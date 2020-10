Après Google avec Stadia et les géants du jeux vidéo que sont Sony et Microsoft, c’est au tour d’Amazon de se lancer sur le marché du Cloud Gaming. L’offre Amazon Luna annoncée le 24 septembre 2020 propose des jeux en 4K, une manette spéciale et un accès à différents jeux depuis plusieurs plateformes. De quoi séduire les gamers ?

L’offre Amazon Luna et ses spécificités

L’année 2020 marquera un tournant dans le monde du jeu vidéo, avec la sortie des nouvelles consoles de jeux des principaux acteurs du marché (la PS5 pour Sony et les différentes Xbox série pour Microsoft) mais également l’arrivée en force d’une nouvelle forme de jeux : le Cloud Gaming.

A l’instar du Xbox Game Pass de Microsoft, de Sony avec le Playstation Now ou de la tentative (pas franchement réussie) de Google avec son service Stadia, Amazon lance Luna, un service de jeu vidéo à la demande qui proposera une centaine de jeux à sa sortie.

Fort d’un partenariat avec Ubisoft, qui pourrait proposer quelques exclusivités sur la plateforme et rendre disponibles ses dernières productions (comme Assassin’s Creed Valhalla ) et de l’intégration en natif de Twitch, pour séduire les streamers, Amazon Luna pourrait avoir une carte à jouer dans un univers du gaming ou le dématérialisé prend de plus en plus de place.

Comment fonctionne Amazon Luna ?

Pour profiter des titres de la plateforme Amazon Luna, qui fonctionnera un peu comme un Netflix du jeu vidéo, il suffira de choisir le titre que vous voulez pratiquer depuis l’un des appareils compatibles – PC, tablette, smartphone, Smart TV – et de le lancer pour y accéder.

Quelles manettes pour Amazon Luna ?

Les meilleures manettes de jeux seront compatibles avec Amazon Luna (ainsi que le duo Clavier/souris) mais la firme américaine proposera une manette spéciale, qui se connectera directement en Wifi pour permettre une fluidité à toute épreuve. Pour l’instant, certains services de jeux en Cloud souffraient de temps de latence empêchant les parties de se dérouler dans de bonnes conditions et cette technologie, déjà utilisée par Google Stadia, permet de contourner cette lacune.

Cette manette, dont le design oscille entre un contrôleur de Switch Pro et la manette Xbox, sera vendu au prix de 50 dollars environ et pourra également se connecter via Bluetooth ou USB pour le jeu hors-ligne. Elle intégrera l’assistant vocal Alexa, pour des contrôles simplifiés !

Quelle configuration pour jouer ?

Techniquement, les promesses d’Amazon Luna sont belles, avec des jeux en 1080P / 4K qui tourneront à 60 Fps. Pour cela, il faudra être doté d’une configuration avec une bande passante d’au moins 10 Mbp/s (pour le 1080p) et d’un minimum de 35 Mps / s pour la 4K. Pas étonnant quand on sait que les serveurs utilisés – ceux de la société Amazon Web Services – proposent des configurations proches de gros PC pour gamers.

Il faudra être équipé d’’appareils qui fonctionnent sous Windows 10 sous Mac avec l’OS 10.13+, ou via les serveurs Web de Chrome et Safari pour les tablettes et smartphone. De plus, la consommation de données peut s’élever à environ 10 Go / heure, en 1080p, ce qui nécessite un abonnement internet illimité.

Si tout cela fleure bon les heures de jeux dans les nuages, on attend d’avoir le service en main pour ne pas connaître la même déception qu’avec Stadia ! D’ailleurs, quand pourra-t-on poser les mains sur Amazon Luna ?

Prix et disponibilité d’Amazon Luna

Pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée pour Amazon Luna mais il est certain que le service sera disponible en 2021…du moins au Etats-Unis. On ne sait pas si ce service de gaming en Cloud arrivera jusqu’à chez nous, mas en cas de succès, c’est probable.

Pour le moment, seuls les joueurs américains peuvent accéder à l’early access, sur invitation, afin de savoir ce que vaut réellement ce service. Pour cela, ils disposeront de deux offres qui permettent e comprendre un peu plus le business modèle de la firme :

Une offre Luna + à 5.99 dollars / mois qui permet de jouer en illimité aux titres du catalogue, en 1080 p à 60 fps (4K a venir) et cela sur 2 appareils en simultané.

Une offre Ubisoft, dont le prix reste à définir, qui donnera accès aux titres de l’éditeur, dans des versions complètes et collector, avec 1080 p à 60 fps (4K par la suite) et la possibilité de jouer sur 1 appareil.

Faut-il penser que chaque éditeur (Ubisoft, Team 17, Capcom…) aura sa propre chaîne, à laquelle il faudra s’abonner pour jouer ? Existera-t-il des offres complètes avec des catalogues variés ? Des questions qui restent en suspens pour le moment, mais qui montrent qu’Amazon ne souhaitent pas reproduire les erreurs de Google avec son abonnement mensuel + des jeux à acheter au prix fort individuellement.

En parlant de jeux, à quoi peut-on jouer sur Amazon Luna ?

Quels jeux pour Amazon Luna ?

Le catalogue d’Amazon Luna, qui sera en constante évolution, contient pour l’instant une centaine de jeux plus ou moins récents. La variété est de mise, avec la présence de titres de course (comme GRID), de jeux d’horreurs (comme Resident Evil 7 ou Metro Exodus), de jeux de gestion (tel que Two Point Hospital) et une pléthore de titres en tout genre, qui vont de Control à Sonic Mania en passant par Tennis World Tour 2 ou The Surge 2.

De quoi attirer les joueurs de tout bord – PC et Consoles – qui trouveront de quoi s’occuper de longues heures.

En plus de voir le catalogue s’étoffer au fur et à mesure de son développement, le service Luna de la firme de Jeff Bezos devrait accueillir des jeux exclusifs, développés spécialement pour Amazon Luna et disponibles uniquement sur ce service de Cloud Gaming.

Il ne reste qu’à patienter pour découvrir cette nouvelle forme de jeu, qui pourrait bien finir par ringardiser définitivement les bonnes vieilles cartouches et les disques auxquels sont habitués les plus anciens !

