Braquage GTA 5 : Guide Ultime des Coups et Équipes Gagnantes

Les braquages ont eu une place importante dans GTA 5 et on vous explique où et comment les réaliser. Ces missions, généreuses en termes de gains, demandent de la préparation et de la réflexion. Avec ce guide, vous serez à même de partir à l’assaut de la bijouterie, du cargo ou encore du bâtiment du FIB, pour un total de 6 braquages spectaculaires.

Où faire des braquages dans GTA 5 ?

Les braquages sont disponibles en cours de jeu, dans le mode histoire de GTA 5, et ils se réalisent en plusieurs étapes. Des sous-missions servent de préparatifs, et divers choix vous seront offerts, pour mener le casse de la manière qui vous convient le plus. On vous explique où et comment faire ces braquages, étape par étape.

Le Braquage de la bijouterie

Avant de réaliser le braquage de la bijouterie, plusieurs missions devront être complétées. Après la première, vous aurez le choix entre Option Subtile ou Option Bourrin pour mener à bien le casse ; ce qui déterminera les missions suivantes.

Repérage de la bijouterie

Habillez-vous correctement et rendez-vous à la bijouterie, pour ne pas éveiller les soupçons. Photographiez les lieux stratégiques (caméras, alarme, système de ventilation) et discutez avec la vendeuse, avant de regagner votre véhicule.

Faites-le tour pour atteindre l’arrière de l’édifice et grimpez sur le toit, via les escaliers et échelles, en vue de photographier les systèmes de ventilation au complet. Retournez à votre véhicule. Et rendez-vous chez Lester, qui vous détaillera les deux options pour le braquage : subtile ou bourrin. À vous de choisir !

Bon à savoir : pour obtenir les 100 %, il faut terminer la mission en moins de 8 minutes et photographier les 3 systèmes de sécurité en une seule fois

Grenades gaz BZ (option Subtile)

Repérez le camion indiqué sur le radar et faites sauter sa porte arrière, pour récupérer la mallette qu’il contient. Il ne vous reste qu’à échapper à la police pour finir la mission.

Bon à savoir : vous obtiendrez les 100 % en tirant sur les portes arrière pour faire tomber la marchandise

Équipement Bugstars (Option Bourrine)

Conduisez jusqu’au hangar de Bugstars et pénétrez en son sein du côté mer, par l’arrière. Ne vous faites pas repérer, pour voler la camionnette, reprendre la même route et rejoindre la planque de Lester.

Bon à savoir : pour les 100 %, soyez furtif et ne vous faites jamais voir

Carabines (Option Bourrine)

Pour ce braquage de la bijouterie, il vous faut des armes, que vous récupèrerez en volant un fourgon du FIB. Il sera indiqué sur le radar et la seule difficulté sera de semer la police pour ramener l’engin chez Lester, sans vous faire attraper.

Bon à savoir : vous obtiendrez les 100 % en semant la police ne moins de 2 minutes

Casse de la bijouterie (Subtile)

Place au braquage, avec une approche subtile ? Vous jouez Franklin et il faudra rejoindre le toit de la bijouterie (de la première mission), pour jeter des grenades lacrymo dans les systèmes de ventilation. Avec Michael, braquez la bijouterie et dérobez ce que contiennent les vitrines, avant de fuir.

Dehors, vous jouez à nouveau Franklin qui pilote une moto. Suivez vos deux acolytes et veillez à récupérer l’argent qu’ils perdent s’ils sont touchés ; Le but est d’atteindre le fleuve, une tâche pour laquelle vous incarnerez Michael qui vous aidera à faire le ménage en détruisant les voitures de polices lancées à votre poursuite. Il ne vous reste qu’à atteindre le point de rendez-vous pour finir le braquage.

Casse de la Bijouterie (Bourrin)

En mode bourrin, ce braquage de GTA prend une autre tournure. Vous débarquez en fourgon devant l’établissement et dès la fin de la cinématique d’intro, vous devez vous emparer d’un maximum de bijoux par la force. La fuite à moto et la poursuite sur le fleuve sont identiques à la mission en mode subtile.

