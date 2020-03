La marque française Wiko a présenté deux nouveaux venus dans la gamme View : le view 4 et le View 4 lite. Deux smartphones à petits prix, qui s’adressent aux consommateurs qui cherchent le bon compromis entre technologie et facilité d’usage. Découvrons ce que réservent ces modèles, leurs prix et la date de sortie annoncée.

Les caractéristiques techniques de View 4 et 4 lite de Wiko

Le marché de la téléphonie est bercé actuellement par les présentations d’appareils ultra novateur, comme le Samsung Galaxy Z Flip, un modèle pliant qui étonne et qui plonge l’utilisateur dans le futur, ou des smartphones bien plus classiques, qui souhaitent séduire le grand public, comme c’est le cas pour le Sony Xperia L4 ou pour les modèles qui nous intéressent aujourd’hui : les View 4 de Wiko.

Destinés à remplacer les View 3, ils misent sur la sobriété et sur un rapport qualité/prix intéressant pour plaire aux futurs acheteurs. Voici un tour d’horizon de ce qu’on sait sur ces smartphones français.

Fiche Technique

Niveau design, rien de bien étonnant, avec un View 4 disponible en 3 coloris (Cosmic Blue », « Cosmic Gold » et « Cosmic Green ») et un écran LCD de 6,52 pouces en format HD+ avec une dalle LCD. En termes de finitions, il faut préciser que la version lite et son effet revêtement plastique fait un peu cheap…

Le processeur SoC Helio A25 de médiatek d’une puce 8 cœurs avec une cadence de 1.8 Ghz et sa mémoire vive diffère selon le modèle. Le View 4 classique possède 3 Go de mémoire quand sa version lite n’en possèdera que 2.

Idem pour le stockage, avec un modèle de base à 64 Go pour seulement 32 Go d’espace pour le View Lite 4. Bien sûr, il est possible d’accroître cet espace en ajoutant une carte micro SD.

Les appareils disposent d’une prise jack pour brancher les écouteurs et d’un port Micro USB.

Quelle batterie pour les view 4 ?

Avec une batterie de 5 000 mAh (pour le View 4) et de 4000 mAh (pour le View 4 Lite), l’autonomie annoncée serait respectivement de 3 jours et de 2 jours selon le modèle, ce qui est plutôt prometteur.

Appareil Photo

Sur les deux modèles, on retrouve un triple capteur, avec un appareil principal à 13 megapixels, un capteur pour les portraits à 2 megapixels et un capteur ultra grand-angle à 5 megapixels. C’est assez classique, pour un rendu plus qu’acceptable.

Pas de capteurs d’empreintes digitales

Ce qui pourrait faire tiquer certains consommateurs, c’est l’absence de capteurs d’empreintes digitales pour sécuriser l’appareil. Alors qu’il était présent sur les modèles de View 3, il a purement et simplement disparu ici, au profit d’un système de reconnaissance faciale via le capteur à selfie.

Un choix que la marque française justifie par le fait que de moins en moins d’utilisateurs se servent du système à empreintes et que, à l’instar d’Apple et de Google avec leurs derniers appareils.

Tarifs et disponibilités des View 4

Les deux nouveaux appareils de Wiko seront vendus aux tarifs respectifs de 169 euros pour la versions View 4 et de 129 euros pour le modèle View 4 lite.

Une version View 4 plus, dont les caractéristiques n’ont pas encore été détaillées pourrait voir le jour au tarif de 199 euros maximum, avec notamment un port USB-C qui manque aux modèles présentés ici.

Concernant la date de sortie de ces smartphones, le modèle View 4 sera lancé en mars, tandis que sa version Lite devrait débarquer courant avril quant à la version +, il faudra patienter au moins jusqu’à l’été prochain pour la découvrir !