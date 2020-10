La marque chinoise OnePlus s’apprête à commercialiser son nouveau smartphone haut de gamme avec le Oneplus 8T 5G qui se dévoile peu à peu. Après des semaines de rumeurs, une fuite a dévoilé son apparence et on en sait plus également sur ses caractéristiques techniques, notamment au niveau de la photo qui devrait gagner ne précision par rapport à ses prédécesseurs. Dans cette présentation du Oneplus 8T, on fait le point sur ce qu’on sait, à quelques jours de sa présentation officielle.

Oneplus 8T 5G, nouveau smartphone de la marque chinoise, pour voir plus grand

En cette fin d’année 2020, on voit arriver de nouveaux modèles de smartphone qui préparent le futur, avec compatibilité 5G (comme pour le Google Pixel 5) et un fonctionnement avec la dernière version du système de navigation de Google – Android 11 – qui apportera son lot de nouveauté. Le fabricant chinois Oneplus ne compte pas rester à la traîne et il s’apprête à présenter son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus8T, lors d’une conférence qui se tiendra la 14 octobre sur Youtube et sur le site officiel de la marque, soit le lendemain de la présentation de l’IPhone 12.

D’habitude, deux modèles sont présentés, avec un smartphone standard et un smartphone Pro, mais cette fois-ci le fabricant semble avoir opté pour un modèle unique, laissant pour seul modèle Pro le Oneplus 8 sorti au printemps dernier.

Faisons un bilan des informations disponibles jusqu’ici pour ce Oneplus 8T 5g qui s’est dévoilé en vidéo via le site Onleaks :

La fiche technique du Oneplus 8T 5G : fonctionnalités et caractéristiques

Les smartphones de la marque Oneplus sont généralement intéressants, car sans totalement innover, ils proposent un rapport qualité/prix qui a séduit de nombreux utilisateurs, notamment dans cette catégorie haut de gamme. Si pour vous, les modèles comme le Sony Xperia Mark 5 II sont trop onéreux, ce Oneplus 8T pourrait être une alternative à surveiller.

Son design

Comme on a pu l’apercevoir sur les différentes photos et vidéos qui ont fuitées sur la toile, le Oneplus 8T se démarque sensiblement du Oneplus 8, avec une dalle plate au lieu de l’écran incurvé du modèle précédent.

Le capteur photo à Selfie se situe dans le coin haut gauche de la façade, pour un rendu assez discret, et dans l’ensemble, c’est l’élégance qui semble caractériser ce modèle. Plutôt fin, il sera d’ailleurs fabriqué en aluminium avec un dos en verre, alors que de nombreux constructeurs privilégient le plastique pour faire des économies.

Au dos, on trouve une plaque pour les capteurs photos en haut à gauche, le lecteur d’empreintes se trouve sous l’écran et le smartphone dispose d’un port USB-C 3.1 pour brancher le câble de chargement. Dans le courant de ce qui se fait actuellement, on ne trouve plus de port jack 3.5 mm.

Performances et autonomie

Oneplus a choisi d’équiper son nouveau smartphone du processeur Snapdragon 865, qu’il utilisait déjà pour les modèles Oneplus Plus 8 (normal et pro). Si Qualcomm propose désormais un Snapdragon 865 +, la marque chinoise semble préférer optimiser le SOC qu’elle utilise habituellement afin de proposer un smartphone puissant.

Compatible 5G, cet appareil disposera de 12 Go de Ram pour une mémoire interne de 256 Go. On évoque une version à 8 Go de Ram pour 126 Go de mémoire interne. A noter qu’il ne sera pas possible d’insérer de carte SD pour augmenter la mémoire. La technologie utilisée pour les transferts de données sera l’UFS 3.0, pour une plus grande rapidité.

En termes d’autonomie, le Oneplus 8T sera équipé d’une batterie à 4500 mAh, qui supporte le système de charge ultra-rapide Warp Charge à 65W. Un bon point qui devrait offrir à minima la même autonomie que sur le OnePlus 8 Pro, convaincant.

Un écran Full HD +

L’écran du Oneplus 8T utilisera une technologie AMOLED pour offrir une définition en Full HD +, avec un taux de rafraîchissement de 120 HZ contre seulement 90 HZ pour le Oneplus 8 classique. On s’attend à un téléphone avec un écran 6.55 pouces, totalement plat et sécurisé par la protection Gorilla Glass 5.

Plusieurs capteurs pour un rendu de haute volée ?

Comme souvent, Oneplus affirme que son nouvel appareil se placera parmi les meilleurs smartphones pour la photo, mais il faudra vérifier cette affirmation avec l’appareil en main. Pour le moment, on sait que le OnePlus 8T disposera de 5 capteurs – 4 à l’arrière et 1 à l’avant – qui se répartissent ainsi :

Un capteur principal grand-angle de 48 MP avec une ouverture f/1.8

Un capteur ultra grand-angle de 16 MP qui a été présenté avec ce slogan : voyez plus grand avec le OnePlus 8T 5G et son capteur ultra-grand-angle

Le même capteur macro à 5 MP qu’on trouvait sur le Oneplus 8

Un capteur de profondeur de champ de 2 MP avec f/2.4

A l’avant, le capteur Selfie de 32 MP servira à la vidéo et aux selfies mais il pourrait réserver une petite surprise à ses utilisateurs, avec la présence d’un capteur ultra grand angle qui faciliterait la prise de photo de groupe ou de selfie en mode large. Il faut attendre la présentation officielle pour en savoir plus sur cette innovation potentielle !

Le premier smartphone sous Android 11

Le Oneplus 8T fonctionnera sous Android 11, ce qui en fait le premier smartphone à être vendu avec ce système de navigation intégré. Il profitera donc des nombreuses innovations dont bénéficie cette nouvelle version d’Android, mais aussi des outils et des nouveautés propres à OnePlus qui utilise la surcouche OxygenOS 11pour faire fonctionner ce nouvel appareil. Parmi les points forts de cet OS, on notera les évolutions concernant une utilisation à une seule main du téléphone, le système de notification auquel nous a habitué Messenger et qui devrait s’étendre à de nombreuses applications ou encore une meilleure fluidité de l’ensemble.

Evidemment, Oneplus s’est engagé à la totale compatibilité de son OnePlus 8T avec les futures MAJ Android que seront les versions 12 et 13.

Date de sortie du Oneplus 8T

Si on se fie aux habitudes de la marque Chinoise, le Oneplus8T sera proposé dans le commerce environ 1 semaine après sa présentation. Celle-ci à lieu le 14 octobre, et on peut donc s’attendre à une sortie du smartphone entre le 19 octobre et le 23 octobre.

Oneplus 8T 5G : à quel tarif sera-t-il vendu ?

Si aucune information officielle n’a encore confirmé le prix, il semble que Oneplus ait décidé de faire grimper un peu ses tarifs, pour cette version du Oneplus. Le téléphone pourrait être proposer, selon ses versions ((8 GO/126 Go et 12 Go/ 256 Go) entre 799 euros et 899 euros. Une hausse d’environ 100 euros par rapport au modèle Oneplus 8 qui prouve que le fabricant chinois cherche à s’éloigner peu à peu de son image de constructeur à bas prix.