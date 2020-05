Pour profiter de votre smartphone dernier cri et exploiter les nombreuses fonctionnalités qu’offrent ces appareils, installez les applications Android les plus utiles du moment ! Avec ce top 20, vous trouverez des outils pratiques pour vous organiser, avec des gestionnaires de fichiers, des calendriers, des suites pour stocker vos documents ou les scanner, des applications pour échanger facilement avec vos proches ou vos collègues et de quoi profiter de votre musique, sur smartphone, avec vos écouteurs sans fil dans les oreilles !

Gratuites ou payantes, ces 20 applications utiles sur Android transformeront votre téléphone en un mini-ordinateur capable de vous épauler à chaque instant.

Les applications Android utiles pour s’organiser

Hormis le fait de vous permettre de téléphoner, un smartphone de qualité vous facilitera la vie chaque jour, surtout si vous téléchargez les applications les plus utiles qui sont mises à votre disposition. Il existe d’excellents GPS hors ligne, qui vous guideront dans le monde entier, des agendas très pratiques pour planifier votre quotidien, et de nombreux outils qui vous assisteront, comme ceux-ci :

Solid Explorer

Solid Explorer est un gestionnaire de fichiers qui permet, comme son nom l’indique, de vous aider à gérer tous vos documents sur votre smartphone. Au sein de cette application Android très utile, vous pourrez, d’un simple glissement, insérer tel ou tel document dans un fichier précis, faire des sauvegardes sur les systèmes de Cloud les plus populaires, rechercher n’importe quel élément au sein de votre smartphone et protéger l’ensemble de vos donnes par des mots de passe.

Quand on utilise souvent son smartphone, pour travailler échanger des photos ou faire circuler des documents téléchargés, un gestionnaire de fichier / explorateur de fichiers est indispensable et celui-ci est très bien conçu.

LastPass

L’application (gratuite, mais disponible en version Premium, avec notamment une identification biométrique) permet de générer des mots de passe et de stocker tous vos mots de passe existants et vos identifiants dans un coffre-fort virtuel, qui ne sera accessible qu’à vous.

Une manière de se faciliter la vie, surtout quand on dispose de nombreux comptes avec, pour chacun d’eux, des pseudos et password qui varient. Une fois qu’on l’a essayé, on ne s’en passe plus !

Adobe Acrobate Reader

L’un des outils les plus connus pour ceux qui créent, modifient et partagent des documents, avec des possibilités immenses pour utiliser le format PDF en toute simplicité. Si vous aussi, vous avez déjà enragé de ne pas pouvoir modeler un document en PDF, de ne pas pouvoir le signe ni modifier un paragraphe, voici l’outil qu’il vous faut.

Adobe Acrobat Reader permet, depuis votre smartphone, d’ouvrir tous les PDF, de les annoter et de les partager en un éclair, et vous pourrez stocker vos fichiers dans le cloud avec la compatibilité avec Google Drive.

L’un des applications Android les plus utiles, qui provoquera un vrai soulagement chez les utilisateurs de PDF !

Google Assistant

Si vous désirez contrôler votre smartphone à la voix et lui donner des ordres ou des indications, comme vous le feriez avec l’une des meilleures enceintes connectées, alors téléchargez en vitesse cet Assistant Google qui répondra à vos sollicitations.

Lancez une playlist musicale, faites un appel instantanément, posez lui une question…Les possibilités offertes par cette application Android utile sont énormes et vous gagnerez un temps fou en l’utilisant.

Google Drive

Google Drive est le système de stockage dans le Cloud de la firme américaine et il vous permet de stocker vos fichiers en toute sécurité, d’avoir un accès rapides à ceux-ci depuis n’importe quel périphérique, de partager vos albums photos ou vos documents avec des proches, tout en ne perdant pas d’espace de stockage sur vos appareils mobiles.

De plus, le Drive de Google est compatible avec de nombreuses app’ Android, pour des transferts intuitifs.

