Le système de la PS4 de Sony possède une interface soignée et de nombreuses possibilités, parmi lesquelles celle qui permet de créer plusieurs profils de joueurs. Sympa pour que vos amis ou vos proches aient leur propre gamertag et leur propre avatar, et que chacun puisse jouer à ses jeux avec ses propres sauvegardes et ses propres trophées. Mais que faire si vous souhaitez effacer l’un de ces profils ?

C’est facile, mais mieux vaut connaître les conséquences de cette manipulation. Voici donc comment supprimer un compte PS4 et ce que cela entraîne !

Supprimer un compte utilisateur PS4 facilement

Pour effacer un compte de joueur ou supprimer votre compte PSN, c’est tout simple. Voici les étapes à suivre.

· Allumez la PS4 et choisissez l’onglet Paramètres dans le menu principal

· Dans l’onglet Utilisateur, choisissez celui que vous désirez supprimer

· Cliquez et le compte utilisateur sera effacé !

Comme vous pouvez le constater, c’est très facile et cela ne prend qu’un instant. Toutefois, il est bon de connaître les conséquences de cette suppression de compte PS4.

Ce qu’il faut savoir sur la suppression de compte PS4

La Playstation 4 possède un catalogue de jeux grandioses (découvrez les meilleurs jeux PS4 !) et il serait dommage de perdre vos sauvegardes ou votre progression en supprimant un compte. C’est pourtant ce qu’il se passe, quand on efface un utilisateur du système.

Et ce n’est pas tout. Voici ce qu’il faut savoir sur la suppression d’un compte Gamer PS4 :

· Les jeux et sauvegardes liées sont effacés du système

· Tous vos achats disparaissent, car les contenus acquis en ligne ne sont pas transférables d’un compte à un autre

· Le solde restant sur votre porte-monnaie sur le PSN ne sera plus disponible

· Vous perdez votre ID / Gamertag, qui ne pourra plus être utilisé pour la création d’un nouveau compte. (En revanche, vous pouvez changer de pseudo PS4 facilement)

Mieux vaut donc réfléchir avec de supprimer un compte PS4 et prendre les mesures nécessaires avant d’effectuer la manipulation.

Transférer les données avant la suppression

Dans les paramètres de la console, vous pouvez contrôler votre espace de stockage et vos données enregistrées. Comme indiqué, elles sont propres à chaque utilisateur mais il est tout à fait possible de transférer ces données d’un profil à un autre. Ouf !

De ce fait, vous pourrez conserver les jeux acquis sur un profil, garder vos sauvegardes et vos trophées et poursuivre vos aventures et vos exploits sur vos titres PS4 favoris, sous un autre compte.

Sélectionnez les données à basculer et choisissez l’option transférer !

Comment transférer un compte PS4 d’une console à une autre ?

Si vous changez de console, en passant par exemple d’un PS4 classique à une PS4 Pro, qui figure parmi les meilleures consoles actuelles, vous aurez besoin de transférer vos données de l’ancienne console à la nouvelle. Voici comment procéder !

Il vous faut les deux consoles et un câble LAN, ainsi qu’une connexion internet pour effectuer ce transfert.

Connectez les deux consoles via le câble LAN et rendez-vous dans les paramètres de la nouvelle console. Choisissez l’option Transférer des données depuis une autre PS4 et une barre de progression vous montrera que le transfert est en cours.

Une fois cela fait, et surtout si vous donnez / vendez la console à quelqu’un, vous pourrez effacer votre compte sur la console précédente, comme expliqué ci-dessus !

