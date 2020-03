Alors que l’époque est plutôt à l’innovation technologique et à la surenchère d’innovation, comme le représente bien le Samsung Galaxy Z Flip et son écran pliable, ou les modèles P40 de la marque Chinoise Huawei et ses capteurs photos, le géant nippon Sony présente un smartphone Xperia d’entrée de gamme, abordable, qui pourrait séduire les consommateurs en quête d’un outil simple et fonctionnel.

Sony revient avec un Xperia L4 d’entrée de gamme

Sony a présenté le 20 février dernier son dernier smartphone – le Xperia L4 – qui fait logiquement suite à un modèle Xperia 3 sortie en 2019. Bien que la marque japonaise ne soit plus le colosse d’antan sur le marché des smartphones, elle n’a pas abandonné ce domaine et compte sur son image de constructeur fiable pour séduire des clients grand public, qui ne cherchent pas forcément la technologie à tout prix.

Caractéristiques techniques du Xperia L4

Le xperia L4 tournera sous Android 9, avec une puce Hellio p22 et 3 Go de Ram, ce qui est peu pour l’époque. La batterie 3 580 mAh serait dotée d’une bonne autonomie et le smartphone disposera d’un espace de stockage de 64 Go. A noter qu’il sera possible d’insérer une carte Micro SD pour augmenter ce dernier.

La batterie profitera du système Xperia Adaptative Charging, qui offre une charge rapide et une durée de vie amélioré pour celle-ci.

Niveau sécurité, le téléphone embarque un capteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Le dernier né de chez Sony sera disponible en deux coloris, un bleu assez vif et un noir, plus classique.

Un écran large en 21.9

Le Xperia L4 mise beaucoup sur son écran large en configuration 21.9. Il est en LCD HD+ (1680 x 720 pixels) et la diagonale de 6.2 pouces permet un affichage étendu, caractéristique des derniers modèles Sony.

L’aspect allongé du smartphone et l’espace qu’il confère devrait permettre aux utilisateurs d’utiliser plusieurs applications en même temps, sans gêne visuelle.

Appareil photo

Le smartphone de Sony est équipé d’un triple module arrière assez simple, avec un module principal à 13 mégapixels, un très grand-angle en 5 mégapixels et un capteur pour la profondeur. A l’avant, on trouve un capteur à Selfie de 8 mégapixels, avec une ouverture maximale f/2.0.

Prix et date de sortie du Xperia L4

Il ne faudra pas patienter trop longtemps pour mettre la main sur le dernier smartphone de la gamme Xperia, puisqu’il est annoncé pour le printemps 2020. Pour l’instant, pas de date de sortie officielle plus précise.

Concernant le prix du Xperia L4, il devrait être de 199 euros, ce qui le rend accessible au plus grand nombre. Les consommateurs qui veulent un modèle fiable et abordable pourraient être séduits par ce nouveau modèle de Sony, qui loin d’être une bombe technologique devrait être parfaitement fonctionnel pour les tâches les plus classiques.

On sait toutefois que la concurrence est rude sur le marché de l’entrée de gamme, avec des marques chinoises très agressives en terme de rapport qualité/prix, avec notamment le Redmi Note 8T du chinois Xiaomi, le Real Me 5 de BBK (filiale d’Oppo), ou bien du côté de Wiko qui a récemment ajouté les View 4 et 4 Lite à son offre, à tout prix tarifs.

Face à cela, Sony mise surtout sur sa renommée et l’image de constructeur qui prend soin des finitions de son matériel, tant dans sa branche smartphone que du côté du matériel hi-fi et des consoles de jeu.

On verra, à sa sortie, si le Xperia L4 bénéficie de ces bonnes grâces auprès du consommateur !