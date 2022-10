Top 10 des smartphones Android les plus puissants en Septembre 2022

Rien de mieux qu’un top 10 des smartphones Android les plus puissants de Septembre 2022 pour bien commencer la rentrée.

Si vous avez envie de vous offrir un nouveau smartphone Android haut de gamme et puissant et que vous ne savez pas lequel choisir parmi tous les modèles disponibles, nous avons ce qu’il vous faut : une liste des 10 smartphones Android les plus puissants du marché.

Les goûts et les couleurs sont quelques de choses de bien subjectifs. Mais il n’y a rien de subjectif dans la puissance d’un smartphone, après tout, les chiffres ne mentent pas. Et si vous cherchez un Android puissant pour vous proposer une expérience d’utilisation parfaite, vous pouvez faire confiance à Antutu, une application qui permet de tester la puissance des smartphones Android. Alors, qui est le plus fort ?

Les 10 smartphones Android les plus puissants de Septembre 2022

Arrivant premier et éclatant la concurrence, l’Asus Rog Phone 6 reste encore grand vainqueur. Il l’était déjà en Juillet et Août, c’est donc sans surprise qu’on le retrouve à nouveau en tête de liste pour Septembre 2022. Pas étonnant venant de la part du smartphone Android qui a été conçu de A à Z pour le gaming. C’est pourquoi il propose les meilleures performances possibles grâce à sa puce Dimensity 9000+.

Les chiffres donnés pas Antutu montrent que les processeurs du Asus Rog Phone 6 ont atteint un score de 286,017. Ce qui est tout simplement incroyable. Comparé au OnePlus Ace Pro qui n’atteint que les 257,385, la différence se fait sentir.

En seconde place, on retrouve le OnePlus Ace Pro détenteur de la puce Qualcomm : Snapdragon 8+. Et vous allez voir que cette puce, qui n’est pas la plus puissante, certes, n’en reste pas moins une bête de performance et se retrouve dans tous les autres smartphones Android de ce classement. Le OnePlus Ace Pro n’est d’ailleurs pas loin derrière l’Asus Rog Phone 6 en matière de performance.

En troisième et quatrième place on retrouve l’iQOO 10 Pro ainsi que l’iQOO 10 Pro possédant, eux aussi, le Snapdragon 8+ de Qualcomm. C’est assez impressionnant de voir à quels points cette puce est utilisée par la concurrence. Proposant des performances à des prix abordables, ce sont des smartphones Android à ne pas manquer.

En cinquième et sixième place, l’iQOO 10 et le Motorola X30 Pro ne sont pas loin derrière. Sans surprise, ces smartphones Android puissants sont, eux aussi, alimentés par la puce de Qualcomm. On commence à entrer dans le milieu de gamme avec des smartphones puissants, mais aussi plus abordables.

Et pour finir, nous retrouvons tout en bas du classement trois smartphones Xiaomi : le Xiaomi 12S Pro, le Redmi K50 et le Xiaomi MIX Fold 2 pour finir. Tous les trois, eux aussi, détenteur de la puce Snapdragon 8+. Comme quoi, si vous voulez un smartphone Android puissant et abordable, cette puce est un incontournable.

Il n’y a plus qu’à attendre l’annonce du Snapdragon Gen 2 pour voir comment ce podium risque de bouger avec une puce bien plus performante que celle d’Asus. Alors, quel smartphone de notre top 10 smartphones Android vous donne envie ?