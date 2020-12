Les STR – ou Jeux de Stratégie en Temps Réel également appelé RTS en Anglais – ont eu leur heure de gloire dans les années 90-2000 avant de se raréfier, autant sur PC que sur consoles. Ces jeux comme Age of Empire, l’un des plus grands représentants du genre qui compte 7 épisodes, ont toutefois l’avantage de très bien vieillir et il est possible de se replonger dans des titres plus anciens, avec le même plaisir ! On vous propose ici 15 jeux de stratégie, classés du plus récent au moins récent, pour que vous puissiez mettre à profit vos talents tactiques.

Organisez vos armées sur des Map futuristes, dans des mondes médiévaux ou en plein univers heroic-fantasy et menez à bien quête pour sauver la planète ou faire prospérer vos peuples !

Notre top 15 des jeux comme Age of Empire

Age of Empire est un jeu vidéo de stratégie en temps réel sorti en 1997, qui propose au joueur de prendre les rênes d’une civilisation antique pour l’aider à se développer, grâce à l’amélioration de sa technologie, des victoires lors de guerres entre peuples et le développement de ses ressources, le tout dans un contexte historique très prenant.

Véritable carton à sa sortie, ce RTS donnera ses lettres de noblesse au genre et rendra amoureux de la stratégie en temps réel tout une génération de gamer. Ces suites, tout aussi bonne bonnes, permettront aux amateurs de continuer à pratiquer mais le genre du jeu de stratégie en temps réel devient peu à peu désuet, pour laisser place à des titres plus bourrins.

Heureusement, il existe des jeux comme Age of Empire qui valent le détour ! On vous en a sélectionné 15, avec des ambiances variées, pour vous permettre d’assouvir vos envies !

Goodgame Empire (2012)

Ce jeu de stratégie en ligne, régulièrement mis à jour depuis sa sortie en 2012, vous propose de construire votre château et de l’étendre, afin d’être à la tête du plus grands des empires !

Pour cela, vous aurez moults possibilités : nouer des alliances avec les nombreux autres joueurs à travers le monde (plus de 12 millions de joueurs sont actifs !), échanger des matières premières ou lever une armée puissante, afin de faire la guerre et de vous emparer des terres voisines par la force !

Ce jeu, qui a obtenu le prix du public de la catégorie meilleur jeu sur navigateur aux European Games Award 2012, est gratuit et bien qu’il propose des microtransactions pour évoluer plus vite, il n’est pas nécessaire de payer pour gagner. En prenant les bonnes décisions, vous forgerez un empire puissant rapidement.

Avec des graphismes agréables en mode cartoon, une inscription gratuite et facile via mail ou Facebook, et une vaste communauté de joueurs près à en découdre, on ne s’ennuie pas sur ce RTS à la Age of Empire qu’on vous recommande !

Age of Wonders III (2014)

Age of Wonders est une série souvent comparée à celle des Heroes Might and Magic, pour son gameplay et son univers. Le premier titre est sorti en 2000 et ce troisième opus, le plus récent, vous permet toujours de choisir entre les différentes races : Draconiens, Orques, Humains, Hauts-Elfes, Nains et Gobelins.

Vous planifierez vos actions sur les maps et vous occuperez de gérer vos villes et vos relations diplomatiques, avant de partir à l’assaut de ce monde Heroic Fantasy. Parmi les spécificités de ce jeu, le contrôle d’un héros qui peut être décisif sur la victoire finale. Même si la partie Gestion est un peu en deçà de ce qu’on trouve dans les RTS les plus sophistiqués, les combats sur les immenses Maps vous donneront du fil à retordre et vous obligeront à penser vos actions, sous peine de vous faire massacrer.

Pour un jeu comme Age of Empire, dans un monde medieval-Fantasy, cet opus de la série Age of Wonder et ses jolis graphismes est un choix intéressant, qui figure parmi les meilleurs représentants récents du genre.

Command and Conquer: Tiberium Alliances (2012)

A la simple évocation de ce titre, certains ont certainement des frissons… Command and Conquer a pour de nombreux joueurs été le premier jeu de stratégie en temps réel, grâce notamment à sa version sur Playstation qui a permis de démocratiser le genre en 1995.

Après plusieurs suites, on retrouve la série de stratégie militaire en 2012, avec ce titre massivement multijoueur qui replonge le gamer dans l’univers qu’il connaît bien, prêt à lutter pour récupérer le Tiberium et les Cristaux qui serviront à bâtir son armée.

Vous pourrez ainsi affronter d’autres joueurs en ligne, en développant vos armées, en créant de nouvelles structures et en pensant vos actions, car les batailles sont bien plus stratégiques qu’on ne l’imagine lors des premiers affrontements.

Un très bon jeu, dans lequel vous pourrez même créer votre propre alliance et prendre le contrôle d’une faction, si vous avez l’âme d’un commandant !

Total War : Napoleon (2010)

Parmi les jeux comme Age of Empire qui mérite leur place au Panthéon du RTS, il y a les titres de la série Total War. Véritables bijoux de stratégie retraçant les grandes batailles historiques de notre monde, avec des conquêtes mondiales, des batailles terrestres ou navales et un aspect de gestion géopolitique développé.

