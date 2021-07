Sans être une fonction essentielle d’une console, le navigateur internet de la PS5 peut se révéler bien pratique. Il sert à afficher une page internet sur votre écran de TV, à regarder un programme en live ou lire les informations les plus récentes lors d’une pause dans votre session gaming. Mais vous vous demandez certainement comment aller sur internet avec la PS5 ? La console de SONY ne semble en effet pas posséder de navigateur… Il existe plusieurs solutions, qu’on vous présente !

Comment trouver le navigateur internet PS5 ?

Vous aimeriez utiliser la Playstation – l’une des meilleures consoles de jeux actuelles – à 100 % et pouvoir vous rendre sur le navigateur internet PS5, c’est possible, malgré les dires de SONY. Dans le FAQ de son site officiel, la firme nippone affirme que la console PS5 n’inclut pas de navigateur Internet dédié. Vraiment ?

On se rend pourtant compte que pour afficher certaines pages d’aide et d’assistance, la console ouvre…une page internet. C’est bien qu’il y ait un navigateur internet sur PS5, mais simplement qu’il est bridé. Pour y accéder, de manière détournée, il suffit de suivre les étapes suivantes.

Commencez par vous rendre dans Paramètres

Choisissez Utilisateurs et comptes puis Liens vers d’autres services : vous verrez s’afficher plusieurs onglets d’applications potentiellement installées, comme Twitch, Youtube, Spotify ou Twitter. C’est ce dernier qui nous intéresse

puis : vous verrez s’afficher plusieurs onglets d’applications potentiellement installées, comme Twitch, Youtube, Spotify ou Twitter. C’est ce dernier qui nous intéresse Cliquez sur Twitter pour ouvrir la page d’accès à la célèbre application à l’oiseau bleu, sur laquelle vous devrez vous connecter avec vos identifiants (créés au préalable, si ce n’est pas encore le cas)

pour ouvrir la page d’accès à la célèbre application à l’oiseau bleu, sur laquelle vous devrez vous connecter avec vos identifiants (créés au préalable, si ce n’est pas encore le cas) N’entrez rien sur cette page, mais cliquez sur l’icône de Twitter en haut (le petit oiseau bleu), pour ouvrir la page Web du site

en haut (le petit oiseau bleu), pour ouvrir la page Web du site Si vous ne pouvez toujours pas toucher aux URL, il vous suffit d’ouvrir les pages en trouvant des liens sur Twitter, pour Youtube, Google, des sites d’informations et toutes autres pages dénichées via Twitter, et d’effectuer les recherches désirées !

Il ne vous reste plus qu’à utiliser le navigateur PS5, via ce système D, en attendant une mise à jour de SONY qui offre une solution moins contraignante. Il faut aussi dire que naviguer à la manette, malgré les qualités de la DualSense, n’est pas ce qu’il y a de plus pratique.

Cette technique à ses limites, bien sûr, puisque vous êtes dépendants des publications pour trouver les sites internet qui vous plaisent, mais pour l’internaute lambda, il est facile de dégotter des liens vers les plateformes les plus fameuses via ce réseau social.

Vous savez désormais comment aller sur internet sur PS5, grâce à cette technique, mais nous avons une seconde solution à vous proposer !

Une autre manière d’aller sur internet avec la PS5

Si cette première solution pour aller sur internet avec la Playstation 5 ne vous enchante guère, sachez qu’il existe une autre astuce, peut-être plus simple encore, pour profiter du navigateur internet PS5. Seul prérequis : il vous faut seulement des amis virtuels, que vous aurez ajoutés via le Gamertag. Voici comment procéder.

Ouvrez la messagerie de la PS5, et choisissez l’ami à qui envoyer un message

Cliquez sur Messages

Dans l’encart Saisir un message, tapez simplement l’adresse internet à laquelle vous aimeriez accéder (ex : www.nowhereelse.fr ) et envoyez le message à votre ami

Il ne vous restera qu’à cliquer sur le lien, pour ouvrir la page dans le navigateur caché de la PS5 !

C’est simple, mais toutes les pages ne s’ouvriront pas avec cette méthode. Toutefois, si vous avez besoin d’accéder à un site classique rapidement, tentez le coup !

Le navigateur internet PS5, un outil utile ?

Maintenant que vous avez compris comment aller sur Internet avec votre PS5, on peut se poser une question : est-ce un outil bien utile ?

En l’état, on serait tenté de dire non, tant la navigation reste fastidieuse et qu’on a (presque) tous un smartphone, un PC ou une tablette pour naviguer sans devoir passer par une console de jeux. D’ailleurs, SONY communique peu sur un potentiel navigateur PS5 digne de ce nom et il se pourrait que la console se contente de ses interactions avec les applications les plus populaires.

Toutefois, pour un besoin ponctuel (ex : montrer un clip vidéo à un ami via Youtube), ou pour passer un peu de temps sur le net lors d’une pause dans votre jeu favori (n’oubliez pas les meilleurs jeux PS4, ils sont compatibles !), vous savez que ces possibilités existent.