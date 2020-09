Sony Xperia 5 mark II : date de sortie, fonctionnalités, prix… On vous dit tout

Alors que Sony prévoyait d’annoncer un nouveau produit Xperia à l’occasion de la IFA de Berlin le 17 septembre 2020, qui devait se tenir en ligne du fait de la situation sanitaire mondiale, une vidéo a fuité et elle dévoile les caractéristiques principales du Sony Xperia 5 mark II, qui se présente comme le nouveau flagship de la marque nippone. Et comme prévu, ce smartphone haut de gamme semble miser sur la qualité pour séduire de nouveaux utilisateurs. On vous dit tout ce qu’on sait jusque là !

Le Sony Xperia 5 mark II dévoilé via une publicité

Le Sony Xperia 5 mark II (qu’on trouve également sous l’appellation Xperia 5 II) se présente comme le successeur du Sony Xperia 5 mark I (logique), sorti en début d’année 2020. Très loin des caractéristiques d’entrée de gamme d’un Xperia L4, par exemple, ce modèle est parti pour devenir le smartphone haut de gamme de Sony et il devrait se placer en concurrence direct avec… l’Iphone SE 2020.

Comme le montre la vidéo suivante, dénichée par les experts du site Android Headlines, le Sony Xperia 5 mark II se présente comme une version un peu plus petite, et donc plus ergonomique, du modèle précédent auquel il fut reproché assez souvent une maniabilité délicate du fait de ses dimensions larges.

Sony semble avoir écouté les critiques et propose donc une version améliorée de son smartphone haut de gamme, dont les capacités techniques laissent augurer du meilleur.

La fiche technique du Sony Xperia 5 mark II : fonctionnalités, caractéristiques…

Via la vidéo qui a leaké, on peut voir le design du nouveau smartphone, son style, et en recoupant les différentes rumeurs qui entourent l’appareil de la firme japonaise, on peut en dresser un portrait très précis.

Processeur et puissance

Tout d’abord, cet Xperia 5 mark II devrait être doté d’une batterie de 4000 mAh, supérieure à ce que proposait la firme jusque là. On est loin de l’impressionnante batterie du Samsung Galaxy M51 qui ne joue pourtant pas dans la même catégorie, mais cela devrait garantir une autonomie suffisante.

Niveau puissance, le smartphone utilisera le processeur Snapdragon 865, connu pour assurer une rapidité et une fluidité optimale, et il possédera une mémoire vive de 8 Go.

On notera également que le stockage n’évolue pas, avec 128 Go disponible, qu’il sera possible d’étendre en utilisant une carte SD.

La 5G sera évidemment de la partie avec cet Xperia 5 mark II.

Design et couleurs

On ne sait encore rien des coloris qui seront proposés, mais la vidéo laisse entrevoir un smartphone bleu métallisé du plus bel effet. A n’en pas douter, d’autres versions seront proposées par Sony.

On constate que les bords sont légèrement incurvés, et que les tranches sont arrondies, dans la veine de ce à quoi nous a habitué Sony avec ses smartphones de la gamme Xperia.

Petit plus, assez rare pour être signalée, la présence d’une prise jack 3,5 mm qui ne se retrouve quasiment plus sur les smartphones les plus récents.

L’appareil Photo

Les smartphones Sony proposent souvent de la qualité en matière de photo et ce modèle haut de gamme ne devrait pas changer la donne, avec son triple capteur photo/vidéo. Il sera en effet équipé :

d’un capteur principal à 12 mégapixels très lumineux, comme le Xperia 1 II

d’un objectif ultra grand angle à 124° et 12 mégapixels également

12 mégapixels également d’un zoom optique à 12 mégapixels avec zoom X3 et téléobjectif

A noter l’absence de caméra 3D TOF (Time Of Flight), sur ce modèle Xperia 5 mark II,

Ecran

L‘écran du nouvel appareil de Sony opte pour un format de 21/9e, avec une diagonale de 6,1 pouces en Full HD, légèrement plus petit que son prédécesseur de 6,5 pouces. Tant mieux, car comme évoqué, c’était l’un des ses points faibles qui gênait la bonne maniabilité.

Le taux de rafraîchissement maximal sera de 120 Hz.

Quelle date de sortie pour le Sony Xperia 5 mark II ?

Si la vidéo qui a fuité laisse entrevoir l ‘appareil et son style, rien n’a été annoncé concernant la date de sortie du Sony Xperia 5 mark II . Toutefois, il est probable que la date de présentation annoncée initialement coïncide avec la date de lancement du smartphone, à savoir le 17 septembre 2020, ou que le smartphone soit proposé dans les jours suivants cette présentation qui aura lieu sur Youtube.

Sony Xperia 5 mark II prix : à quel tarif s’attendre ?

Selon les dernières informations dénichées sur les principaux sites marchands, le Sony Xperia 5 mark 2 devrait être proposé au tarif – élevé – de 1200 euros. Plus cher donc que ses prédécesseurs !

Le nouveau fleuron de Sony !

Le Sony Xperia 5 mark II s’adresse donc aux amateurs de smartphone haut de gamme, avec une bonne lisibilité et une qualité photo qui devrait être à la hauteur des attentes des utilisateurs les plus pointilleux.

Dans les prochaines semaines, l’appareil sera dévoilé officiellement et on devrait avoir la confirmation de ses caractéristiques prometteuses.