Vous désirez connecter une manette PS4 à un iPhone, ou jumeler un contrôleur Xbox à votre smartphone Apple ? On vous explique les étapes à suivre pour profiter de l’ergonomie de ces manettes avec vos jeux mobiles.

Comment jouer avec une manette sur iPhone ?

Depuis la sortie de l’IOS 13 en 2019 et le lancement du service Apple Arcade, qui permet de profiter de plus d’une centaine de jeux depuis un appareil Apple, de nombreux gamers souhaitent savoir comment connecter une manette PS4 ou Xbox en Bluetooth à leurs appareils.

Il faut dire que l’expérience de jeu varie complètement, quand vous jouez avec vos doigts et lorsque vous utilisez l’une des meilleures manettes PC ou de consoles actuelles. On vous explique comment connecter, très facilement, les manettes PS4 ou Xbox à votre iPhone.

Comment connecter une manette PS4 sur iPhone ?

Eteignez votre DualShock PS4

Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple

sur votre appareil Apple Maintenez pendant quelques secondes les boutons PS et Share ; la manette devrait clignoter en blanc

; la manette devrait clignoter en blanc Vous verrez apparaître, dans la liste des appareils à appairer, la manette PS4 sous le nom de DUALSHOCK 4 Wireless Controller et vous n’avez plus qu’à la sélectionner.

Sachez qu’il est possible de connecter plusieurs manettes en même temps, si vous souhaitez profiter d’un jeu multijoueur sur votre smartphone.

Comment appairer une manette Xbox sur iPhone ?

Allumez la manette Xbox (One S ou One X)

Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple

sur votre appareil Apple Appuyez sur le bouton de connexion situé sur la tranche haute, à côté de la gâchette LB

situé sur la tranche haute, à côté de la gâchette LB Le contrôleur apparaîtra immédiatement dans la liste des appareils à jumeler et vous n’avez plus qu’à le sélectionner.

Est-ce possible de connecter une manette PS4 et une manette Xbox en même temps ?

Contre toute attente, oui ! Vous pouvez connecter une manette PS4 à l’iPhone en même temps qu’une manette Xbox. De quoi contenter à la fois les joueurs qui plébiscitent la manette Playstation et ceux qui optent plus volontiers plus celle de Microsoft, et de mettre un terme aux excuses du genre c’est parce que je ne joue pas avec la bonne manette… !

Comment connecter une manette de PS4 en Bluetooth sur iPhone ?

Pour connecter une manette PS4 en Bluetooth sur iPhone, il faut tout d’abord vérifier la compatibilité. Apple a publié des listes de manettes sans fil compatibles avec ses appareils.

Manettes SONY

Manette sans fil PlayStation DualShock 4

Manette sans fil PlayStation 5 DualSense

Manette Microsoft

Manette sans fil Xbox avec Bluetooth (Modèle 1708)

Manette sans fil Xbox Elite Series 2

Manette Xbox Adaptive

Manette sans fil Xbox Series S et Series X

De quoi profiter du meilleur du gaming nouvelle génération, avec les contrôleurs dernier cri.

Pourquoi ma manette PS4 ne se connecte pas à mon iPhone ?

Si votre manette PS4 ne se connecte pas, essayez les solutions suivantes :

Ressayez à plusieurs reprises en éteignant le Bluetooth sur l’appareil Apple et en répétant les opérations de jumelage

sur l’appareil Apple et en répétant les opérations de jumelage Si la notification Echec de connexion apparaît, appuyez sur le bouton PS (au centre de la manette) et attendez jusqu’à ce que celle-ci se connecte

(au centre de la manette) et attendez jusqu’à ce que celle-ci se connecte Ne tentez pas d’appairer un trop grand nombre d’appareils ; en cas de problème pour connecter une manette PS4 ou Xbox, déconnectez les autres accessoires appairés en Bluetooth que vous n’utilisez pas et réessayez

; en cas de problème pour connecter une manette PS4 ou Xbox, déconnectez les autres accessoires appairés en Bluetooth que vous n’utilisez pas et réessayez Un niveau de batterie trop faible sur la Dualshock ou la Dualsense peut entraîner l’échec de la connexion ; rechargez la manette avant de retenter

sur la Dualshock ou la Dualsense peut entraîner l’échec de la connexion ; rechargez la manette avant de retenter Vérifiez que votre appareil Apple dispose d’une version IOS 13 ou supérieure

En dernier recours, vous pouvez réinitialiser la manette pour la remettre aux paramètres d’usine. Pour cela, appuyez sur le petit bouton situé à l’arrière de la manette, sous la gâchette L2, à l’aide d’un cure-dent.

Sachez que certaines fonctionnalités des manettes PS4 ou PS5 ne sont pas prises en compte par un iPhone ou les autres appareils Apple ; vous ne pourrez pas profiter de certaines fonctions audio, du pavé tactile, des vibrations ou de la détection de mouvements.

Cette méthode fonctionne-t-elle avec tous les appareils Apple ?

Vous savez comment connecter votre manette PS4 à un iPhone, mais vous vous demandez peut-être si ce tutoriel est valable pour tous les appareils Apple : la réponse est oui !

Vous pourrez jouer sur iPhone, mais aussi sur iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac. Cela permet de jouer aux titres de l’Apple Arcade, aux jeux de l’Apple Store, et de profiter du contenu de votre Apple TV en naviguant manette en main.

Comment utiliser votre manette sur iPhone ?

Quand elles sont jumelées, les manettes sont détectées par le système et elles fonctionnent immédiatement. Vous n’aurez rien à faire de spécial, pour en profiter.

Pour les éteindre (et ainsi économiser vos piles ou votre batterie), vous n’aurez qu’à déconnecter le Bluetooth de l’appareil et le tour est joué !