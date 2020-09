Si vous êtes un grand amateur de musique, qui ne peut pas se passer de sa dose quotidienne de Jazz, de Hip Hop ou de Rock, et que vous aimeriez télécharger de la musique gratuitement (ou à moindre frais), voici les 8 meilleures applications pour télécharger de la musique sur iPhone, qui devrait vous séduire à coup sûr. Faites-le plein de chansons, via ces app’ disponibles sur l’App Store !

Top 8 des meilleures applications de musique sur iPhone

Pour emporter vos musiques favorites partout avec vous et pouvoir les écouter hors ligne, sans avoir à souscrire à un abonnement, autant se tourner vers une application de qualité, qui permet de télécharger vos MP3 directement sur votre IPhone et ainsi de créer des playlists disponibles à tout moment.

On en a sélectionné 8, pour vous faciliter la tâche !

Player de musique illimitée

Cette application permet d’accéder à une base de données de plusieurs milliers de titres, de rechercher vos artistes favoris et de télécharger les sons qui vous plaisent, gratuitement ! Mais vous pourrez également des livres audio ou des podcasts, sur cette app bien conçue et très simple à utiliser.

L’application Player de musique illimitée est très ergonomique et elle offre une prise en main immédiate, avec la possibilité de créer des playlists aisément et de nombreux réglages audio disponibles, pour une expérience sonore à la hauteur de vos attentes. Avec les meilleurs écouteurs sans fil, vous redécouvrirez vos titres préférés durant vos trajets !

Google Play Music

Pas totalement gratuite, puisqu’il faut s’abonner à hauteur de 1.99 euros / mois, l’application Google Play Music n’en reste pas moins un excellent choix pour télécharger toutes vos musiques pour trois fois rien.

Des millions de pistes sont disponibles dans la bibliothèque colossale que propose ce programme, et vous pourrez écouter des radios, créer vos playlists et les écouter à tout moment.

Ajoutez à cela un système de recommandations de titres en fonction de vos goûts et un partenariat avec Youtube Music et vous obtenez l’une des meilleures applications pour télécharger de la musique sur IPhone et sur IPad !

Convertisseur de vidéo en mp3

Si vous aimez regarder des clips, vous avez certainement pris l’habitude de vous rendre sur Youtube pour profiter de votre musique. Que diriez-vous de télécharger directement le son de ces vidéos et de les transformer en MP3 ? Une solution gratuite et très pratique, qui vous permet d’avoir de la musique en illimité.

Cette app permet également de lire les vidéos que vous avez sur votre téléphone et de créer des listes de lecture personnalisées. Simple et efficace, pour écouter votre musique sur IPhone sans restriction.

iMusic

Dans le même genre que l’application précédente, IMusic vous permet de télécharger vos musiques favorites depuis Youtube, pour une écoute au sein de ce lecteur performant. Il est facile d’organiser ses titres, de varier les styles et d’avoir ainsi à disposition tout un répertoire musical adapté à votre humeur, pour chaque moment !

On apprécie les nombreuses possibilités d’équilibrage du son, pour un rendu parfait dans vos oreilles, en fonction des écouteurs ou du casque audio que vous utilisez.

Musictrax – Unlimited Music

Encore une fois, cette application pour télécharger de la musique gratuitement et en illimité vous fera passer par Youtube – la plus grande bibliothèque musicale au monde – et vous permet de garnir votre catalogue de son.

Avec une interface élégante, une manipulation très aisée et la possibilité de regarder les clips correspondant à vos titres, c’est l’une des meilleures appli pour télécharger de la musique sur iPhone et on recense de bonnes idées, comme celle de pouvoir partager un son immédiatement avec un ami.

Quand la musique devient sociale, c’est du tout bon !

MonkingMe Download Music

Cette application de téléchargement de musique permet de télécharger sur votre IPhone toute les musiques qui vous intéressent, gratuitement et légalement. Vous disposerez alors d’un immense catalogue pour vous accompagner dans votre quotidien, en ligne ou hors ligne, et profiter des meilleurs sons des artistes confirmés ou découvrir les artistes émergents.

Pratique et très ergonomique, elle se concentre néanmoins sur des genres musicaux précis, qui sont le Rap et le Hip Hop, la Trap Music, le Dubstep et la Pop. De quoi satisfaire les amateurs de ces styles, mais les fans de variétés, de reggae ou de musique classique pourraient être déçu.

Pour les autres aux goûts bien marqués, c’est certainement la meilleure appli pour télécharger de la musique sur IPhone !

Soundcloud – Musique & Sons

Soundcloud est une gigantesque plateforme de musique, qui met en avant les artistes émergents et les stars de demain. Avec plus de 200 000 millions de titres accessibles gratuitement, c’est une excellente manière de découvrir les futurs hits et de vous ouvrir à des genres musicaux nouveaux.

Vous pourrez interagir facilement avec des amis qui apprécient les mêmes styles que vous et ainsi faites de nouvelles découvertes, et vous aurez avec vous un vaste choix de MP3 à écouter, hors ligne (via l’abonnement Soundcloud pro, facturé 7.99 euros / mois).

Le téléchargement hors connexion n’est donc pas gratuit mais le tarif, raisonnable, vous donne accès à un catalogue hors-norme et les artistes sont rémunérés, comme sur Spotify. C’est l’une des applications de musique pour iPhone les plus intéressantes, si vous aimez faire de belles découvertes !

Freegal Music

Avec sa jolie interface, Freegal ne manquera pas de vous séduire rapidement. Vous pourrez ainsi accéder à une bibliothèque de plus de 15 millions de chansons, classées en 200 genres. De quoi ravir les mélomanes aux goûts les plus éclectiques.

Vous pourrez directement télécharger la musique sur votre IPhone, pour pouvoir ensuite l’écouter quand bon vous semble.

Vous savez quelles sont les meilleures appli pour télécharger de la musique sur iPhone, et si vous en voulez encore, consultez aussi notre classement des meilleures applications de traductions vocales !