Google Traduction

Cette application de traduction s’est étoffée au fil du temps pour devenir le meilleur outil pour les amateurs de langue. Désormais, elle peut traduire plus de 100 langues de façon relativement correcte, avec pour les plus courantes une traduction parfaite. Si vous voyagez fréquemment, que vous avez besoin de lire des documents dans une langue que vous ne maîtrisez pas ou de converser avec une personne étrangère, c’est l’outil qu’il vous faut.

Mention spéciale à son mode appareil photo, qui permet de traduire en live une image qui se trouve face à l’objectif !

Genius Scan

Genius Scan est un scanner de poche très pratique et simple à utiliser, qui vous permet de scanner n’importe quel type de document, pour les avoir à disposition sur votre appareil mobile sans nécessité d’utiliser un scanner ou une photocopieuse, pas forcément disponible.

Avec ce scan mobile, vos documents deviendront des fichiers que vous pourrez partager rapidement, et qui seront stockés dans l’application au cas où vous en auriez besoin plus tard. En scannant une pièce d’identité, vous n’aurez plus besoin de fouiller dans tous vos fichiers quand on vous demande une preuve lors de contact, par exemple, avec l’administration fiscale.

Pushbullet

Pushbullet est une application Android utile et simple, qui permet de connecter smartphone et PC. Grâce à elle, vous pourrez recevoir vos messages issus des applications de messagerie les plus populaires (qu’on présente plus bas) et répondre, directement depuis votre ordinateur. C’est très pratique, quand on ne peut pas avoir son smartphone sur soi, ou lorsqu’on doit envoyer certains documents stockés uniquement sur un PC, via une application du smartphone !

Tasker

Si Tasker n’est pas l’application la plus facile à utiliser – mais de nombreux tutoriels vous aideront – elle change la vie de ses utilisateurs, qui pourront automatiser plus de 200 actions qu’ils effectuent quotidiennement sur leur appareil mobile. Quand on a saisi le fonctionnement de l’outil, on se rend compte combien il est pratique. Si vous n’aimez pas répéter les mêmes manipulations en permanence, c’est l’application qu’il vous faut.

WiFiAnalyzer

Voici une application Android très utile si vous cherchez à en savoir plus sur votre réseau Wifi, à optimiser votre connexion ou trouver de nouveaux réseaux sans fil dans la zone. Avec un nombre de détails impressionnants pour chaque connexion et la possibilité de savoir si quelqu’un utilise votre Wifi (ce qui affecte votre vitesse de navigation), WiFiAnalyzer vous aidera également à trouver les points d’accès à des réseaux proches, au cas où vous auriez besoin d’une connexion rapidement.

Pour les nomades digitaux, c’est un outil indispensable !

Battery Widget Reborn 2019

Les smartphone les plus récents peuvent être de vraies merveilles technologiques mais aucun n’est encore parvenu à offrir une batterie totalement satisfaisante. Il faut donc constamment veiller à ce qu’elle ne se vide pas trop vite et Battery Widget Reborn 2019 est certainement le meilleur moyen de le faire.

Vous trouverez toutes les informations concernant votre batterie, sa consommation en direct, les programmes les plus gourmands et les manières conseillées pour la faire durer la plus longtemps possible. Grâce à cette app’, vous pourrez utiliser votre smartphone plus longtemps sans avoir à le charger en permanence.

TickTick

Vous êtes du genre tête en l’air ? Quoi de mieux qu’une application de To Do List qui vous permet de gérer votre vie ? Grâce à TickTick, vous recevrez des rappels de tous vos rendez-vous, des anniversaires de vos proches et des achats à ne pas oublier, pour une organisation quotidienne sans faille.

Si l’interface est un peu austère, on comprend vite le fonctionnement de ce programme bien utile !

Les meilleures applications Android pour communiquer

La fonction de base d’un smartphone est de communiquer et que ce soit sur téléphone ou sur Tablette, il existe de nombreuses applications Android utile pour le faire gratuitement. Voici les plus utilisées et les plus fiables !

Messenger

Messenger est le système de communication le plus utilisé au monde et il offre pas mal de fonctionnalités, gratuites, pour discuter avec le monde entier. Hormis les classiques échanges de message, il sera possible de passer des appels avec ou sans caméra, d’envoyer des photos en direct, de partager des fichiers de personnaliser des images ou de votre prendre en photo avec des filtres, comme sur Snapchat.

