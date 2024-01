Pour être accompagné par vos musiques favorites partout et pouvoir les écouter quand bon vous semble, même sans connexion internet, il faut pouvoir les télécharger. On vous présente un top 8 d’applications pratiques, afin de vous aider à trouver l’appli pour télécharger de la musique la plus appropriée à vos besoins. Entre les app’ majeures avec options payantes et les applications gratuites, regroupant des milliers d’artistes indépendants, vous devriez trouver de quoi vous constituer une bibliothèque musicale de choix.

Spotify

Spotify est l’une des plus importantes applications de streaming musical, sur laquelle on trouve à peu près tous les styles et tous les articles. Avec ses suggestions et ses recommandations personnalisées, les nouveautés de chaque artiste mises en avant, des podcasts par milliers, la possibilité de se créer des playlists et de les écouter hors-ligne après les avoir téléchargées et une fonction de recherche optimale, cette app’ est un must-have.

S’il est possible de l’utiliser gratuitement, avec de la publicité et certaines lectures aléatoires, un compte Premium vous permet de télécharger vos musiques et d’éliminer la publicité, pour des écoutes sans interruption.

Disponible sur : IOS et Android

Deezer

Deezer est le pendant français de Spotify. Cette application pour écouter et télécharger de la musique a été lancée en 2007 et elle parvient toujours à lutter contre le géant suédois Spotify. Plus de 90 millions de titres sont disponibles, avec une version gratuite qui limite l’écoute à 30 secondes et un abonnement Premium qui offre divers avantages.

Hormis la disparition de la publicité, il permet de télécharger facilement vos playlists, des albums, des podcasts ou vos titres Coup de cœur, pour les écouter à tout moment depuis n’importe lequel de vos appareils.

Disponible sur : IOS et Android

SoundLoader MP3

Soundloader MP3 est une application 100 % gratuite, sans publicité, pour télécharger de la musique facilement. Il suffit, pour ce faire, de copier-coller l’Url de provenance de votre chanson (depuis Soundcloud, par exemple) dans la barre prévue à cet effet et de lancer le téléchargement. Cela peut prendre quelques minutes, mais vous ne dépenserez pas un centime pour vous constituer une bibliothèque MP3 à écouter partout.

Notez tout de même que la majorité des chansons/musiques sont soumises à des droits d’auteur et qu’il est de votre responsabilité de demander l’autorisation du propriétaire avant tout réutilisation.

Disponible sur : IOS et Android

Youtube Music

Pendant longtemps, Youtube a été le média virtuel de référence pour l’écoute de nouvelles musiques, la recherche de titres anciens, et bien sûr le visionnage de vidéos en tout genre. Bien que délaissée par de nombreux utilisateurs depuis l’apparition de la publicité, elle n’en reste pas moins une vaste bibliothèque en ligne, pour tous les types de contenus musicaux.

En optant pour un abonnement à l’offre Youtube Music Premium, vous pourrez faire disparaître la publicité, d’une part, mais surtout télécharger facilement tous vos titres favoris dans le format d’écoute qui vous sied. Vous pourrez également profiter du contenu Youtube avec l’écran éteint, ce qui est impossible avec la version de base.

Disponible sur : IOS et Android

Tidal

Tidal est un système de streaming musical doté d’une bibliothèque de plus de 70 millions de titres, disponibles à l’écoute gratuitement ou sous forme d’abonnement. Si vous cherchez une appli pour télécharger de la musique, vous devrez opter pour sa version payante, qui permet en outre d’écouter l’ensemble de la musique disponible dans une meilleure qualité.

Portée par le Rappeur Jay Z et son épouse Beyoncé, Tidal est venue concurrencer les plus grosses plateformes du genre, en se présentant comme une application respectant les artistes tout comme les auditeurs.

Disponible sur : IOS et Android

Soundcloud

Soundcloud est la plateforme de partage de musiques favorites des indépendants, qui peuvent uploader leur travail et le faire écouter au monde entier. Non seulement les titres sont disponibles sur le site, mais ils peuvent être intégrés facilement à n’importe quelle autre plateforme, pour un partage massif. Cette appli dispose d’une offre payante pour télécharger de la musique et l’écouter hors-connexion, sans publicité.

Parmi les points forts de cette appli, on peut citer son côté réseau social qui permet de prendre connaissance des dernières écoutes et des genres/titres favoris de la communauté, tout en s’informant des dernières publications. Pour les fans de musique, c’est une application à posséder absolument.

Disponible sur : IOS et Android

À lire aussi : Comment mettre de la musique sur iPhone sans iTunes ?

Loffee – Lo-Fi Music

La musique Lo-Fi (dont dérive le nom de l’appli Loffee) correspond à un genre musical doux, relaxant, où les titres sont joués à basses fréquences. Parfait pour étudier, se détendre ou travailler au calme, c’est un genre qui a ses adeptes, comme en témoigne l’immense succès de la chaîne YouTube Lofi Girl depuis quelques années. Si vous souhaitez faire le plein de titres Lo-Fi, cette application pour télécharger de la musique qu’est Loffee devrait vous séduire.

Bien que la sélection soit restreinte, les playlists disponibles (même hors ligne) pour chaque humeur et chaque situation et les milliers d’artistes présents pourraient vous accompagner partout, pour des moments de calme quand vous en avez besoin.

Disponible sur : Android

Jamendo

Jamendo est une véritable expérience, avec un large catalogue de musique 100 % indépendantes. De quoi découvrir des chanteurs du monde entier, des compositeurs de tous styles (Pop, Rock, Indie, Electro, Hip-Hop, etc.), en quelques clics. Le streaming est gratuit, le téléchargement l’est aussi, ce qui en fait un outil parfait pour dénicher de nouveaux talents et trouver le bon titre pour le bon moment.

Pour les créateurs, une section destinée aux musiques pour les vidéos, libres de droits, permet d’avoir accès à une grande bibliothèque de titres gratuits. Et l’application compte plus de 3,5 millions d’utilisateurs, pour une expérience de Jam virtuel des plus conséquentes. En somme, Jamendo est une appli pour télécharger de la musique à connaître, si vous êtes un mélomane curieux.

Disponible sur : IOS et Android