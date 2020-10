Le nouvel opus de la saga Assassin’s Creed s’apprête à débarquer sur consoles en cette fin d’année et Ubisoft semble avoir fait les choses en grand, pour ce titre qui vient souffler un vent de nouveautés sur une série qui commençait à s’essouffler. On présente cet Assassin’s Creed Valhalla, son gameplay, ses innovations et on détaille ce qu’on sait jusqu’ici sur ce jeu qui vous propose d’incarner un Viking !

Présentation d’Assassin’s Creed Valhalla : bienvenu chez les Vikings

La série la plus populaire d’Ubisoft nous en aura fait voir du chemin : du moyen âge du premier opus à la renaissance italienne, de la Grèce Antique à la Nouvelle-orléans, on a traversé les époques et voyagé de continent en continent dans la peau de ces assassins qui prennent part à l’Histoire et qui la modifient par leurs actions.

Dans ce 12e opus baptisé Assassin’s Creed Valhalla, nous voilà plongé en pleine ère Viking (entre 871 et 899), dans la peau d’un combattant de ces guerriers massifs et sauvages, que l’on a trop rarement rencontré dans le monde du jeu vidéo. Vous devrez conquérir la Grande-Bretagne en affrontant les autres peuples guerriers de ces terres du Nord, en attaquant des châteaux et en fondant une colonie dont il faudra prendre soin pour la voir prospérer, comme dans un jeu de gestion.

Mais Assassin’s Creed Valhalla est bien un action-RPG moderne, doté de graphismes qui poussent les consoles de 4e génération dans leurs retranchements et qui devrait donner un bon aperçu des capacités techniques des nouvelles machines – la PS5 de Sony et la Xbox Serie X de Microsoft -quand il sortira sur celles-ci. On a particulièrement hâte de voir comment seront mis à profit les fonctionnalités prometteuses de la Dual Sense !

En attendant de pouvoir prendre place dans l’armure d’Eivor, le guerrier viking que vous incarnerez dans cet opus, jetez un œil à la bande-annonce officielle qui vous présente l’histoire :

Les nouveautés de cet Assassin’s Creed Valhalla : gameplay, graphismes, choix du personnage, gestion

La saga des Assassin’s Creed a connu plusieurs évolutions majeures, en passant de simple jeu d’action furtif à la 3e personne à soft de combat plus étoffé, avec notamment des opus avec des batailles navales, puis en évoluant vers le RPG comme ce fut le cas avec Odyssey et son épopée dans la Grèce Antique. Cet Assassin’s Creed Valhalla semble marquer une nouvelle étape, avec plus de choix, plus de responsabilité et une aventure qui s’annonce ultra-complète.

Homme ou femme assassin ?

La première nouveauté est que vous pourrez choisir d’incarner un personnage masculin ou féminin, qui sera toujours baptisé Eivor et qui sera toujours ce chef Viking chargé de lutter contre les templiers (en tant qu’Assassin, comme dans tous les jeux de la série !) et de mener à bien les envies de conquêtes de son clan. Le personnage sera entièrement personnalisable, des vêtements à la coupe de cheveux.

Et si vous désirez changer de sexe durant l’aventure, ce sera possible !

Un nouveau système de combat

Comme tous les Assassin’s Creed, Valhalla propose aux joueurs d’alterner des phases d’explorations nécessaires pour aller d’une zone à une autre et pour réaliser les nombreuses quêtes du jeu et des comabts. Vous marchez souvent, mais vous serez également en mesure de vous déplacer en drakkar, Viking oblige.

Votre navire vous permettra de longer les côtes et de naviguer le long des fleuves de la Grande Bretagne, pour rejoindre vos divers objectifs. On se doute que des combats sur l’eau seront de la partie !

