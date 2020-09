Si vous êtes un addict du selfie ou de la prise de photo avec un smartphone, vous avez surement accumulé des dizaines voire des centaines de clichés sur votre portable, ce qui encombre son espace de stockage. Pour le soulager, voici comment transférer une photo d’un portable sur un ordinateur facilement, pour laisser respirer votre téléphone…et prendre de nouvelles photos !

Il existe plusieurs méthodes pour effectuer ce transfert et quelques astuces techniques qui vous feront économiser du temps.

Le transfert de photo via un câble USB

C’est certainement la méthode la plus simple pour transférer vos photos d’un portable sur un PC. Il vous suffit de connecter le câble USB aux deux appareils et une fenêtre d’exécution automatique s’ouvrira, dans laquelle vous trouverez le nom de votre téléphone. Double-cliquez dessus et vous accéder au dossier photo appelé DCIM ou CAMERA.

Vous n’aurez qu’à sélectionner les images à transférer et les faire glisser dans le dossier sur votre ordinateur.

Si la fenêtre d’exécution automatique ne s’ouvre pas, alors rendez-vous sur votre Poste de travail, choisissez votre téléphone portable et trouvez le dossier photo, qui sera identifié comme Photo, Camera ou DCIM. Faites un copié-collé ou un coupé/collé de vos photos, ou faites les glisser dans le dossier souhaité.

Transférer ses photos avec une carte mémoire

Pour transférer vos photos d’un portable sur un ordinateur, vous pouvez également utiliser la carte mémoire de votre téléphone, si vous en avez une. Il s’agit d’un espace de stockage externe qui permet d’ajouter de la mémoire et de stocker des fichiers. Pour que vos photos aillent se ranger sur cette carte SD, il faut définir cet emplacement comme lieu de destination de vos photos, via les paramètres du votre smartphone.

Ensuite, insérez cette carte dans votre ordinateur, pour peu qu’il soit pourvu d’un lecteur de carte SD. Si ce n’est pas le cas, sachez que vous pouvez vous procurer un adaptateur qui permettra de faire la manipulation.

Il ne vous reste plus qu’à procéder de la même manière que pour la méthode précédente, en sélectionnant cette fois la carte mémoire dans le dossier de périphériques externes, et de déplacer les photos dans le fichier de destination.

Le Bluetooth, pour des transferts d’images sans fil

Tous les smartphones et les PC actuels possèdent une fonctionnalité Bluetooth, qui permet d’échanger des fichiers sans connexion. Il suffit alors d’activer le Bluetooth sur les deux appareils et de les appairer. En activant le Bluetooth sur votre PC, vous pourrez choisir avec quel appareil le connecter, et vous n’aurez qu’à choisir le smartphone qui contient vos photos.

Choisissez les images à transférer et activer l’échange ; une barre de chargement vous montrera l’évolution du transfert. C’est une méthode pratique, à réserver à des transferts légers (quelques photos, une vidéo, un document…) car la vitesse de téléchargement des fichiers est moins rapide qu’avec d’autres solutions.

Envoyez-vous les photos du portable à votre PC !

Si vous disposez d’une connexion WIFI ou que vous utilisez vos données mobiles, vous pouvez également vous envoyer les photos de votre portable, directement sur votre boîte mail. Sélectionnez, depuis la galerie d’images de votre téléphone, les photos qui vous intéressent et choisissez l’icône de Partage (c’est une sorte de triangle orienté vers l’ouest sur Android).

Vous pourrez alors choisir le système de messagerie vers lequel envoyer vos images (Gmail, l’une des applications Android les plus utiles, ou toute autre messagerie) et confirmer votre choix de photos, avant d’insérer votre propre adresse email. Depuis le PC, il ne vous restera qu’à ouvrir votre message et à télécharger les photos reçues.

Dans le même ordre d’idée, vous pouvez vous envoyer un MMS directement sur votre adresse mail, en joignant l’image voulue à un message, comme si vous envoyiez un SMS. Simple, cette méthode fait néanmoins perdre en qualité car la pièce jointe devra respecter un certain format limité.

Utiliser une Clef USB spécial Smartphone

On trouve également des Clefs USB adaptées aux smartphones, avec un embout qui se branche directement sur le téléphone et une autre extrémité à insérer dans l’ordinateur au moment du transfert. C’est très pratique.

Sur le téléphone, une application vous permettra de gérer et d’organiser vos fichiers médias et de les modifier, et une fois que vous brancherez cette clef USB sur le PC, vous aurez accès à toutes vos images comme avec une clef USB classique ou avec un câble USB, dans le fichier correspond au nom de la clef.

Comment transférer une photo d’un portable sur un ordinateur : nos astuces pratiques

Si comprendre transférer une photo d’un portable sur un ordinateur n’a rien de bien compliqué, certains utilisateurs ont du mal à faire passer leur photo d’un périphérique à l’autre, par manque de pratique de l’ordinateur. Voici quelques manipulations qui vous faciliteront la tâche.

Vous pouvez choisir de Copier vos images de votre smartphone à votre PC, ce qui signifie que les photos seront toujours stockées sur votre téléphone, même après le transfert. Pour cela, utilisez la souris en tenant le clic gauche appuyé et sélectionner toutes les images que vous souhaitez transférer, ou maintenez le bouton CTRL et la touche A de votre clavier et cliquez sur les images une à une. Tant que vous maintenez cette combinaison de touches, vous pouvez ajouter des photos à votre sélection. Ensuite, appuyez sur CTRL et sur la touche C (pour Copier) et votre choix sera copié. Rendez-vous dans le dossier de destination, et pressez CTRL et la touche V pour coller les images au bon endroit !

Vous pouvez également décider de Couper vos images, ce qui signifie que vous les retirerez du smartphone, ce qui libère de la mémoire. Elles ne se trouveront alors plus que sur votre ordinateur. Pour cela, réitérez les manipulations précédentes (CTRL +A), mais pressez cette fois-ci les touches CTRL et X, en lieu et place de CTRL + C. Rendez-vous dans le dossier de destination et collez-les, avec un CTRL + V. Retenez bien que couper les images les fait disparaître de votre smartphone.

Vous savez désormais comment transférer une photo d’un portable sur un ordinateur facilement et vous n’avez plus qu’à organiser vos dossiers photos pour une bibliothèque d’images et de souvenirs complète. Pour ne pas que cela soit trop contraignant, on vous recommande de transférer vos images d’un périphérique à l’autre régulièrement, pour ne pas à avoir à envoyer 500 images d’une traite !