Le système de notification, avec des bulles qui envahissent votre écran, peut être pénible mais vous ne serez jamais déconnecté ! Seul défaut, il est nécessaire d’avoir un compte Facebook pour l’utiliser.

WhatsApp

Bien que le propriétaire de WhatsApp soit le même que celui de Messenger (Facebook), cette application en vous demande qu’un numéro de téléphone pour communiquer gratuitement avec l’ensemble de vos contacts. Il est possible d’appeler, d’échanger des messages, de créer des groupes de conversation privés, ou de laisser des messages vocaux.

C’est l’une des applications les plus utilisées et elle permet à ceux qui ne souhaitent pas avoir d’abonnement téléphoniques de rester en contact !

Gmail

Pour lire vos mails, si vous êtes un utilisateur du service de messagerie Google, optez pour l’application Android de la messagerie, qui se montre très ergonomique. Elle répond vite, utilise un code couleur clair et vous donne accès à votre messagerie depuis votre appareil mobile, pour consulter vos messages, répondre et organiser vos mails.

Bien sûr, des applications Android similaires existent pour toutes les boîtes mail les plus utilisées !

Slack

Destiné aux professionnels avant tout, Slack est une appli’ Android très utile pour échanger avec tous vos collaborateurs. Vous pourrez organiser les discussions par groupe, par thème, ouvrir des boîtes de discussions précises avec 1, 2 ou 20 interlocuteurs, par exemple, et chacun pourra émettre ses avis ou partager une de ses productions, via cet outil collaboratif très bien conçu.

Twitter

Pour ne rien perdre de l’actualité, pour suivre les informations en temps réel concernant des célébrités, des pays, des sites, ou pour donner votre avis sur tel ou tel événements, Twitter est l’application Android qui vous sera la plus utile.

Devenu, au fil du temps, l’outil internet le plus utilisé pour de l’actualité en live, il permet de suivre / d’être suivi, pour une sélection pertinente de ce que vous désirez voir, mais vous pourrez également faire des recherches précises ou consulter les tendances, qui traitent d’un sujet brulant. Apprenez à maîtriser les Hashtag (#) et vous ne pourrez plus vous passer de Twitter.

Divertissements : les app’ Android les plus utiles pour la musique !

Pour profiter de votre smartphone pour du divertissement, certaines applications sont des must-have ! Voici nos 3 app’ Android favorites pour la musique et la vidéo !

YouTube

Incontournable, l’application Youtube vous donne un accès libre et illimité à des milliers de clips, de musiques, de video en tout genre, qui permettront à chacun d’y trouver son compte. Que vous soyez Hip Hop ou Jazz, que vous aimiez les documentaires historiques ou les vidéos de Youtubeurs, que vous souhaitiez voir des chaines d’informations en direct ou bien revoir de vieux programmes, il y a tout sur YouTube.

Et si vous désirez partager du contenu ou commenter, il vous suffira de vous inscrire et de créer votre propre chaine !

Spotify

Spotify est une bibliothèque musicale colossale, accessible gratuitement (avec publicité et lecture aléatoire) ou avec un abonnement, qui vous permet d’écouter des milliers d’artistes. Tous les genres sont représentés, et on croise des célébrités, autant que de petits indépendants.

Avec des playlists toutes faites, la possibilité de créer les vôtres, des suggestions pour découvrir de nouveaux talents, ce sont des heures et des heures de musique qui s’offrent à vous avec cette application Android utile et addictive, qui vous accompagnera partout.

Shazam

Si vous ne connaissez pas encore Shazam, préparez-vous à découvrir l’une des meilleures applications jamais créées pour les mélomanes. Ce programme reconnaît n’importe quelle chanson en quelques secondes et vous ne passerez plus des heures à vous tourmenter en vous demandant quel était ce morceau qui vous dit quelque chose, ou qui est cet artiste à la voix sublime que vous aimeriez garder en tête.

Avec Shazam, vous n’aurez qu’à ouvrir l’application et mettre le téléphone à proximité de la source musicale, pour découvrir qui se cache derrière le morceau. Tout simplement génial !

