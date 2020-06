Jouer à la Playstation 4 à la maison, c’est bien, mais jouer à l’une des meilleures consoles de jeux avec le monde entier grâce au jeu Online, c’est encore mieux ! Dans ce guide, on vous explique comment jouer en ligne sur PS4, quels sont les tarifs du service Playstation Plus proposé par Sony et à quoi cela vous donne droit.

Pour vous mesurer à d’autres gamers dans les meilleurs jeux de voiture de PS4 ou les jeux de baston les plus populaires, pour faire parler vos talents à Fifa ou pour partir à l’aventure à plusieurs, c’est le top et c’est accessible à tous !

Comment jouer en ligne sur PS4 : inscription et connexion

Pour jouer en ligne sur PS4, il faut :

Une PS4 connectée à Internet , de préférence via un câble Ethernet

, de préférence via un câble Ethernet Un compte sur le Playstation Network (à créer sur PS4 ou PC)

(à créer sur PS4 ou PC) Un moyen de paiement

Il et donc nécessaire d’être majeur ou d’avoir l’autorisation d’un adulte pour utiliser le jeu Online car il faut une carte bancaire ou un compte Paypal, pour effectuer les paiements. C’est bon ? Alors voici comment jouer en ligne étape par étape :

Connecter la console à internet

C’est la première chose à faire, même si vous ne jouez pas en ligne, car cela permet de télécharger (gratuitement) les mises à jour de la console et des jeux, de consulter le Playstore et d’avoir les dernières Démos, de profiter des promotions et bien d’autres avantages.

Pour cela, on recommande l’utilisation d’un câble Ethernet, plus performant que le Wifi, que vous brancherez à l’arrière de la console pour le relier à votre Box.

Créer un compte PSN

Pour jouer en ligne sur PS4, il faut posséder un compte Playstation Network. Vous pourrez ainsi définir votre ID de gamer, et entrer toutes les données personnelles demandées : vos noms et prénoms, votre pays de résidence, etc.

A lire : comment changer de Pseudo sur PS4

Pour cela, suivez les indications d’inscription qui apparaissent à l’écran et acceptez les conditions de vente. Vous devriez recevoir un mail de confirmation de la part de Sony, avec vos identifiants. Vous pouvez désormais utiliser le PSN et vous êtes presque prêt à jouer en ligne !

Activer le service PlayStation Plus

La dernière étape pour profiter du Online de vos tires favoris sur PS4, c’est de vous abonner au service Playstation Plus, pour la durée souhaitée : 1 mois, 3 mois ou 1 an. On vous présente ci-dessous les différents abonnements disponibles et tous les avantages que confère ce service !

Quels sont les tarifs des abonnements au Playstation Plus ?

Jouer en ligne sur PS4 est payant (à quelques exceptions près, qu’on détaille par la suite) et vous devrez donc souscrire à l’une des offres suivantes :

1 mois : 8,99 €

3 mois : 24,99 €

12 mois : 59,99 €

Les prix sont dégressifs et vous pouvez à tout moment gérer l’abonnement depuis le menu principal et la page Gérer mon Abonnement.

Pour souscrire, il suffit de sélectionner l’offre qui vous intéresse dans la Playstore et d’entrer le moyen de paiement sur lequel sera débité le paiement mensuel / trimestriel / annuel. A noter que des cartes d’abonnements, des montants indiqués ci-dessus, sont disponible dans certaines boutiques revendeurs.

Une fois cela fait, à vous les joutes Online sur les modes multi-joueurs des meilleurs jeux PS4 et les avantages suivants.

Jeu en ligne PS Plus : les avantages sur PS4

Vous savez désormais comment jouer en ligne sur PS4 mais savez-vous à quoi cela vous donne droit ? L’activation du PS Plus vous permet :

De bénéficier de 2 jeux complets gratuits chaque mois, issus des titres les plus intéressants du catalogue de la console. En ce début d’année 2020, on a vu passer Uncharted 4 ou l’excellent Shadow of the Colossus, par exemple

chaque mois, issus des titres les plus intéressants du catalogue de la console. En ce début d’année 2020, on a vu passer Uncharted 4 ou l’excellent Shadow of the Colossus, par exemple De profiter de remises sur les jeux du PlayStation store , réservées aux abonnées PS Plus

, réservées aux abonnées PS Plus De jouer et dialoguer en ligne avec le monde entier

Vous pourrez choisir les sections à télécharger en priorité sur un nouveau jeu, pour en profiter au plus vite

Vous disposerez de 100 Go de stockage dans le cloud pour stocker pour jeux PS4

dans le cloud pour stocker pour jeux PS4 Les beta test des nouveautés vous seront ouvertes en priorité !

Comment jouer gratuitement en ligne sur PS4 ?

Pour profiter du jeu en ligne sur PS4, il faut payer mais deux options gratuites s’offrent à vous :

Un Essai gratuit de 14 jours est possible si vous n’avez jamais utilisé le PS plus ! Il suffit de vous rendre sur la page des inscriptions et de suivre les indications, pour profiter de cette offre gratuite. Attention, car le renouvellement automatique est activé par défaut ; désactivez-le si vous n’êtes pas sur de prolonger l’aventure PS Plus.

est possible si vous n’avez jamais utilisé le PS plus ! Il suffit de vous rendre sur la page des inscriptions et de suivre les indications, pour profiter de cette offre gratuite. Attention, car le renouvellement automatique est activé par défaut ; désactivez-le si vous n’êtes pas sur de prolonger l’aventure PS Plus. Sur PS4, vous pouvez jouer en ligne gratuitement à certains Free-to-Play, comme à la saison 12 de Fortnite ou le populaire Call of Duty Warzone, sans abonnement ! Il suffit de les télécharger via le Playstore et de jouer !

Maintenant que vous savez comment jouer en ligne sur PS4, un vaste monde de gaming s’offre à vous ! Profitez-en !