutablement efficace pour faire le plein d’argent dans GTA 5.

Avec cette logique, vous devriez comprendre rapidement où placer vos dollars et quoi faire pour que le cours de votre action s’enflamme. Une façon plutôt efficace de gagner de l’argent dans GTA 5, sans trop se salir les mains.

Etendez votre empire

Il faut voir grand, alors dès que vous atteignez le million, achetez un bureau pour débuter dans l’import-export et la contrebande. Le commerce florissant à travers les frontières vous rapportera un max et vous permettra de diversifier vos activités plus ou moins légales !

GTA 5 l’argent et la fortune, grâce à un bug ?

Il est possible de tricher avec les fameux codes de triches sur GTA 5 ou d’exploiter certains bugs présents dans le jeu n°1 de Rockstars. On n’est pas fan de ce système, tout de même moins classe qu’une vraie ascension criminelle, mais sachez qu’on trouve (jusqu’à une MAJ corrective ?) une mallette sous-marine contenant 12 000 dollars…qui s’ouvre à l’infini. Il suffit de changer de perso et de revenir à celui que vous aviez, pour l’ouvrir à nouveau et ramasser les billets.

Elle est au nord-ouest de la carte, près du téléphérique et accessible via un véhicule sous-marin uniquement.

Les braquages, pour faire un max d’argent sur GTA Online

L’essence même de ce GTA 5, ce sont les braquages. Et si vous vous demandez comment avoir de l’argent sur GTA 5, alors gardez en tête que cette pratique peut vous rapporter gros, via le mode GTA Online.

C’est un vrai pari, qui vous demande un investissement financier initial pour la préparation et une vraie organisation, mais qui peut rapporter beaucoup d’argent quand il réussit. On vous recommande de vous lancer dans l’aventure avec des amis, plutôt qu’avec de parfaits inconnus avec qui la coordination risque d’être mise à mal. Combien de braquages ratés à cause d’un foufou qui tire partout… ! Si vous voulez que votre plan se déroule sans accroc, soyez bien accompagné.