Bon à savoir : les 100 % sont atteignables (en mode subtile ou bourrin) si vous volez les bijoux en moins de 50 secondes, que vous protégez Franklin lors de la course poursuite sur le fleuve, et que vous dérobez les bijoux de 20 vitrines.

Le braquage de Merryweather

Après la première des missions préparatives, vous aurez deux options pour mener à son terme le coup de Merryweather : Au large ou Cargo.

Repérage au Port de Los Santos

Rejoignez Floyd à la Jetée 400 (avec Trevor), et suivez-le jusqu’au porte conteneur. Vous devrez déplacer deux conteneurs, puis les mettre sur les camions en utilisant la grue. Toujours depuis la grue, prenez les photos de repérage demandées, et envoyez-les à Ron.

Quittez la grue et montez avec Floyd dans le camion, pour vous rendre à l’entrepôt de Merryweather. Votre acolyte se fait frapper, profitez-en pour subtiliser la mallette indiquée. Il ne vous reste qu’à la ramener à l’appartement et à choisir la méthode qui vous sied pour le braquage.

Bon à savoir : pour les 100 %, vous devez finir la mission en moins de 20 minutes, prendre les photos sans ne rien oublier, ne pas abîmer les conteneurs et ne pas causer de chaos sur les quais

Mini sous-marin

Peu importe l’option choisie, vous passerez par la case mini sous-marin. Il faut rejoindre le cargo et décider de couper les câbles pour faire tomber le mini sous-marin ou d’appuyer sur le bouton pour activer sa descente. Récupérez-le sous l’eau et rapportez-le à la grue ou Floyd vous attend, avant de conduire le camion jusqu’à l’abri prévu.

Bon à savoir : pour obtenir 100 % à cette mission, terminez-la en moins de 8min30 et dérober le sous-marin sans mettre un pied sur le cargo

CargoBob (option Au large)

Au Fort Zancudo, rentrez dans la base militaire pour voler le CargoBob, qui se trouve en plein milieu de la place centrale. Il faudra semer les hélicos qui tentent de vous arrêter pour finir la mission en vous posant au point d’atterrissage indiqué par votre map.

Bon à savoir : pour les 100 %, il suffit de conclure cette mission en moins de 5 minutes 30

Le coup de Merryweather (Cargo)

L’heure du braquage arrive, et vous commencerez par déposer Franklin sur le pont, avant de l’incarner. Empruntez la passerelle en contrebas et éliminez les gardes, après avoir indiqué à Michael que vous étiez prêt à passer à l’action.

Jouez alors Michael pour poser la première bombe, puis posez les bombes restantes comme vous le pouvez, en oscillant entre Michael et Franklin. Avec Franklin, détruisez les voitures et les hélicoptères qui arrivent en renfort puis aidez Michael à s’enfuir. Quand il est en lieu sûr, sortez votre téléphone et choisissez le contact Détonation, pour faire sauter le Cargo.

Il ne vous reste qu’à plonger pour récupérer l’appareil (avec Michael) puis à venir le chercher avec Trevor, pour le ramener à la grue. Mission Accomplie !

Bon à savoir : pour les 100 %, vous devrez tuer les ennemis uniquement d’une balle dans la tête, avoir un taux de précision de 80 % minimum, utilisez des attaques furtives sur les 12 ennemis de la zone, ne pas vous faire repérer en entrant dans le bateau et trouver le conteneur en moins d’1 minute

Le coup de Merryweather (Au Large)

Pour le braquage avec l’option Au large, rendez-vous à l’aérodrome de Sandy Shores. Vous trouverez le Cargobob et vous devrez accrocher le sous-marin, pour le larguer ensuite près du site de test. Il faudra alors utiliser ce sous-marin pour récupérer l’objet de vos convoitises et le remettre sous le CargoBob.

Il ne vous reste qu’à vous défendre contre les hélicos envoyés, avant de retourner vous poser calmement à l’aérodrome de Sandy Shores.