A la manière d’un RPG, vous collecterez de l’expérience, qui sera redistribuée en compétence pour faire évoluer votre personnage et ses capacités, pour miser principalement sur la furtivité ou pour privilégier la force brute. Les fans de la série seront avis de savoir que les lames furtives pour éliminer un ennemi en toute discrétion sont de retour dans Assassin’s Creed Valhalla. Le système de combat a également été retravaillé, puisqu’il permet désormais de porter et d’attaquer à deux armes ! Imaginez votre Viking brandir une hache et une épée pour fracasser ses ennemis…ça donne envie !

Et ce ne sera pas de trop durant les phases d’attaques des forteresses, qui pourraient bien être l’un des éléments les plus prenants du titre. Ces assauts s’annoncent épiques et vous devriez avoir à attaquer ce type de base régulièrement pour étendre votre influence et récolter quelques précieuses ressources.

Un arbre de compétence pour évoluer

A la manière d’un RPG classique, vos combats et vos missions vous rapporteront des points à attribuer à certaines compétences, pour concevoir un guerrier aussi équilibré que puissant. L’intérêt, outre de jouer avec durant le jeu solo, sera de l’importer dans les parties de vos amis pour qu’il récupère des bonus et de l’expérience ! Il pourra être recruté par d’autres joueurs pour s’améliorer !

Des choix décisifs ?

Dans le précédent Assassin’s Creed, le système de dialogues à choix multiples avait déjà été intégré et on est ravis de le retrouver ici. Selon vos choix de réponses et votre attitude, l’histoire pourrait prendre une tournure différente et si on ne sait pas encore dans quelle mesure cela déterminera l’avancée dans le jeu, c’est un élément qui permet de renforcer l’immersion.

En plus de ces choix décisifs, de nombreuses phases aléatoires, déclenchées entre les PNJ, vous demanderont de trancher, sans que cela n’impacte véritablement le cours du jeu. Mais, à l’instar des mini-jeux qui seront toujours de la partie, cela amène une variété dans l’action qui permet de briser la routine. Et si cela ne suffisait pas, Assassin’s Creed Valhalla introduit un système de gestion de village très complet.

La construction d’un village Viking !

Dans la peau de ce chef Viking, vous devez aider votre colonie à se développer et cela passe par la création et la gestion d’un village complet ! Il fera office de QG, pour les réunions, les missions ou la gestion des troupes, et vous devrez construire des bâtiments (forge, atelier, ferme, salle de banquet etc.) et veiller à ce que l’harmonie entre les habitants soit complète.

Entre les diverses échoppes qui vous permettent de vous équiper, les salles de guerre pour choisir vos compagnons d’aventure qui partiront avec vous en mission, et de nombreux bâtiments annexes que vous pourrez visiter pour échanger des denrées ou pour vous divertir, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer dans ce Sim City chez les Vikings !

Plus votre village est massif, plus votre colonie sera crainte et plus vous serez redouté. Un habile mélange entre gloire personnelle et bien-être de votre peuple qui constituera certainement l’un des points les plus intéressant de cet Assassin’s Creed Valhalla.

Ajoutons à cela les nombreux détails dont bénéficie le village (et le jeu dans l’ensemble) pour vous donner l’impression de vivre à l’ère Viking, pour comprendre que le prochain soft d’Ubisoft pourrait bien séduire de nouveaux joueurs, qui n’ont pas forcément suivi la série jusqu’ici !

Assassin’s Creed Valhalla : date de sortie et disponibilité

Assassin’s Creed Valhalla débarque le 10 novembre 2020 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PC et Google STADIA, mais devrait également pointer le bout de sa hache sur le service de Cloud Gaming Amazon Luna quand il sera disponible.

Parviendra-t-il à se hisser parmi les meilleurs jeux Xbox One ou les meilleurs jeux PS4 ?

Ensuite, c’est la PlayStation 5 qui accueillera le titre le 19 novembre prochain dans une version améliorée, qui sera gratuite pour les possesseurs de la version PS4 !

Quel prix pour le jeu d’Ubisoft : les différentes versions proposées

Assassin’s Creed Valhalla sera proposé en plusieurs versions, à des tarifs variables :