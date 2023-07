Suivre une formation développeur web en 2023 : un tremplin vers une carrière tech réussie

L’apprentissage du code va bien au-delà de l’acquisition des compétences techniques. En effet, il favorise le développement des soft skills à forte valeur ajoutée, tels que la créativité, l’adaptabilité et l’esprit analytique. Ces compétences sont de plus en plus prisées dans le monde professionnel.

Pourquoi suivre une formation développeur web avec La Capsule ?

Avec l’infiltration du code dans nos applications mobiles et sites web, il est indéniable que cette compétence est devenue incontournable. Que ce soit pour travailler dans la tech ou pour communiquer avec les équipes de développeurs, le code est devenu un prérequis essentiel. Pour les entrepreneurs, la maîtrise du code est très utile pour créer le minimum viable product de leur propre produit.

C’est là qu’intervient La Capsule, une école de développement innovante qui prépare en seulement 10 semaines à devenir développeur web et mobile aguerri. Ce qui distingue La Capsule, c’est sa pédagogie unique centrée sur les projets concrets et son enseignement des technologies les plus modernes du marché.

La Capsule : une méthode d’enseignement innovante

Au cours de sa formation developpeur web intensive de 10 semaines, les élèves de La Capsule sont immergés dans un environnement propice à l’apprentissage grâce à une méthode par projet. En 2 mois, ils se lancent dans la réalisation de 7 applications web et 2 projets d’applications mobiles. Les concepts théoriques étudiés le matin sont immédiatement mis en pratique l’après-midi, permettant aux apprenants de consolider leur compréhension et d’acquérir une solide expérience de programmation.

Cette approche interactive et pratique donne des résultats probants, comme en témoignent les centaines d’anciens étudiants qui ont brillamment réussi leur formation et qui sont désormais à des postes de développeurs professionnels dans la tech.

61% d’entre eux ont obtenu des postes dans le domaine de l’IT & Software Engineering, faisant carrière en tant que développeur frontend ou backend, développeurs d’applications mobiles ou même data analyst. Ils ont su transformer leurs compétences en opportunités concrètes dans le monde de la technologie. Quant aux autres, ils ont choisi de se lancer en tant que product owner, product manager, ou même chef de projet web, démontrant leur capacité à diriger et à innover dans des projets techniques.

Et ce n’est pas tout, leur Job Report 2023 montre ainsi que la très grande majorité de leurs alumnis (91%) occupent des postes en CDI, offrant ainsi une stabilité et des perspectives de croissance professionnelle à long terme.

Une formation développeur web de qualité pour décrocher de nouvelles opportunités professionnelles

En 2022, le métier de développeur web full stack est le poste pour lequel les employeurs ont le plus de difficultés à recruter, selon l’étude de CodinGame. C’est pour répondre à ce besoin grandissant que La Capsule a créé son programme autour des attentes du marché et forme à une stack technique fullstack (frontend et backend).

Une stratégie gagnante puisque La Capsule affiche un taux de retour à l’emploi de 94%. Un chiffre clé qui démontre clairement que La Capsule offre de multiples opportunités pour tous ceux qui souhaitent réussir dans le domaine du développement web et lancer leur projet professionnel. Si la majorité des diplômés ont opté pour des postes en CDI, ce coding bootcamp ouvre la porte à un éventail d’opportunités, notamment avec la possibilité d’entreprendre ou de travailler en freelance.

« J’ai pu avoir des conseils sur les tests techniques et ma recherche d’emploi. La relation ne s’arrête pas aux heures de cours, c’est très chouette. De façon générale, je suis ravie de la formation ! Je viens de trouver un stage quelques jours après la fin de ma formation et je commence prochainement ma carrière de développeuse ! », explique Coline, fraîchement diplômée de La Capsule.

La Capsule : une formation développeur web pour créer sa propre startup

Avoir les compétences nécessaires en développement informatique offre une liberté dans son métier et permet de s’investir dans des projets en tant que concepteur développeur d’applications indépendant. Pour les entrepreneurs, la maîtrise du développement web est un atout majeur pour concevoir un produit de A à Z et être autonome dans ses projets. Tester les fonctionnalités ou le produit minimum viable devient possible. Quel que soit votre background, une formation en développement web fullstack js est flexible et s’adapte à vos besoins.

Après avoir intégré le programme Fullstack de La Capsule, Nicolas a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale excitante et de créer sa propre Startup : Persisty. Une agence de développement logiciel spécialisée dans l’accompagnement sur mesure des startups et PME en phase d’accélération, apportant ainsi une véritable valeur ajoutée à ses clients.

La formation professionnelle de La Capsule était pour lui l’occasion de se former aux nouvelles technologies et de participer au lancement de son projet, notamment en développant la partie backend de son site web, un aspect essentiel pour assurer la robustesse et la performance de Persisty.

Grâce à ses compétences nouvellement acquises et son dévouement, Nicolas a pu donner vie à son idée novatrice et transformer sa vision en réalité. Apprendre le développement web lui a permis de faire évoluer son service très vite et de répondre aux attentes et nouvelles questions des utilisateurs web.

JavaScript : des hard skills incontournables recherchés pour le développement web

La Capsule a pris une décision stratégique avisée en optant pour l’enseignement du langage de programmation JavaScript au sein de sa formation de développeur web et web mobile. Du côté des langages les plus en vogue du moment, JavaScript tient le haut de l’affiche pour la 11ème année consécutive d’après l’étude 2023 de Stack Overflow. Sa polyvalence et sa compatibilité avec de nombreuses technologies en font un langage incontournable pour tout développeur web.

Parmi les frameworks les plus recherchés en 2023, sans surprise, le duo de tête se compose de React et Node.js, les technologies les plus prisées par les métiers de développeurs web ou web mobile. Les diplômés de La Capsule, forts de leur maîtrise de cette stack, sont parfaitement préparés pour relever les défis de l’industrie tech dès la fin de leur formation. Camille, ancienne élève du batch 77, témoigne de son expérience enrichissante:

« Je cherchais une technologie largement utilisée, et cela constituait un élément différenciant pour moi. J’ai pu développer les compétences nécessaires dans un domaine qui correspond réellement aux besoins du marché ».

En somme, apprendre le développement informatique en 2023 offre bien plus que des compétences techniques, c’est un tremplin vers l’avenir technologique. Que ce soit pour une reconversion professionnelle ou pour développer son propre projet, suivre une formation de développeur web et web mobile ou un coding bootcamp chez La Capsule est une opportunité en or pour saisir les opportunités de ce secteur en pleine expansion.