Bon à savoir : vous obtiendrez les 100 % en trouvant le conteneur en moins de 2 minutes, en terminant la mission en moins de 14 min 30, en tuant tous les hommes de Merryweather / en leur échappant en moins de 4 minutes

Mise à Sac

Avec ses préparatifs très simples mais une mission finale ardue, ce braquage de GTA à ses afficionados.

Voler la dépanneuse

Vous n’avez qu’à suivre les indications sur la map pour trouver la dépanneuse, assommer le mécanicien qui veille sur elle et repartir avec le véhicule jusqu’à votre planque.

Bon à savoir : pour les 100 %, il suffit de terminer la mission en moins de 3 minutes, de ne pas endommager le véhicule et de la faire rouler à sa vitesse max

Achetez les bleus de travail

Dans n’importe quel Ammu-Nation, achetez des bleus de travail (un de chaque couleur, en moins de 30 secondes, pour obtenir les 100 %).

Voler le camion poubelle

Le camion poubelle se trouve à Mirror Park. Volez-le, et semez la police pour regagner la planque sereinement.

Bon à savoir : pour les 100 %, terminez la mission en moins de 5 minutes, n’abimez pas le véhicule et faites le rouler à sa vitesse max

Achetez les masques

Achetez 3 masques (quelconque, ou 3 identiques, de Hockey Blanc à la Jason, en moins de 20 sec, pour les 100 %), au magasin de masques de plage.

Braquage Mise à Sac

Avec Michael, vous conduisez le camion poubelle jusqu’à destination. Trevor vous informe de l’arrivée du fourgon et il faut alors bloquer la route, avec le véhicule. Vous incarnez ensuite Franklin qui s’attaque au fourgon blindé avec la dépanneuse. Descendez, pour faire sauter les portes arrière.

Les renforts arrivent et le nombre de policiers est impressionnant : il va falloir utiliser habilement les 3 personnages, leurs armes et leurs positions respectives pour vous en tirer. Quand vous avez abattu les hommes et les véhicules gênants, conduisez (avec Franklin) le camion poubelle jusqu’au véhicule prévu pour la fuite et détruisez-le camion. Vous terminerez la mission en livrant le butin à Devin Weston avec Michael.

Bon à savoir : pour les 100 %, il faut détruire l’hélicoptère avec Trevor, tuez 12 ennemis d’un Headshot, avoir une précision finale d’au moins 60 % et changez de personnage 10 fois minimum

Le braquage de Paleto Bay

Cette mission regorge d’action et compte parmi les préférées de joueurs de GTA 5, friands de braquage.

Les préparatifs

Rejoignez Lester à Paleto Bay où vous patienterez quelques instants devant la banque, avant de rejoindre l’arrière de l’établissement en passant par le terrain vague. Sortez de votre voiture et faites sonner l’alarme en tirant dessus, pour observer la manière dont les policiers réagissent à l’alerte.

À vous de choisir entre Trevor Et Michael pour une course jusqu’au laboratoire de meth, où vous déciderez de qui vous accompagnera dans le braquage.

Bon à savoir : pour obtenir 100 %, il suffit de finir premier à la course et de rejoindre la banque en moins de 3 minutes 30

Le Matériel Militaire

Sur la Map, vous verrez le convoi militaire à attaquer. Soyez bien équipés car les membres qui le protègent sont coriaces. Bloquez la route et éliminez tous les hommes, afin que personne ne se lance à vos trousses une fois le camion volé. Vous n’avez qu’à rejoindre le labo de Trevor et répondre à l’appel de Lester.

Bon à savoir : pour les 100 %, tuez tous les ennemis d’un headshot, piégez la route avec une bombe collante

Le braquage de Paleto Bay

A bord de la camionnette, vous rejoindrez la banque à Paleto Bay. Déposez Franklin et pénétrez dans l’établissement. Une fois que le coffre-fort a été ouvert, volez le butin pendant que Trevor vous couvre de l’extérieur. Il ne vous reste qu’à tuer tous ceux qui se mettent sur votre route, avec le personnage de votre choix.