Ce Total War : Napoléon vous demande de prendre les commandes des armées napoléoniennes (ou de celles de ses ennemis) et de rejouer l’Histoire. Dans ce Wargame de toute beauté, vous participerez à des guerres qui affichent parfois plusieurs milliers de soldats à l’écran, et la seule manière de vaincre est de faire parler vos fins talents de tacticiens. Sinon, c’est la défaite assurée !

Petit chef-d’œuvre du genre, ce jeu de stratégie en temps réel est gourmand et un bon PC de Gamer est requis pour le faire tourner sans mal. Si vous êtes équipés, foncez et participez à des conquêtes à la manière de Napoléon.

Starcraft 2 (2010)

Dans un univers de science-fiction dans lequel se mêle humains en exil et races extra-terrestres, vous prendrez part à des combats entre factions, dans ce monde ou il faut faire évoluer votre technologie et vos troupes, pour espérer avancer. Véritable légende dans le monde du jeu vidéo (le premier Starcraft est le RTS le plus vendu de l’Histoire), cette saga est encore extrêmement populaire et les tournois entre joueurs professionnels sont légions.

Avec des graphismes de très bonne facture, une fluidité exemplaire et surtout un gameplay qui ne souffre de quasiment aucun défaut, Starcraft 2 est considéré comme le meilleur jeu de stratégie en temps réel par de nombreux joueurs. Si vous cherchez un jeu comme Age of Empire, mais dans un univers totalement différent, vous devriez trouver votre bonheur avec le titre de Blizzard.

Anno 1404 (2009)

Dans ce jeu de gestion stratégique, il va vous falloir construire des bâtiments, des villes et des régions, qui formeront une civilisation. Cet opus vous emmène à l’Est du monde, pour vous faire bâtir des civilisations orientales. Débarquez sur une île, et commencez à l’aide de vos premiers colons à façonner votre monde.

Vous découvrirez alors les charmes des bâtiments d’Orient, suivrez les ordres de l’empereur qui vous demandera quelques faveurs et vous acquérez le rang qui vous est dû, si vous parvenez à faire prospérer votre peuples, malgré les dangers qui guettent.

Malgré l’absence d’un mode multi (dû à la sortie d’Anno en ligne…), on passe vite de longues heures sur ce Sim-city like qui réussit à procurer le même plaisir qu’un Age of Empire. Une vraie réussite !

Sin of a Solar Empire (2008)

Les amateurs d’ambiance spatiale ne pourront pas passer à côté de l’un des RTS les plus complets du genre : Sin of Solar Empire. Grosse surprise à sa sortie en 2008, le jeu a su séduire un public de gamers très pointilleux grâce à un gameplay complexe, mais accessible si on prend le temps de se plonger dans l’aventure.

Ici, le but sera de conquérir des planètes, pour étendre son contrôle de l’univers. Avec les bonnes alliances, les trahisons de rigueur, de la R&D (Research and Development) menée correctement et des batailles colossales, vous deviendrez un général reconnu dans la galaxie.

Des heures de jeu en perspective, avec un titre à la Age of Empire qui sans être le plus beau du marché, est sans nul doute l’un des plus gratifiants quand on gagne une guerre et qu’on conquiert une planète !

Company of Heroes (2006)

Focalisé sur la seconde guerre mondiale, Company of Heroes est un jeu de stratégie en temps réel qui débute par le débarquement américain en Normandie. De quoi vous mettre dans le grand bain immédiatement !

On retrouve tous les détails bien connus des amateurs de cette période historique, les soldats américains et leurs armes, les chars d’assauts comme le Sherman M4A3, des véhicules de reconnaissances tel que le M8 Greyhound et on peut rejouer l’histoire, dans ce titre qui s’est imposé dès sa sortie comme l’un des meilleurs représentants du genre.

L’histoire est prenante et vos décisions stratégiques devront être mûrement réfléchies, si vous ne voulez pas sacrifier inutilement vos soldats. Capturez les avant-postes, et avancez prudemment pour ne pas vous faire décimer par une pluie de mortier ou par les tirs d’un sniper embusqué.

Un excellent jeu à conseiller à tous les amateurs de STR de guerre réalistes !

Warhammer 40.000 : Dawn Of War (2004)

Basé sur la franchise Warhammer 40.000 et ses soldats futuristes surarmés, qui dérive du jeu de plateaux du même nom avec ses figurines à peindre, vous incarnerez ici une des factions d’un monde chaotique, dans lequel la guerre fait rage. Pour vivre, il faudra développer des troupes puissantes et concevoir une armée équilibrée, avant de partir à l’assaut des ennemis ou de tenter de résister à leurs attaques violentes.

Si graphiquement, le jeu souffre un peu du poids des années et que sa campagne solo est un peu courte, Warhammer 40.000 : Dawn Of War reste jouissif en mode multijoueur. En gérant bien vos ressources et en adoptant des ruses militaires bien senties (embuscades, prise à revers…), vous guiderez vos escouades comme le talentueux général que vous êtes !

