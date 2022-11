Netflix lance une version 2x moins chère dès le mois prochain

Hier, Netflix a finalement officialisé le volet publicitaire tant attendu, mais uniquement pour les 12 pays suivants : Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Corée, Mexique, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. Si vous pensez que l’abonnement de base actuel de Netflix est trop cher et que vous êtes prêt à supporter les publicités, vous pouvez opter pour le nouveau niveau qui vous coûtera 6,99 $ aux États-Unis ou 5,99 $ CAN au Canada ou 4,99 £ au Royaume-Uni chaque mois.

Le nouveau plan s’appelle Basic with Ads, et il arrivera en novembre – plus précisément le 1er novembre au Canada, et le 3 novembre aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Netflix lance officiellement une offre avec publicité dans 12 pays

Vous bénéficiez d’une qualité vidéo allant jusqu’à 720p/HD et d’une « moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure ». Au lancement, les publicités seront d’une durée de 15 à 30 secondes chacune, et seront diffusées avant et pendant les émissions et les films. Si la majeure partie du catalogue Netflix devrait être incluse, « un nombre limité » d’émissions de télévision et de films ne le seront pas en raison de restrictions de licence, sur lesquelles Netflix promet de travailler. Vous ne pourrez pas non plus télécharger de contenu si vous optez pour ce plan.

Rien ne change avec les plans existants, Basic with Ads est censé compléter Basic, Standard et Premium et abaisser la barrière d’entrée dans l’écurie Netflix, en quelque sorte. On peut toutefois se demander combien de personnes qui ne sont pas encore abonnées vont finalement se décider à sauter le pas maintenant qu’un plan légèrement moins cher est disponible. Nous le saurons probablement dans quelques mois, lorsque Netflix fera le bilan de l’efficacité de ce nouveau plan.