A un moment, vous serez bloqué et vous jouerez alors Franklin au volant d’un bulldozer, qui viendra délivrer ses compères. Il faut les faire monter dans la benne à l’avant et les conduire à l’usine de Cluckin Bell voisine. Sautez sur le train et la mission est accomplie.

Bon à savoir : vous obtiendrez les 100 % si votre précision dépasse les 50 %, que vous avez utilisé plus de 4 000 munitions, fait 1.000.000$ de dégâts à Paleto Bay et fini la mission en moins de 16 minutes

L’Attaque du FIB

Un braquage de GTA 5 difficile, ou les personnages s’en prennent à l’équivalent du FBI dans le jeu : le FIB. A la fin de la deuxième mission préparative, vous aurez deux choix pour mener à bien le braquage : Par le Feu ou Par les Airs.

Nettoyage des bureaux

Discutez avec Lester puis menez-le au parking, en vous garant un peu avant. Le but est de repérer le concierge, via sa plaque d’immatriculation, pour le prendre en filature. Il faudra simplement lui dérober son sac et le porter à Lester pour terminer cette première mission de préparation.

Bon à savoir : pour les 100%, finir la mission en moins de 9 minutes, contrôler toutes les plaques d’immatriculation et ne pas vous faire repérer par le concierge lors de la filature

Plans de l’architecte

Pour cette mission, vous jouez soit Michael, soit Franklin. Il faudra suivre Chip Peterson, qui se trouve devant le Mile High Club, jusqu’à un site de construction où vous emprunterez un ascenseur. Au sommet, vous récupérerez une valise, à remettre à Lester. C’est facile !

Bon à savoir : quittez le chantier en 45 secondes maximum

Voler le camion de pompiers

Une autre mission de préparation assez simple à aborder, puisqu’il suffit de voler un camion de pompier. Le plus simple, c’est d’appeler le 911, pour les faire venir à vous. Débrouillez-vous pour subtiliser le camion et semer la police, avant de rapporter le véhicule près de la planque de Lester.

Bon à savoir : pour les 100 %, n’endommagez pas le camion, utilisez le 911 pour la mission

Attaque du FIB (option Par le Feu)

Place à l’attaque, en vous rendant au bâtiment du FIB. Empruntez l’ascenseur puis faites mine de nettoyer le sol (avec la serpillière présente), tout en posant vos explosifs aux endroits indiqués. Sortez et faites-les exploser.

Vous jouez alors Franklin, dans le camion de pompier, qui débarque et entre dans le bâtiment, pour faire exploser une porte. Dans la pièce, vous trouverez le disque dur recherché et vous n’avez plus qu’à fuir, en rappel via la cage d’ascenseur. Remontez à bord de votre camion et fuyez. Il suffit ensuite de détruire le camion et de regagner la planque pour conclure ce braquage.

Bon à savoir : pour les 100 %, vous devez passer la serpillière en moins de 3 min, finir la mission en moins de 16 minutes, avoir encore 40 % d’oxygène en sortant, et mettre moins de 30 secondes pour vous échapper en rappel

Attaque du FIB (option Par le Airs)

Vous commencerez par mener votre hélicoptère jusqu’au point de chute, au-dessus duquel vous sauterez en parachute. Il vous suffit de faire sauter la porte pour entrer dans le bâtiment, puis de hacker l’ordinateur cible. Attention, vous serez attaqué de toute part lors de ce processus, soyez prêt et n’hésitez pas à changer pour Franklin pour obtenir un peu d’aide.

Sortez et fuyez à bord de l’ambulance pour finir la mission.

Bon à savoir : si vous visez les 100 %, il ne faut tuer aucun civil durant le braquage, vous devrez réaliser 20 headshot, terminer la mission avec un taux de précision de 70 % minimum, pirater le système en 45 sec max, ne pas rater votre atterrissage sur le toit et finir le braquage en moins de 19 minutes

Le coup du siècle

Dernier braquage de GTA 5, c’est le plus complexe et le plus spectaculaire. Lors de la mission de préparation (la 2e), vous aurez le choix entre deux approches pour le mener à son terme : Douce ou Forte.

