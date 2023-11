Oppo Find N3 Flip : Lancement en Inde le 12 octobre

Le très attendu Oppo Find N3 Flip, initialement lancé en Chine en août, s’apprête à faire ses débuts sur le marché international. La première étape de cette expansion mondiale sera l’Inde, le 12 octobre prochain.

Lancement imminent en Inde

Le Oppo Find N3 Flip entamera son voyage mondial la semaine prochaine, avec une première escale en Inde le 12 octobre. L’événement de lancement débutera à 19h, heure locale, et sera diffusé en direct sur YouTube.

Caractéristiques notables du Find N3 Flip

Ce smartphone à clapet se distingue comme étant le premier de son genre à être équipé d’un triple module caméra sur son couvercle. Ce système comprend un capteur principal de 50MP (avec stabilisation optique), un téléobjectif de 32MP et un ultra grand-angle de 48MP. De plus, le Find N3 Flip intègre les fonctionnalités de caméra Hasselblad et est doté d’une caméra frontale de 32MP.

La caméra frontale est logée dans un poinçon central de l’écran pliable AMOLED LTPO FullHD+ de 6,8″ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Le triple module caméra à l’extérieur est accompagné d’un écran de 3,26″ affichant une résolution de 720×382 pixels.

Performances et spécifications

Le cœur du Oppo Find N3 Flip est animé par le processeur Dimensity 9200. Il fonctionne sous Android 13 avec la surcouche ColorOS 13.2. En termes de mémoire, il est équipé de 12 Go de RAM et est disponible en deux options de stockage : 256 Go et 512 Go. Il reste à voir si la configuration de la mémoire sera la même pour la version indienne.

Autres caractéristiques à souligner

Le Find N3 Flip offre également :

Un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Des haut-parleurs stéréo

La technologie NFC

Une batterie de 4 300 mAh avec une charge filaire de 44W

Le lancement du Oppo Find N3 Flip en Inde marque une étape importante pour la marque, qui cherche à étendre sa présence sur le marché mondial des smartphones. Les amateurs de technologie attendent avec impatience de voir comment ce modèle sera accueilli en dehors de la Chine.