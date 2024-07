Call of Duty Black Ops 6 arrive sur Game Pass mais attention à votre abonnement

Avis aux fans de la saga Call of Duty : une nouveauté palpitante s’apprête à débarquer dans l’univers du jeu vidéo ! Call of Duty Black Ops 6, le dernier né de la franchise iconique, annoncé pour le 25 octobre 2024, fera son entrée triomphante sur toutes les versions du Xbox Game Pass. Toutefois, il est primordial de noter une restriction particulière pour les abonnés au Xbox Game Pass Core qui pourrait bien modifier votre manière de jouer. Entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les contours de cette annonce!

Calendrier de lancement : la date à retenir

Les fans de Call of Duty peuvent commencer le décompte avant le grand lancement de Black Ops 6 prévu pour le 25 octobre 2024. Disponibilité multiforme oblige, que vous soyez équipé d’un PC, d’une PS4, d’une PS5, ou des consoles de la gamme Xbox, vous aurez l’opportunité de céder à l’appel du devoir sur votre plateforme de prédilection.

À savoir pour les abonnés Xbox Game Pass Core

Une attention particulière doit être portée par les abonnés au Xbox Game Pass Core. Bien que le jeu soit proposé sur cette version du service, une limitation exclut l’accès aux modes multijoueur et au mode Zombies qui sont essentiels à l’expérience Black Ops. À considérer donc avant de commencer votre campagne, vos combats contre les autres joueurs devront attendre si vous n’évoluez pas d’abonnement.

La clé pour débloquer tous les modes de jeu

Pas d’inquiétude pour ceux qui veulent profiter de l’intégralité du jeu, y compris les passionnantes joutes en ligne et les frénétiques soirées Zombies. Les membres de PC Game Pass ou détenteurs des formules “Xbox Game Pass pour les consoles” et “Xgame Pass Ulimate” auront, eux, pleinement accès à toutes les fonctionnalités de Call of Duty Black Ops 6. Voilà qui devrait rassurer les plus compétitifs d’entre vous!

Le petit plus : l’accès anticipé

Et si l’impatience vous ronge, sachez que certains programmes pourraient vous permettre d’obtenir un accès privilégié à Call of Duty Black Ops 6 avant même sa sortie officielle. Cette possibilité, souvent assortie d’un prix réduit, est une aubaine pour les fans qui veulent être les premiers sur le champ de bataille.

Anticiper les évolutions du Game Pass

Restez connecté, le Xbox Game Pass est un service en constante transformation. Nouveaux jeux, changements tarifaires ou modifications des conditions d’accès pourraient bientôt être d’actualité. Être informé en temps réel, c’est aussi assurer son expérience de jeu continue et sans mauvaise surprise.

Pour tout savoir sur les dernières nouveautés du monde des jeux vidéo et de la franchise Call of Duty, restez à l’affût de nos articles. Nous vous tiendrons au courant de toute l’actualité pour enrichir votre expérience ludique et vous préparer aux prochains défis numériques !