Reconnaissance

Vous jouez Michael et vous irez faire un tour jusqu’à la banque cible, notamment pour observer les camions à l’arrière. Avec Trevor, vous irez jusqu’à l’aérodrome récupérer un hélico afin de suivre, du ciel, les déplacements des fourgons blindés. Il faudra survoler la zone arrière de la banque, pour que Lester puisse photographier les lieux. Vous aurez deux options pour finir la mission, en ramenant Franklin chez lui (avec Michael) ou en retournant en hélico à Sandy Shores en compagnie de Lester.

Bon à savoir : pour les 100 %, ne vous faites pas repérer par les fourgons, passez sous le pont/sous le tunnel en les suivant, trouvez le trou sur le chantier en moins de 20 sec et finissez la mission en moins de 11 minutes

Préparation

Retrouvez Lester dans le club de StripTease de Trevor pour décider du modus operandi : manière douce (plus simple, moins rémunératrice) ou manière forte.

Herses (Option Douce)

Il suffit de voler un fourgon de la police à l’arrière du poste ciblé, et de semer les véhicules qui se lancent à vos trousses, avant de ramener la fourgon à votre planque.

Bon à savoir : pour les 100 %, le vol et la fuite doivent se faire en moins de 2 min, vous ne devez pas abîmer le véhicule

Vol des Gauntlet à Pillbox Hills / Rockford Hills / Mission Row (Option Douce)

Durant ces trois petites missions, vous devez récupérer les véhicules indiqués (les Gauntlet) et les emmener au Los Santos Customs pour les tuner. Il ne reste qu’à les cacher dans les garages indiqués pour terminer les missions.

Bon à savoir : pour les 100%, il ne faut pas endommager les Gauntlet, il faut respecter les consignes indiquées dans l’email et dépenser 17 000 dollars en tuning

Voler la foreuse (Option Forte)

Pour voler le véhicule, il faut passer par l’arrière en escaladant le mur, afin de ne pas vous faire repérer. Il faudra le livrer non loin du lieu du braquage, pour conclure la mission.

Bon à savoir : pour obtenir 100%, il faut finir la mission en moins de 5 minutes et ne pas se faire repérer

Dernier Arrêt (Option Forte)

L’objectif de cette mission de préparation est de modifier l’aiguillage du train, dans la gare indiquée. Neutralisez les employés et prenez le contrôle de Trévor à bord d’un hélico, pour voler la locomotive du train qui se stoppe. Ramenez-là au hangar de Trévor et répétez l’opération pour voler un des wagons du train.

Bon à savoir : pour les 100 %, terminiez la mission en moins de 4 minutes 30 et ne vous faites pas repérer

Le coup du siècle (Option Douce)

On commence ce braquage par le vol du fourgon qui servira à stocker les lingots d’or. Quand c’est fait, dirigez-vous vers la banque et suivez le vigile. Hackez le système pour changer les feux de signalisation de la zone afin que vos acolytes puissent s’enfuir facilement.

La poursuite se fait alors sous l’autoroute, où vous devez protéger la zone des assaillants le temps que la cargaison soit chargée. Quand c’est terminé, grimpez à bord de votre voiture et suivez vos compères, jusqu’à camion dans le tunnel. Une fois à l’intérieur du véhicule, c’est fini !

Bon à savoir : obtenir les 100 % a ce braquage demande de faire 20 headshot, de changer les feux de signalisation au moins 10 fois et d’avoir une précision finale de 60 % minimum

Le coup du siècle (Option Forte)

Avec l’option En Force, vous creuserez un gros trou à l’aide de la foreuse, pour atteindre directement les lingots d’or dans la salle où ils sont stockés. Faites sauter la porte puis tirez sur la police le temps que la cargaison soit chargée, par vos compères. Shootez l’hélico et frayez-vous un passage sur le parking remplis de policiers, à coup de mitraillette, avant de fuir à bord de votre voiture.

