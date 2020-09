Samsung a rendu officielle la sortie prochaine du Galaxy M51, un smartphone de milieu de gamme qui promet une autonomie encore plus impressionnante que son prédécesseur, le Galaxy M31. Mais ce n’est pas le seul atout de cet appareil qui devrait en plus bénéficier d’un rapport qualité / prix alléchant. On vous dit tout !



Le Galaxy M51 officiellement dévoilé par Samsung

Au départ, la gamme des Galaxy M n’a été distribué que sur les marchés Chinois et Indiens, pour permettre au géant coréen de rivaliser avec le Chinois Xiaomi et ses Redmi note, également des entrées de gamme efficaces, et avec les marques chinoises en général.

Lancée en 2019, cette gamme se composait d’une dizaine d’appareils, déclinée ensuite en différents sous-modèles, principalement disponible en Inde. Face au succès rencontré, Samsung a finalement décidé de proposer certains de ces smartphones sur le marché européen, avec notamment le Galaxy A 51 proposé aux alentours de 300 euros.

On est habitué à retrouver Samsung du côté du haut de gamme et de l’innovation, avec notamment son Galaxy Note 20 Ultra ou l’étonnant Galaxy Z Flip pliable, mais il ne faut pas oublier que la marque coréenne sait faire de jolis smartphones d’entrée et de milieu de gamme.

C’est via la page allemande de la firme que le Galaxy M51 a été officialisé et ses caractéristiques, que nous vous présentons, pourraient bien faire de l’ombre au Pixel 4A de Google ou au nouvel IPhone SE 2020.

Voyons ce qu’on sait jusqu’ici sur le Galaxy M51 !

Les nouveautés : une batterie puissante et 4 caméras

Samsung nous avait habitué à des Galaxy M à la grande autonomie et à la qualité photo optimale et ce Galaxy M51 semble suivre le même chemin, avec sa batterie et son quadruples appareils photos.

La batterie du Galaxy M51

Cet appareil sera équipé d’une batterie de 7000 mAh, ce qui en ferait le smartphone Samsung avec la plus grosse batterie. Une puissance qui garantirait au Galaxy M51 une autonomie impressionnante, et qui pourrait se recharger en à peine 2 heures grâce à la technologie de recharge rapide (à 25 W) mise en place par la marque.

Quand on sait que l’autonomie est aujourd’hui l’un des éléments les plus importants pour le consommateur, on imagine que cet élément pourrait être décisif dans la réussite de ce smartphone.

Quid de l’appareil Photo?

Autre élément capital, la qualité de la photo. Et de ce côté également Samsung semble proposer du lourd, avec ces 4 caméras qui se décomposeront ainsi :

une caméra principale à 64 Mégapixels

une caméra à 12 mégapixels avec un ultra grand angle

une macro à 5 mégapixels avec une ouverture f / 2,4

un capteur de profondeur à 5 mégapixels avec une ouverture f / 2,4

La caméra avant serait de 32 mégapixels, avec une capacité à filmer en HDR.

La fiche technique du Galaxy M51 : fonctionnalités, caractéristiques…

Le Galaxy M51 devrait également tirer son épingle du jeu, en proposant un rapport qualité/prix intéressant. Il suffit de s’intéresser à sa fiche technique pour le comprendre.

Processeur et puissance

Samsung aurait opté pour un CPU à huit noyaux, pas encore défini dans la fiche technique évoquée par le constructeur. On sait en revanche que le processeur utilisé sera le même que le Pixel 4A de Google, à savoir le Snapdragon 700 SDM730 Rogue de Qualcomm, voire le Snapdragon 730.

L’appareil dispose de 6 Go de RAM, ainsi que d’une mémoire de 120 Go qui sera extensible via Micro SD (jusqu’à 512 Go). Au niveau du système d’exploitation, le Galaxy M51 tournera sous Android 10.0.

Design et couleurs

Niveau design, il ne faut pas s’attendre à des folies mais le Galaxy M51 reste très agréable à l’œil, avec en termes d’innovation son système baptisé Infinity-O, qui correspond à un trou sur l’écran pour la caméra frontale, qui remplacera l’encoche auquel nous avait habitué le modèle précédent de la gamme M.

Le smartphone devrait être disponible en Noir, en Blanc et en Bleu, sous réserve d’évolution.

Dimensions

La aussi, pas trop de surprise, avec ce smartphone qui pèsera 213 grammes, pour des dimensions de 162.6 × 77.5 × 8.5 mm, soit (6,40 × 3.05 × 0.33 pouces).

Ecran

Le smartphone disposera d’un écran de type AMOLED Plus, avec une diagonale de 6.7 pouces, et une résolution de 1080 p X 2340 pixels.

Il bénéficiera de la protection Corning Gorilla Glass 3.



Quelle date de sortie pour le Galaxy M51 ?

Si le Galaxy M51 est apparu sur la page de précommande Allemande, c’est qu’il devrait être disponible assez rapidement. Il devrait sortir sur le marché Indien dans les jours à venir, avant de potentiellement débarquer en Allemagne au cours de septembre (certaines rumeurs évoquent le 11 septembre).

Pas d’annonce officielle de ce côté-là pour le moment, mais les informations devraient arriver rapidement. Concernant une sortie en France, il faudra certainement patienter encore un peu, s’il sort dans l’Hexagone.

Galaxy M51 prix : à quoi s’attendre ?

Tout comme pour la date de sortie, il n’y a eu aucune annonce officielle concernant le prix du Samsung Galaxy M51. Toutefois, le prix allemand affiché sur la page de précommande est de 360 euros et on peut donc s’attendre à un tarif similaire dans le reste de l’Europe.

Ailleurs, les tarifs seront variables, selon le pays, avec une moyenne oscillant autour de 300 euros.

Le Milieu de gamme de Samsung s’étoffe

Samsung prouve encore une fois son envie de se diversifier en s’attaquant à tous les segments du marché du smartphone et la marque coréenne souhaite faire les choses correctement, comme le démontre ce Galaxy M51 à la batterie de 7000 Mah – une prouesse – et les caractéristiques techniques de cet appareil qui devrait bénéficier d’un très bon rapport qualité/prix, comme ses prédécesseurs de la gamme.

Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à une annonce pour une éventuelle sortie en France !