Un STR qui fera office de très bon défouloir à plusieurs !

Rise of Nations (2003)

Si vous êtes à la recherche de jeux comme Age of Empire, alors ce STR historique édité par Microsoft est l’un des jeux qui s’en rapproche le plus. Les siècles défilent, à mesure que vous développez vos civilisations et vous verrez vos structures évoluer, jusqu’à parvenir à des technologies futuristes si vous êtes persévérants.

Le vaste choix de nation et la carte du monde permettent des centaines d’heures de jeu et vous pourrez même créer une histoire de toutes pièces via l’éditeur de scénario. C’est beau, fluide, et on retrouve ce sentiment de pouvoir que confère la série AOE. Et malgré son âge, le titre n’a pas pris une ride !

Homeworld 2 (2003)

On retourne dans l’espace, avec l’univers pour terrain de jeu, dans ce STR futuriste qui demande au joueur de gérer une flotte spatiale afin de protéger votre vaisseau-mère et de permettre à votre peuple de survivre malgré les menaces de l’espace, dans un mode solo court mais intense.

Avec une interface très complexe, qui demande une bonne dose d’implication initiale sous peine d’être rapidement largué, et une jouabilité plaisante, grâce notamment à un contrôle total de la caméra, Homeworld 2 est le digne successeur de son aîné et s’impose comme un acquisition essentielle, pour les fans de jeux de stratégie dans l’espace. Bien scénarisé, avec une bande sonore réussie que vous apprécierez avec de bonnes enceintes pour PC, il occupe encore de nombreux afficionados en ligne !

Age of Mythology (2002)

Age of Mythology est le jeu le plus proche d’Age of Empire de cette sélection et pour cause : ce sont les mêmes développeurs qui sont à l’origine de ce spin-off basé sur la mythologie grecque. Le gameplay est quasiment identique, tout comme les phases de jeu et de batailles qui sont cette fois-ci agrémentés d’un peu de fantastique.

Très joli, et aussi intéressant en solo qu’en mode multijoueur, AOM reste de nos jours l’un des jeux préférés des amateurs de stratégie en temps réel et il suffit de tester le titre pour comprendre pourquoi.

Warcraft III (2002)

Sorti durant l’âge d’OR des RTS, le jeu Warcraft III de Blizzard a tout simplement changé le monde du gaming, proposant une expérience inoubliable pour les joueurs qui s’y sont essayé. Après deux premiers opus très réussis, Warcraft III optait pour un moteur graphique novateur et l’action frénétique du titre, avec ses joutes violentes entre Humains, Orcs, Elfes ou Nains lui ont apporté le succès qu’il mérite. D’ailleurs, l’éditeur sortira en 2004 World of Warcraft, qui est toujours l’un des MMO les plus populaires à travers le globe.

Si vous cherchez un jeu comme Age of Empire, mais plus violent, plus speed et beaucoup plus sombre dans son univers, voilà le jeu qu’il vous faut ! En 2020, il a été réédité sur le titre Warcraft III : Reforged.

Stronghold Crusader (2002)

Partez à la conquête de Jérusalem, entre le 11e et le 12e siècle, dans ce jeu de gestion / stratégie très sympa. L’aspect historique est bien mis en scène et à la manière d’un livre d’histoire, on en apprend plus sur les enjeux de nos actions. Une fois le scénario mis en place, vous bâtirez votre armée pour convertir de nouvelles âmes à vos croyances… épée à la main !

Si désormais, le titre accuse le poids des années en termes de graphismes, il n’en reste pas moins très agréable à jouer, avec notamment une parte de gestion de forteresse très fournie.

Heroes of might and magic 3 (1999)

Inspiré par les jeux de rôles / de cartes qui ont fait la légende de Might and Magics, Heroes of might and magic 3 plonge le joueur dans un monde medieval-fantasy au sein duquel il devra gérer plusieurs aspects de son armée.

Le titre se découpe en phase de collecte de ressources, de développement du commerce et de la diplomatie, et évidemment en phase de batailles acharnées. Le mode solo est extrêmement long et le mode multi permet de découvrir les ruses les plus élaborées de joueurs humains.

A sa sortie en 1999, il était considéré comme l’un des meilleurs STR et il est facile, encore aujourd’hui, de lui trouver tout un tas de qualités !

Command and conquer Alerte Rouge (1996)

On terminera ce top 15 des jeux comme Age of Empire par un autre opus de la saga Command and Conquer : Alerte Rouge ! Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que ce jeu, à l’instar du premier Command and Conquer, aura une saveur particulière pour les joueurs qui l’ont connu à l’époque et que malgré son âge, le titre reste très prenant !

Le scénario qui vous place dans une réalité alternative est entrecoupé de scènes vidéo kitsch mais ô combien comiques aujourd’hui, et la variété des factions, qui ont toutes un gameplay particulier, promet des heures de jeu à ceux qui voudront se replonger dans ces aventures. Collectez vos ressources, construisez des bases solides et menez vos troupes à la victoire pour défendre la paix, dans ce STR légendaire !