Vous jouerez alors Trevor qui pilote l’hélicoptère, et il faudra rester stable pour permettre à Lester de tuer ses cibles. Il ne reste qu’à apporter le butin jusqu’à la planque choisie pour terminer ce dernier braquage de GTA 5.

Bon à savoir : obtenir les 100 % à ce braquage demande de faire 20 headshot, de changer les feux de signalisation au moins 10 fois et d’avoir une précision finale de 60 % minimum. Vous devrez terminer la mission en moins de 16 minutes

Les braquages de supérettes

On rappelle qu’il est possible d’effectuer des mini-braquages, loin de la complexité des précédents, dans GTA 5. Il suffit d’entrer dans une boutique et de braquer le commerçant, pour vous emparer de la caisse. Semez la police et le tour est joué !

Quel braqueur choisir dans GTA 5 ?

Certains braquages demandent de monter une équipe, avec des braqueurs ayant chacun leur spécificité. Il s’agit de choix stratégiques, pour vous faciliter la tâche mais également pour gagner autant d’argent que possible. En effet, vos acolytes réclament une part du butin final (en %) qui varient fortement de l’un à l’autre. Certains privilégient les braqueurs les plus nuls pour maximiser leurs gains, d’autres préfèrent investir afin de s’assurer d’un casse plus facile. À chacun son style.

Voici les meilleurs braqueurs à débloquer dans GTA, pour mener à bien vos missions et faire le maximum de profit.

Packie Mc Reary

Ce personnage, qu’on connaît de GTA 4, est un braqueur aguerri qui ne prend que 12 % du Butin. Pour y avoir accès, il faut assister au vol d’un drugstore tout près de la maison de Franklin, au début du jeu. Si vous l’aidez à ce moment (qui est une scène aléatoire du jeu) en lui permettant de s’enfuir, il vous sera redevable et vous pourrez le sélectionner en montant votre team.

Chef

Ce fabriquant de méthamphétamine travaille avec Trevor et rappelle bien évidemment le célèbre Heisenberg de Breaking Bad. Il sera dispo pour les braquages de Paleto Bay et Le Coup du Siècle, une fois que le casse Mise à Sac est terminé. Il contacte Trevor à la fin de ce braquage et devient alors disponible pour la suite.

C’est un acolyte de talent, qui ne prend que 12 % du butin.

Rickie Lukens

Rickie est un hacker que les joueurs de GTA 5 plébiscitent pour les braquages dans GTA 5, pour son très faible coût : seulement 4 % du butin ! En effet, ses statistiques en piratage sont basses mais cela n’empêche pas de mener les missions à leurs termes.

Pour l’obtenir, il faut terminer la mission Demande d’ami, et il contactera Michael par la suite.

Taliana Martinez

Taliana est un personnage féminin, chauffeur de talent, qui se montre particulièrement utile lors du braquage du FIB. Son niveau de sang froid est élevé et sa conduite admirable, et elle ne demande que 5 % de revenus.

Pour la débloquer, il faut assister à un évènement aléatoire (avant le braquage du FIB), sur l’autoroute proche du Mont Chiliad et de Braddock Pass, direction nord après le tunnel. Vous verrez une voiture retournée et une femme qui rampe pour s’échapper : c’est elle.

Ramenez-la au plus vite dans la maison de Sandy Shores indiquée pour qu’elle ne succombe pas à ses blessures, et elle devient disponible ! Si elle meurt en route, sachez que vous pourrez retenter le coup.

Quel braquage rapporte le plus dans GTA 5 ?

Les braquages de GTA 5 sont disponibles dans le mode Histoire en dans le mode Online de ce titre.

Sans trop de surprise, c’est le dernier braquage du mode histoire – le Coup du Siècle – qui rapporte le plus, avec des gains qui oscillent entre 201 300 000 dollars ou 201 600 000 dollars.

Dans la version en ligne du titre, c’est le braquage du Cayo Perico qui se révèle être le plus lucratif, avec un gain estimé à 4 570 600 dollars.