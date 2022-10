Pixel 7 et Pixel 7 Pro : une nouvelle pub TV dévoile de nouvelles fonctionnalités cachées

Un utilisateur sur Twitter vient de fuiter une nouvelle pub TV de 30 secondes qui nous dévoile les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur le nouveau Pixel 7 ainsi que sur le Pixel 7 Pro.

La pub dévoile un zoom de haute qualité uniquement disponible sur le Pixel Pro 7 qui permettrait de faire des gros zooms sans devenir flou ou perdre de détails. Le Zoom haute définition du Pixel Pro 7 utilise un zoom optique 6x et un zoom hybride x30. Comparé au Pixel Pro 6 qui n’avait qu’un Zoom optique 4x et un zoom hybride 20x, c’est une sacrée différence.

On peut aussi voir qu’il sera possible de faire des photos de très près sans perdre de détails grâce au mode Macro de l’appareil photo sur le Pixel 7 ainsi que le Pixel 7 Pro.

La pub montre aussi une autre fonctionnalité qui sera disponible sur le Pixel 7 ainsi que sur le Pixel 7 Pro. Cette fonctionnalité ressemble beaucoup au Mode Cinéma de l’iPhone. Ce mode permet de changer la profondeur de champs entre deux objets rapidement : l’un sera flou dans le fond, pendant que l’autre sera complètement net devant. Et grâce à ce mode cinéma, il sera possible de changer entre l’un et l’autre d’un seul coup, donnant un effet cinématique à vos vidéos. Google appelle ce mode le « Cinematic Blur ».

Éditez aussi facilement vos photos grâce à la Gomme magique. Cette gomme magique vous permet d’effacer les détails d’une photo qui ne vous plaisent pas. Par exemple, si dans le fond de votre image se trouve une personne ou quelque chose que vous ne voulez pas voir, il suffit de l’entourer avec la Gomme Magique et le Pixel 7 s’occupe de l’enlever de la photo pour vous.

Google montre aussi dans la pub le nouveau mode de Sauvegarde de Batterie Extrême qui vous permet de continuer à utiliser votre Pixel 7 jusqu’à 72 heures (rien que ça). Ce mode ferme toutes les applications que vous n’êtes pas en train d’utiliser pour économiser le plus possible votre batterie. Vous pouvez aussi choisir à l’avance les applications que vous autorisez à fonctionner en arrière-plan pendant que le mode est activé.

On peut aussi voir rapidement dans la pub une des nouvelles fonctionnalités du Pixel 7 : la Traduction en Live. Cette fonctionnalité vous permet de lire les indications à l’étranger en utilisant la caméra de votre téléphone. Il est même possible de comprendre ce qu’un interlocuteur vous dit en tendant le téléphone vers lui pendant qu’il parle. Le Pixel 7 s’occupe alors de traduire pour vous.